Гурт адями — 2019. Куара сётон кутскиз!

Виталий Пронин
By Виталий Пронин 4 февраля, 2020 17:14
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Гажано лыдӟисьёс мытӥськомы «Гурт адями — 2019» конкурсмылэсь куара сётон люкетсэ.

Вожвылъяськонэ 38 адями сярысь зарисовка вуиз. «Устоез кивалтӥсь» номинацие ӵектэмын 10 мурт, «Ӟеч сюлэм» номинациын вожвылъяське 13 адями, «Выжыоссэ утись» луон понна нюръяське 15 мурт.

Куара сётон усьтэмын «Удмурт дуннелэн» сайтаз, «ВКонтакте», «Одноклассники» вотэс бамъёсамы. Кельшымон адями понна дурбасьтыны быгатӥськоды со понна кинюртэмъёсын списокъёс дасяса но.

Куара сётон Интернетын февраль ӵоже кыстӥськоз, кинюртэмъёсын списокъёсты озьы ик толэзь пумозь кутомы. Соосты келяно snigelya@mail.ru электрон почтае яке редакцие гожтэтэн ыстоно. Вожвылъяськон сярысь юалляськоно (3412) 73-33-43 телефон номеръя.

Гурт адями - 2019: «Устоез кивалтӥсь»

Учконо кӧня куара сётэмын

Гурт адями - 2019: «Ӟеч сюлэм»

Учконо кӧня куара сётэмын

Гурт адями - 2019: «Выжыоссэ утись»

Учконо кӧня куара сётэмын

Виталий Пронин
By Виталий Пронин 4 февраля, 2020 17:14
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