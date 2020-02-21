Гурезе тубозы, вуэ пырозы

Дэри ёросысь Выль Казьмас школаысь тросэзлэн пиослэн Олег Вячеславович Поздеев дышетӥсьсы кадь луэмзы потэ: кышкасьтэм, визьмо, йӧн-йӧн.

Выль Казьмас школаысь пиосты моделированилы дышетско

Туспутӥз Валентина Емельянова

Соин ик дышетӥсьсэс соос котьку сак кылзо — ОБЖ, труд урокъёсаз мыло-кыдо ветло. Нош ӝытъёсы вуо на гурезьёсы тубаны дышетсконъя но моделированиея кружокъёсаз.

— Одӥг занятизэ но ум кельтӥське, — одӥг ымысь сямен верало 8-тӥ классын дышетскись Рома Лековкин, Даниил Кравцов но Вадим Семёнов. — Угось Олег Вячеславович котьку но маке выльзэ вера-возьматэ. Со тросэз малы дышетэ. Спортзаламы пичияк гурезьмы вань, отын скалолазаниея тренировкаосмы ортчыло. Табере ми бадӟым гурезьёслэсь но ум кышкаське ни! Гужемзэ одӥг пол гинэ ӧй ветлэ ни Уралэ.

Моделированиея кружокъёсазы пиос лэсьтӥллям Быдӟым тылож вакытысь танкъёсты, самолётъёсты, автоматъёсты. Бичаллям соосты Интернетысь басьтэм нимысьтыз чертёжъёсъя. Котькуд воштос ёззэ асьсэос суредаллям, вандылӥллям, буяллям.

— Та танкъёсын, самолётъёсын тушмонэз пазьгизы милям пересь песятайёсмы, — вера Рома Лековкин. — Со сярысь ваньмылы тодыны кулэ. Угось со — история, нош ортчемзэ тодон нокинлы ӧз люкеты на. Кылсярысь, сыӵе ожъёс выльысь медаз берытске шуыса.

Олег Поздеев оске: солэн дышетэм пиосыз, кулэ луиз ке, Атыкай музъеммес утёзы: гурезе но тубозы, вуэ но пырозы. Армие мыныны соос дасесь, пе. Ачиз но ас вакытаз сурон сапег нуллӥз — 1987-тӥ-1989-тӥ аръёсы служба нуиз Монголиын, артиллерийской полкысь топогеодезистъёслэн командирзы вал. Армиысь бертыса, йылпумъяз Ижысь гурт удысъя кун институтэз, собере кӧня ке ар ужаз Яр ёросысь одӥгаз хозяйствоын инженер луыса. Но улон сюресэз сое вуттӥз дышетон удысэ. 20 арлэсь ятыр ни со пиналъёс пӧлын. Тыршемез пусъемын Удмуртысь Дышетонъя министерстволэн Данъян грамотаеныз. Вормонъёсыз азьланьын но луозы на, вылды. Олег Вячеславович уката шумпотэ, пиналъёслэн гижысь-пиньысь дышетскыны, шуг-секытъёсты вормыны мылкыдзы вань ке.

Элина Кумачёва