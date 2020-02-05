Егитъёслы сюрес сётысал ни

Эгра ёросысь Шоргуртын улӥсьёс туж шумпотэмын выль ФАП-лы. Лэсьтӥськон мынон вакытэ фельдшер висисьёсты доразы ветлыса эмъяз, табере гуртоосты йӧнато югыт но шуныт интыын.

А. Корепанова фельдшер луыса 42 ар ужа ини

Туспуктӥз: А. Караваев

Фельдшер-акушер пунктъёс пуктӥсько «Тазалык» нацпроект чотын. 2020-тӥ арын Удмуртиын 88 выль ФАП-ёс кылдыны кулэ, со пӧлысь 2-ез Эгра ёросын — Кушья станциын но Бачкей гуртын. Выль ФАП-ёс усьтӥсько, но отын ужасьёс уг тырмо, Эгра ёросын 6 вакансизы вань. Шоргуртын улӥсьёслы удалтӥз: эмъясьёссы вань. 63,2 квадрат метр юртын югыт но шуныт. Азьвыл ужан аръёссэ тодаз ваемез но уг поты ни фельдшерлэн Алевтина Корепановалэн. Эгра ёросысь Лозолюк котырысь Дюйшурын (али та гурт ӧвӧл ни) вордскем нылашез Глазовысь медициная училищеез йылпумъямез бере Шоргуртэ ужаны ыстӥзы. Озьы 1978-тӥ арысен ялан одӥг интыяз.

— Кабинетъёсын кезьыт вал, санитаркамы юртэз эстылӥз вазь ӵукнаысен, нош толалтэзэ — шутэтскон нуналъёсы но, — тодаз вае Алевтина Анатольевна. — Гурез эстэм сяна, обогревательёсын но кабинетъёсты шунтыны вырылӥмы. Нош кӧня калык вал гуртын! 8 классъем школаын 200 дышетскисьёсыз вал, отӥяз школамес

пытсазы, гуртысь калык городэ кошкыны кутскиз. Та вакытэ Шоргуртын, Ӟантемыр но Вуж Шадбег гуртъёсын улӥсьёсмы 314 кузя лыдъясько, пӧлысьтызы 54-ез — пиналъёс, 90-эз — пенсионеръёс.

Эмъясьёс доры пырасьёс уг бырыло. Юрттэт курыса, ӵемгес вазисько сюлэм но сэр висёнъёсын курадӟисьёс, вирзӥбетсэс мертаны куро. Диспансеризация ортчисьёс но трос, куд-огзэ, пе, доразы ветлыса но эскероно луэ.

Алевтина Корепанова 42-тӥ арзэ фельдшерын ужа ни. Выль ФАП-лы туж шумпотэмын ке но, егит ужась ке, пе, вуиз, соку ик шутэтскыны кошко. Кылем арын 3 толэзьзэ шутэтскем но ни вылэм.

— Берен ужаны поттӥзы, лицензие 1-тӥ апрелёзь шуыса, — вера Алевтина Анатольевна. — Гуртысьтымы ик егит нылаш Ирина Ворончихина дышетсконзэ йылпумъяз, Сьӧдпи гуртэ бызиз, нош сое ужаны ыстӥзы Йырым гуртэ. Шоргуртэ пуктӥсько, лэсьтӥськон ужъёссэс йылаз-пумаз вуттӥзы ке, оло, гуртамы ик быдэс ставкаен ужалоз ни, нош али ӵошен одӥг ставка тыр ужаськомы, санитаркамы юрттӥське на.

Алевтина Корепанова ваньмон дыръяз гуртысь арлыдоослэн ансамблязы кырӟаны ветлэ, калык пӧлын тазалыкез утён сярысь валэктон уж нуэ.

Валентина Емельянова

