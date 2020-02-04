Гурт адями — 2019. Куара сётон кутскиз!
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Гажано лыдӟисьёс мытӥськомы «Гурт адями — 2019» конкурсмылэсь куара сётон люкетсэ.
Вожвылъяськонэ 38 адями сярысь зарисовка вуиз. «Устоез кивалтӥсь» номинацие ӵектэмын 10 мурт, «Ӟеч сюлэм» номинациын вожвылъяське 13 адями, «Выжыоссэ утись» луон понна нюръяське 15 мурт.
Куара сётон усьтэмын «Удмурт дуннелэн» сайтаз, «ВКонтакте», «Одноклассники» вотэс бамъёсамы. Кельшымон адями понна дурбасьтыны быгатӥськоды со понна кинюртэмъёсын списокъёс дасяса но.
Куара сётон Интернетын февраль ӵоже кыстӥськоз, кинюртэмъёсын списокъёсты озьы ик толэзь пумозь кутомы. Соосты келяно snigelya@mail.ru электрон почтае яке редакцие гожтэтэн ыстоно. Вожвылъяськон сярысь юалляськоно (3412) 73-33-43 телефон номеръя.
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