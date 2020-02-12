Ижын пумиталозы «Калашниковез»

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 12 февраля, 2020 10:15
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15-тӥ феврале Ижысь «Киномакс» кинотеатрын ортчоз «Калашников» кинолэн премьераез (12+).

«Калашников» фильмысь суред

Со возьматэ дано конструкторлэсь Михаил Калашниковлэсь улон сюрессэ. Премьерае вуозы фильмлэн режиссёрез но продюсерез Константин Буслов, сценаристэз но продюсерез Сергей Бодров но егит М. Калашниковлэсь рользэ быдэстэм артист Юрий Борисов. Михаил Калашниковлэн нылыз Елена — со киноез лэсьтыны юрттӥз.

Россиысь кинотеатръёсын фильмез адӟытыны кутскозы 20-тӥ февральысен.

Сергей Захаров

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 12 февраля, 2020 10:15 Updated
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