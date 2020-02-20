ЕГЭ сёто мумы бубыос

17-тӥ феврале быдэс Россиысь анай-атайёс ЕГЭ гожтӥзы. Туэ экзамен сётыны история быръемын вал. Ижысь 39 мумы-бубыосын ӵош 56-тӥ гимназиын ЕГЭ гожтӥз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов но.

ЕГЭ сётонэ А, Бречалов но пыриськиз

Туспуктэм: udmurt.ru

11-тӥ классэз йылпумъясь нылпиослэн анай-атайёссы понна Рособрнадзор таӵе акция 4-тӥ ползэ радъяз ни. Экзамен сётонэз мумы-бубыос но пуш ласянь мед адӟозы-шӧдозы, пе. Соин соос понна но ЕГЭ, вань куронъёсты чакласа ортчытӥське.

Луонлык вань дыръя мон но экзамен гожтыны куриськи. Пие 6-тӥ классын гинэ дышетске ке но, тодӥсько: школаын соос арлы быдэ эскерон уж — ВПР — гожъяло, ОГЭ-лы но ЕГЭ-лы кыштыр дасясько. Экзаменэ куриськыкум, тодӥ: Быдӟым Вормонлы 75 ар тырмонэн валче ЕГЭ историяя луоз. Оски, со мыным секытэн уз поты шуыса.

56-тӥ гимназиын, дӥсьме гардеробе сётыкум, мыным лыз пуйы мычизы: татчы, пе, сумкадэс понэ, сьӧрады сьӧд гелевой пастаен ручка но паспорт гинэ кутыны яра. Шуак куалектӥ. Кызьы мон телефонтэк но блокноттэк? Экзамен азьын интервью басьтыны, адямиосын вераськыны малпасько на вал. Но кылзӥськытэк ӧйлась. Гимназиысь коридорын уд йыромы – котькуд кожонын дышетӥсьёс сыло, сюрес возьмато. Озьы 2-тӥ этаже туби, аслэсьтым нимтулме списокысь шедьтӥ – 203-тӥ кабинетэ мыноно. Мукетыз группа, пе, 202-тӥ кабинетэ пыре. Металлоискатель рамка пыр потыса, возьматэм кабинетэ кожи.

Татын 2 мурт лыктӥсьёсты пумита. Соос фамилиме юазы, паспортме учкизы но «Б:2» пусэн инты шоры возьматӥзы. Ӝӧк сьӧрын оген пуконо. Азьпалам пукись кышномуртлэн тыбыр сьӧраз интыяськи.

— Шахматын кадь радлыкен пуксёно, бур пала кариське, — индылӥзы мыным.

Кабинетэ 9 кузя люкаським. Мукетъёслэн пиналъёссы 11-тӥ классэз йылпумъяло. Нылпиоссы экзамен пумысен уг куректо, пе. Угось зэмос ЕГЭ дорозь соос 2 пол быгатозы пробной экзамен сётыны. Дышетӥсьёс верамъя, пиналъёссы понна тросгес сюлмасько мумы-бубыос.

— А. Бречалов татчы уз-а пыры? — юасько экзамен ортчытӥсьёслэсь.

— Тӧро 202-тӥ кабинетын, — валэктӥзы. — Отын аншлаг. Телекамераос но фотоаппаратъёс. Нош тӥляд татын видеокамера гинэ ужа. Трос эн вераське, куараез со умой гожтэ.

14 часын кутскиз экзамен. Ми азьын ик усьтӥзы экзаменлы юанъёсын дискез — Рособрнадзор юромо вакчиятэм тест дасям. Татчы 10 юан пыремын. Со пӧлысь 8 заданилы вакчи валэктон сётоно, 2-езлы паськыт гожтыны луэ. Дискысь заданиосты ми азьын ик принтерен печатлазы. Та ужлы 20 минут быриз. Табере 30 минут сётӥське ЕГЭ-эз быдэстыны.

4 юанын тест амалэн шонер валэктонъёсты быръёно вал. Тазэ шугъяськытэк быдэстӥ. 5-тӥ-8-тӥ юанъёсын карта сётэмын: городлэсь нимзэ тодоно, кыӵе даурын кыӵе учыр татын вал – ваньзэ гожтоно, одӥг но валэктон ӵектэмын ӧвӧл. Йыр бордам кырмиськи, но ӧй куалекты.

Дыр туж ӝог бызе шуыса, 9-тӥ юанэз учки: «Экспертъёс пусъё: Пётр I эксэйлэн экономикаын реформаосыз пайда ӧз сётэ. Та веранлы 2 тупась но 2 пумит луись аргументъёс гожтоно». Вот татын мынам киы лыдыны кутскиз: Интернетэ пыроно вал. Аргумент гожтон понна аръёсты тодоно, дыр. Соос йырысьтым тӧлӟемын ни, нош телефон кыдёкын.

Быдэс тестысь мыным кельшиз 10-тӥ юан. Татын исторической темая сочиненилы 3 тема ӵектэмын вал. Мон бырйи 1985-тӥ-1991-тӥ аръёсысь югдурез. Со вакытысь кивалтӥсьёсты но югдурез гожтӥ. 30 минут огшокчем кадь ортчиз: быдэстытэк кельтэм юанъёсме выльысь учкыны ӧй ни пӧрмы. Вуи тестысь ответъёсме нимысьтыз бланке пуктылыны гинэ. Собере эскерисьёс ӝӧк вылысьтым вань бумагаосме одӥг конвертэ тыризы но лякизы.

Экзаменэ пыриськемез пумысен мылкыдзэ вераз Тӧро Александр Бречалов:

— Историен экзамен сётӥм – капчи ӧй вал. Тодӥсько: янгыш лэсьтӥ огаз заданиын. Валасько выпускникъёсты. Ваньмыз тодмо кадь: вакыт, адямиос, аръёс, нош шонер валэктон уг сюры.

Та акция борды толэзь пумозь итӥськыны быгато ёросъёсысь кивалтӥсьёс но анай-атайёс. 19-тӥ феврале ЕГЭ гожтӥзы Пичи Пурга ёросын, 20-тӥ феврале – Дэриын.

— Экзамен сётыны куриськизы трос мумы-бубыос. Та акция возьматэ: экзаменлэсь кышканы кулэ ӧвӧл. ЕГЭ-лы дасяськоно, соку гань-гань сётыны луоз, — пусйиз Удмуртиысь дышетонъя но наукая министр Светлана Болотникова.

Туэ Удмуртиын огъя кун экзамен сётозы 11-тӥ классэз йылпумъясь 6 сюрс 894 пиналъёс, ссузъёсысь 193 студентъёс но азьвыл аръёсысь 604 выпускникъёс.

Елена Скворцова.