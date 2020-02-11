Вормисьёсты вите «Шундыкар»
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Кылем ар пумын ялӥм вал «Тол бабайлы гожтэт» конкурс. Отчы быдэс элькунысь уно ужъёс вуизы. Паймоно кадь — нылпиос кузьым уг куро, ушъясько ас доренызы, ӟеч адямиосынызы: усто ужасьёсын, калык понна сюлмаськисьёсын.
Паймытӥзы рос-прос дасям ужъёс, куд-огъёссэ научной эскеронъёсын но ӵошатыны луоз, кылсярысь, Якшур-Бӧдья ёросысь Тылоысь Ефим Шаляпинлэсь. Мыло-кыдо гожъяськизы Пичи Пурга ёросысь Вуж Мӧнья гуртысь пиналъёс, ас палъёсынызы данъясько шуыса шӧдӥське.
Жаляса верано, вань ужъёс газет бамъёсамы ӧз пуксе: кин ке гуртсэ арлэн пӧртэм вакытъёсаз чебер кылъёсын возьматэм, мукетыз энциклопедиысь иворез асэстэм. Но оскиськомы, пиналъёслэн мылкыдзы уз усьы, азьланяз эшшо но тросгес тыршозы.
Гожъяськисьёс пӧлысь 2 вормисез висъямы: Пичи Пурга гимназиысь 9-тӥ классын дышетскисез Мария Покоеваез (дышетӥсез Римма Александровна Владимирова) но Кияса ёросысь Вуж Салья школаысь 8-тӥ классын дышетскисез Никита Дмитриевез.
Мария пургаослэн тунсыко музейёссы сярысь гожтӥз, нош Никита кема аръёс ӵоже клубенызы кивалтэм Аграфена Николаевна Бубякинаен тодматӥз.
Суредаськисьёслэсь 20-лэсь трос ужъёс вуизы. Адӟиське, соос синмаськемын инкуазьмылы. Кӧня ке суредъёс вуизы Якшур-Бӧдья ёросысь Кекоранысь (дышетӥсьсы Нина Ивановна Вахрушева), Можга ёросысь Вишур школаысь пиналъёслэсь (дышетӥсьсы Ольга Викторовна Фёдорова).
Суредасьёс пӧлын вормиз Кез ёросысь Александрово черкогуртысь 6-тӥ классын дышетскись Анастасия Васильева (дышетӥсез Татьяна Михайловна Ашихмина).
Пиналъёслы дуно кузьым — «Шундыкар» лагере путёвка. Вазиськоно 8 951 218 35 33 телефонъя «Шунды» огазеяськонлэн тӧроезлы Алина Черновалы.
УД
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