Дышетскись семьялы — 100 сюрс манет

Студент семьяослы нылпизы вордӥськем бере уксёен юрттон вылысь Калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министерство туэ висъялоз 7 миллион манет. Кин со выплатаез басьтыны быгатоз?

Шаерамы пичи доходэн студентъёслэн семьяоссылы 2014-тӥ арысен юртто. 2018-тӥ арозь выплата 15 сюрс манет вал. Нош кылем арын сое 100 сюрс манетозь йылтӥзы. Озьы шаерысьтымы 103 семьялы юрттэт вуиз. Туэ но начар улӥсь студент семьялы 100 сюрс манет висъяны чакламын.

Выплаталы черодэ султэмъёс пӧлын Сарапулысь педколледжын 3-тӥ курсын дышетскись Анна Вичужанина. Анай луоз шуыса тодэмез бере нырысь куалектӥз, оген пиналэз будэтыны секыт луоз шуыса. Ӵыжы-выжыосыз буйгатӥзы: тон огнад ӧвӧл, ми тыныд быгатэммыя юрттомы.

— Тодӥ, студентъёслэн семьяоссылы коньдон сётӥське шуыса, — вера егит анай. — Юрттэтлы черодэ султӥ ни, тани-тани уксё киям вуоз. Кутэт, дӥськут, коляска, шудонъёс басьтыны 100 сюрс манет ӵапак иназ луоз, отӥяз улон возьматоз, Инмар уз кушты, шуисько. Аслам но дышетсконэ йылпумъяське ни. Пиналы будэмъя нылпи садэ ужаны интыясько, пиелы но инты сюроз.

Анна Вичужанина пичи дырысеныз воспитательын ужалоз шуыса малпалляз. Нылпиосын вырыны сюлэмызъя. Табере аслаз нылпиез но вань ни. Туж шумпотэ пиезлэн вамышъяны турттэмезлы, мынямезлы, котькуд гугуктэмезлы.

Выплата оген анайёслы гинэ уг сётӥськы. Очно амалэн дышетскисьёслэн семьяоссы юрттэтлы ёрос администрациысь калыкез улон-вылонын утёнъя ёзэ вазиськыны быгато. Зэм, кузпалъёс кыкназы но шаерысьтымы вузъёсын но училищеосын дышетскыны кулэ. Со сяна, санэ басьтозы огъя доходзэс но. Калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министр Татьяна Чуракова пусъе:

— Семьялэсь огъя доходзэ толэзьлы быдэ учкозы. Семьяысь котькуд адямилы люкыса, со улыны тупатэм минимумлэсь 2 поллы бадӟым луыны кулэ ӧвӧл. Кылсярысь, али семьяысь котькуд муртлы 19 сюрс 298 манетлэсь ичи люкаське ке, выплата басьтыны луэ ни. Юрттэт «Демография» нацпроектъя чакламын. Уксёез семья ачиз учкемъя кутыны быгатэ — кытчы быдтӥды шуыса, кылзэс юась уз луы.

Кин ке нылпизылы мар но со басьяське, кин ке кредитсэ я ипотекаезлэсь оглюкетсэ пытса, кин ке сое эмъяськемез я дышетскемез понна тырыны кутэ. Дышетсконзэс

азьланьтыны малпасьёс я нылпи садэ черодзэс кема возьмасьёс пиналзэс дунын яслие интыяло, озьы кунлэсь коньдон ӟеч юрттэт луэ.

Выплата басьтон понна ёрос администрациысь калыкез улон-вылонын утёнъя ёзэ нылпи вордӥськем бере 6 толэзь ӵоже вазиськоно. Ӝыны арлэсь ятыр ортчиз ке, юрттэт басьтыны луонлык быре. Выплата сётӥське одӥг пол. Кылем арын юрттэтлы вазиськыны вуымтэ семьяос туэ черодэ султыны быгато, нылпи вордскем дырысен 6 толэзь гинэ медаз ортчы. Программа 2024-тӥ арозь ужалоз.

Елена Сараматова