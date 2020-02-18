Зэмос воргоронъёсты будэтэ

Шарканысь Леонид Флеганович Бельтюков трос аръёс ӵоже милициын ужамын, МВД-ысь ветеран луэ. Пенсие потыса, со ассэ быдэсак сӥзиз нылпиослы — пияшъёсты зэмос воргорон луыны дышетэ.

Л. Бельтюков

2003-тӥ арысен Леонид Флеганович нуэ «Орлёнок» военно-патриотической огазеяськонлэсь ужзэ. Нырысь-валысь та удыс борды кутскиз вал нылпи творчествоя юртын тыршон вакытаз, берло, пенсие потыса, ас мылкыд каремезъя пиналъёсын выре.

Нылпиосын арняяз 3 пол занятиос ортчытэ, люкаськыло полицилэн юртаз — отын огазеяськонлы нимысьтыз сэрег висъямын. Нырысь «Орлёноке» пияшъёс гинэ ветло вал, берло дыре нылъёс но кылдӥзы. Пиналъёс татын мугорзэс кыдато, нюръяськонэн выро, ӵем дыръя пересьёслы юрттӥськыны потало. Пиналъёс пӧртэм ӵошатсконъёсы пыриськыло, вормонъёс утыло.

Шаерез, ожгарчиосты данъян, буре ваён ужрадъёсты уг кельтыло: Афганистанэ, Чечняе ветлэмъёсты ӟечкылалляло, Вормон нуналэ, 22-тӥ июне буре ваён ужрадъёс ортчытъяло. Озьы нылпиос пичи дырысенызы вордӥськем музъеммес зэмос утисьёс луыны дышетско.

Али огазеяськонэ 20 нылпи ветлэ. Нош вань аръёс ӵоже 500-лэсь трос пиналъёс Леонид Флегановичлэн визьнодамез пыр потӥзы ини. Пӧлысьтызы 17-ез МВД-ын, МЧС-ын, УФСИН-ын офицеръёс луизы, Шарканын, Воткинскын, Ижын полицилэн ёзъёсаз тыршо, ӟеч ужасьёс луизы.

Жадёнэз валасьтэм воргорон, кияз арган кутыса, эшъёсыныз пӧртэм ужрадъёсы пыриськылэ, арлыдоос понна шулдыръяськон, шутэтскон ужрадъёс ортчытъя.

— Вазенгес, калыклы юрттэт сётонъя центрын ужакум, Леонид Флеганович арлыдоосмы доры арганэныз лыктылэ вал, — вера Шаркан ёросысь «Удмурт Кенеш» ёрос огазеяськонлэн кивалтӥсез но Шаркан поселенилэн кивалтӥсез Елена Перевозчикова. — Собере со кӧня саклык висъялляз огназы улӥсь пересьёслы. Дунтэк, ас мылкыдызъя — я липет вылысьтызы лымызэс куялоз, я сюресъёссэс мычоз, я пузэс пильылоз вал. Ужаса аслам тазалыкелы но умой, шуылӥз.

Леонид Флеганович котькытын адӟем карымон, калык понна сюлмаськись луэмзэ возьматэ. Асьсэ микрорайоназы мӧйыосгес уло бере, соослэн нимынызы муниципал кылдытэтэ вазиськылэ, сюлмаськонъёссы сярысь вера. Кылсярысь, асьсэ палъёсазы аптека усьтон пумысен яке эмъюмъёсын пересьёслы юрттонэз мукет сямен радъяны кулэ шуыса сюлмаське.

Озьы ик Л. Бельтюков спортэн эшъяське. Ёрослэсь данзэ, пӧртэм ӵошатсконъёсы пыриськыса, уте.

Шаркан ёросысь «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн ёзчиосыз