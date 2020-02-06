Газ пыртыны — ӝыны миллион манет

Пичи Пурга ёросысь Кечол администрацие пырись вань гуртъёсы чагыр эстӥськон вуэмын ни. Но данакез гуртоос гурзэс пуэн эсто на. Малы?

Кечолъёс газ пыртон пумысен кенешо

Туспуктӥз: Э. Кумачёва

Гур эстэ 11 аресъем Даши

Кечол черкогуртысь Емельяновъёс ог 10 ар талэсь азьло вӧл-вӧл корка пуктӥзы. Бадӟымез пизы армие мыныны яраз ни. Нош 2 пичиосыз пиналъёссы бордазы на: нылзы школае, пизы нылпи садэ ветлэ. Наталья ӵукналы быдэ 5 часын султэ — нылпиоссы султытозь, корказы шунаса мед вуттоз.

— Нуназе бере, валамон, нош ик сӥялэс луэ ни, — шуэ Наталья. — Соин 11 аресъем Даша нылмы, школаысь бертэ ке, нокин ӧвӧл дыръя соку ик гур эстыны кутске.

Тол ӵожелы пу басьтыны ог 15-20 сюрс манет кошке, пе. Дуно но усе, коркан кырсь но луэ. Но семьялэн туннэ мукет луонлыкез ӧвӧл.

— Газ пыртоно кариським вал. Ижысь газъя службае огкыл гожтыны ветлӥм, милемлы дун тупатӥзы — 632 сюрс манет, — шуэ Наталья. — Сомында уксёмы ӧвӧл. Аслам но, кузпалылэн но уждунмы ог 13 сюрс пала гинэ люкаське…

Кечол черкогуртысь Полевой урамын 11 корка. Кылем арын 5-яз газ кыскизы — нимысьтыз льготной программае шедьыса, быдэн ог 40 сюрс манет тыризы. Урамлэн пумаз 6 корка газтэк кылиз. Емельяновъёслэн корказы — пумысез.

— Ӵапак со 180 метре гумыос кыскон понна милесьтым 600 сюрс манетлэсь ятыр куризы, эшшо сое корка пыртоно, котёл басьтоно…

Кечол палан Емельяновъёслэн гинэ семьязы таӵе шуге-леке вуэмын ӧвӧл. Газовикъёс мукетъёсызлы но укыр бадӟым дун пукто — 220 сюрс манет, 450 сюрс манет, 600 сюрс манет… Ваньзылы дунъёс пӧртэмесь, но гуртын улӥсьлы вормыны луонтэмесь.

— Кылем арын гуртысьтымы одӥгаз гинэ ульчае газ кыскизы, — шуэ Кечейылысь Галина Сидорова. — Мукет ульчаосын улӥсьёс табере кӧня заявлениос гожъям ни, олокытын соос. Газовикъёс шуо: тӥлядаз ульчае газ вуттыны, пе, шур мешатьтэ. Ма, газэз океанъёс пыр кыско ни, нош милесьтым шурмес курег гинэ но вамыштыса потыны быгатоз…

180 метрлэн дуныз

Зэмлыкез утчаса, кечолъёс вазиськизы «Калык фронтэ». Озьы кылем арня вискын Кечол черкогуртысь Полевой урамын пумиськон ортчиз — гуртоос, «Калык фронтлэн» ёзчиосыз, «Газпромысь» адямиос, ёрос Прокуратураын ужасьёс…

Ӟырк кезьыт куазь гуртоосты ӧз кышкаты, артэ гуртъёсын улӥсьёс но вуиллям — сокем бадӟым ӝожомонзы. Кытысь газ кыскыны со быдӟа дунъёс пото, малы одӥгъёсыз сое льготной дунэн пыртыны быгато, мукетъёсыз — уг? Калыклы сяна, та валантэм общественникъёслы но.

— Полевой урамысь кылем коркаосы чагыр эстӥськон пыртон понна эшшо одӥг распределительной газ гумы кыскыны кулэ, — шуиз «Газпромысь» валтӥсь специалист Жанна Наговицина. — Солэн дуныз та учыре ог 600 манет тыр усёз — ӵапак со дун ик тупатэмын Емельяновъёслы.

— Асьмеос али газ гумыос вылын сылӥськом ни, татчыозь чагыр эстӥськон вуэмын, ульча пумозь 180 метр кылемын на. Нош малы распределительной газ гумы кулэ на? Со сяна, Удмуртиысь Правительстволэн 1314 номеро постановлениезъя газ гумы дорозь 200 метрлэсь ичи кылемын ни ке, чагыр эстӥськонэз льготной дунын пыртыны луэ, — выжыятэ «Калык фронтлэн» улос штабезлэн ёзчиез Евгений Сомов.

«Газпромысь» специалистъёс асьсэлэсь куасалто. Чӧлско законъёс вылэ. Тупатэмын, пе, нимысьтыз нормативъёс — соослэсь

палэнскыны уг луы. Правительстволэн 1314 номеро постановлениезъя заявлениосты кутӥзы 2019-тӥ арын апрель толэзёзь гинэ. Кин ӧз вуы — со бере кылиз. Нош пичиятэм дунын газ калыклы пыртӥзы ке, Лэсьтӥськонъя, ЖКХ-я но энергетикая министерство «Газпромез» ассэ ик янгыше уськытоз: тупатэм дунъёсты со кулэстыны но, будэтыны но уг лэзьы…

Е. Сомов

«Калык фронтлэн» улос штабезлэн ёзчиез Евгений Сомов: — 600 сюрс манет тырыса, мон ачим но газ ӧй пыртысал. Жаляса верано, гурт дорозь газ гумыос кыс­киськом но отчёт лэсьтӥськом ни, гуртын газ вань шуыса. Нош калык курадӟе. Малы озьы пӧрме — тыро-пыдо эскероно. Зэмзэ но, ваньмыз законъёс вылэ пыкъяське ке но, со шонертэм. Озьыен, законъёсы воштонъёс пыртоно.

Вераськонъя мукет но ужпум ӝутскиз: одӥгъёсызлы гуртоослы газ понна вормонтэм дун пукто ке, мукетъёсызлэсь чагыр эстӥськон пыртыны заявлениоссэс ик уг куто. Таизлы асьсэос газовикъёс но паймизы. Осконтэм, пе. Но оглюкетэз гуртоос одӥг ымысь сямен вераны кутскизы: «Газпроме» куриськонъёсмы быдэс папкаосын люкаськемын ни, соосты милемлы берен берыкто, малы — уг верало…

— Милям официальной сайтмы ог ар талэсь азьло кылдытэмын ни, — шуиз Жанна Наговицина. — Электрон амалэн куриськон гожтыны быгатӥськоды.

Чидано яке огазеяськоно?

Электрон амалэн куриськон гожтон, постановлениослэн номеръёссы — гуртоослы со чик тунсыко ӧвӧл.

— Тӥ милемлы валамон вералэ, газэн куке улом ик-а? — чиданзы бырыны кутскиз гуртоослэн.

Пумиськонэ вуэмъёслэн кылзы ӧз тупа ке но, ма но со валамон луиз ик. «Газпромысь» специалистъёс гуртоослы 2 амал дэмлазы. Нырысетӥез: возьмалэ, пе, 2022-тӥ-2023-тӥ аръёсты, соку нош ик льготной дунын газ кыскыны луонлык кылдоз. Кыкетӥез: газ пыртыны куриськон быдэс коллективен гожтыны луоно — соку газ гумы кыскон семьяослы дунтэмгес усёз. Кылсярысь, Кечол черкогуртысь Полевой урамысь 6 коркан улӥсьёс уртче огкыл гожтӥзы ке, 632 сюрс манет 6-лы люкиськоз ни. Быдэн ог 100 сюрс манетэн кылёз.

С. Золотарёв

Пичи Пурга ёросысь Кечол гурт администрацилэн кивалтӥсез Сергей Золотарёв: — Поселениысьтымы гуртъёсын оглом 800 пала улӥсез. Газ вань гуртъёсы вуэмын ни. Но туннэ нуналлы ог 200 хозяйство пуэн эстӥське на. Со пӧлысь ӝыныез коть туннэ ик газ пыртыны мылкыдзэс верало. Но соослы укыр бадӟым дун пукто яке документъёссэс ик уг куто. Бен, гуртоосты та ӧз буйгаты. Кытысь зэмлыкез утчано — воксё ӟудӥзы.

— Егитъёслы гуртысь кошкыны гинэ кыле на, — лулӟиз Василий Калистратов. — Нош арлыдоослы гур вылын гинэ пуконо. Пу кораны нюлэс но табере лесхоз уг сёты. Вазен котькуд семьялы 10 кубометрен веме карыса кораськом, вайиськом, пильылӥськом вал. Табере нимаз адямиос делянкаосты басьто но гуртэтӥ машинаен пу вузаса ветло…

«Калык фронтлэн» ёзчиосыз калыкез оскытыны выризы: юскиськыны вазь. Та ужпумез одно пыр-поч сэрттоно-пертчоно, пе. Вазиськонъёс дасямын ни УФАС-э (монополилы пумит управление) но Прокуратурае. Кулэ луиз ке, Москваозь но вуыны дась.

Элина Кумачёва