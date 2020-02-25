Гажан мылкыд пыӵа пичиысен

2019-тӥ арын 1-тӥ январе республикаямы юнматэмын «Патриотической воспитание сярысь» закон. Кызьы со пыӵа — нырысетӥ йылпумъянъёс лэсьтэмын Кун Кенешлэн Президиумаз.

Юкаменск ёросысь Пышкет школаын ортче вордскем музъемез яратонлы сӥзем толэзь.

Туспуктӥз Татьяна ЗЯМБАХТИНА

Депутатъёсын ӵош котрес ӝӧк сьӧры люкаськизы Правительстволэн ёзчиосыз, военкоматын ужасьёс, муниципал кылдытэтъёсысь кивалтӥсьёс, общественной огазеяськонъёсысь адямиос но мукетъёсыз. Докладэн потӥз парламентысь Наукая, дышетонъя, культурая, национальной но егитъёсын ужан политикая но спортъя ялан ужась комиссилэн кивалтӥсез Татьяна Ишматова. Кызьы со пусйиз, Россиын нылпиослы вордскем музъеммес гажан мылкыд пыӵатонъя нимысьтыз закон ӧвӧл. Со пичиен-пичиен пыремын «Дышетон сярысь», «Нылпиослэсь правооссэс утён сярысь», «Благотворительностен но волонтёр ужен вырон сярысь» но мукет законъёсы.

Патриотической воспитанилы сӥзем законъёс юнматэмын куд-ог улосъёсын. Пӧлазы — Удмуртия но. Кызьы со пыӵатӥське шаерамы — тае валан вылысь нимысьтыз мониторинг ортчытэмын вал.

Т. Ишматова

Кун Кенешысь ялан ужась комиссилэн кивалтӥсез Татьяна Ишматова: — Вордскем музъемез гажан мылкыд пыӵатоно пичиысен. Та понна республикаямы ӧжыт лэсьтэмын ӧвӧл. Зэм, али котькуд ведомство ас кожаз кызьы быгатэ, озьы ужа. Но пайдаез бадӟымгес луоз, ваньмы одӥг герӟетын тыршим ке. Угось быдэстоно ужпумъёс трос. Егитъёс умой уг тодо странамылэсь историзэ.

— Патриотизмез юнматонэн герӟаськем документъёс шаерысьтымы тросаз ёросъёсын но городъёсын вань, — пусйиз Татьяна Ишматова. — 13 ёро­­­сын кутэмын дышетонэз но воспитаниез азинтонъя программаос, 10-аз — патриотической воспитанилы сӥзем программаос яке планъёс, Вотка но Глазов городъёс та ужпумез пыртӥзы егитъёсын ужан политикая программае. Дэбесын ужа военно-патриотической вос­питанилы сӥзем программа. Нокыӵе документъёсын та уж юнматымтэ на 5-яз муниципалитетъёсын: Алнаш, Эгра, Кизнер, Красногорск ёросъёсын но Сарапул городын.

Республикаямы пыӵа «Мугор кыдатон культураез, спортэз но егитъёсын ужан политикаез азинтон» программа, со улсын ик ужа патриотической воспитанилы но егитъёсты армие мыныны дасянлы сӥзем подпрограмма. Ӵапак со улсын радъясько Атыкай музъемез гажан мылкыд пыӵатонлы сӥзем ужрадъёс, со чотын тодон-валанзэс будэто та удысын ужась специалистъёс, волонтёръёс. Кылем арын та подпрограммалы 4,157 миллион манет висъямын вал. Туэлы 3,177 миллион манет чакламын. Но та лыдпус йылыны быгатоз на. Со сяна, патриотизмен герӟаськем ужрадъёсты ортчытон вылысь субсидиос висъясько калык огазеяськонъёслы — кылем арын 70 проектъёслы 21,1 миллион манет вал.

Республикаямы ужало 43 военно-патриотической клубъёс, ожын бырем солдатъёслэсь лысьӧмъёссэс утчанъя 15 отрядъёс, патриотической вос­питаниея 2 центръёс, волонтёръёслэн 289 отрядъёссы, 102 военно-патриотической ор­­га­низациос, югдурез утьыны юрттӥсь егитъёслэн 33 отрядъёссы, юнармеецъёслэн 596 отрядъёссы.

— Воткаын ужа Приволжск федерал округысь кадет корпуслэн ёзэз, — нимысьтыз пусйиз Татьяна Ишматова. — Со сяна, данъяськыны быгатӥськом Па­триотической воспитаниея но армие мыныны дасянъя центренымы — интыяськемын со Дэри ёросысь Пероггуртын. Арлы быдэ отысь сборъёсы вуыло 4 сюрслэсь ятыр егитъёс — школаосысь 10-тӥ классъёсын дышетскисьёс но профессилы дышетонъя организациосысь студентъёс. Мукетыз таӵе центр быдэс Приволжск федерал ок­ругын ӧвӧл ни.

А. Прасолов Кун Кенешлэн Тӧроез Алексей Прасолов: — Кун Кенеш Кун Думае вазиськиз Россиын патриотизм мылкыд пыӵатонлы сӥзем закон кутыны кичӧлтонэн. Та ужпум трос пол ӝуткаськылӥз Приволжск федерал округын но. Атыкай музъемез гажан мылкыд пыӵатонэн герӟаськем закон юнматэмын тросаз улосъёсын — Удмуртия 45-тӥез луиз. Соин ик малпасько, Россиын со одно луоз.

Кызьы радъяське патриотизмез пыӵатон — озьы ик веразы мугорез кыдатон культурая, спортъя но егитъёсын ужан политикая министр Александр Варшавский, муниципал кылдытэтъёсысь но общественной огазеяськонъёсысь адямиос.

Президиумын верамын вал: «Патриотической воспитание сярысь» законлэн пайдаез адӟиське. Зэм, быдэстоно уж­пумъёс ӧжыт ӧвӧл на. Кылсярысь, школаын та уж умой-умой нуиське ке, кӧня ке вуныса кылё школаез йылпумъям егитъёс. Кадет классъёс тросгес луо, но та движениез азинтонъя нимысьтыз радлык кылдытымтэ.

Кенешонэ люкаськемъёс оскемзэс веразы: Атыкай музъемез гажан мылкыд пы­ӵатонлы сӥзем закон Россиын куке кутэмын луоз ик. Угось таӵе ӵектонэн одӥг пол гинэ ӧз поталлялэ ни улосъёс, Удмуртия но.

Элина Кумачёва