Воргоронлэн адӟонэз

Зинаида Рябинина, редактор

Зинаида Рябинина, валтӥсь редактор

Мыным туж яра 23-тӥ февраль праздниклэн нимыз — Атыкай музъеммес утисьлэн нуналыз. Но соин валче паймисько но: кызьы ӟечкылано армие ветлымтэоссэ?

Семьяям кык воргоронъёсы — мӧйыез, конешно, данакез сямен, армие ветлэмын, ужез но та удысэн герӟаськемын. Нош пие — ветлымтэ… Висъяса кельтыны умой ӧвӧл кадь — пиосмуртъ­ёслэн нимаз мукет праздниксы ӧвӧл ук, но кузьымен пусйыны но кулэен уг лыдъяськы.

Кышномурт луыны данаклы капчигес. Тужгес но городын. Вань законъёс — гожтэмез но, гожтымтэез но — ми понна! Квартираын власть сярысь веранэз ик ӧвӧл. Отын пиосмуртлы инты чакламтэ. Балконын инструмент возьыны кӧня ке ӝажы, шкафысь кӧня ке ящик — тырмыт! Ну, ярам, эшшо телевизор. Огкылын вераса, пиосмуртлы номыр уг кыльы ни, дорысь кошкон муг утчан сяна. Жаг поттон, магазинэ ветлон, кышнодэ машинаен нуон-ваён — всё! Араз огпол кранъёсты тупатоно луэ ке — тон герой! Кышномурт, картэзлэсь азьтэмскыны сётскемезлэсь кышкаса, уж малпаны кутске: нырысь картош палатэ, посуда миськытэ но пумен сое «пӧрасьлы» пӧрмытэ…

Табере чаклалэ, мар каре воргорон гуртын яке сад-бакчаын. Отын со зэмос воргорон — утись — луэ! Отын со кышномуртсэ уте секыт ужлэсь, ӟургетӥсь бускельлэсь, ма, коть шыръёслэсь-чибиньёслэсь! Малы ке шуоно отын ваньмыз солэн: музъем, юртъер, гараж, тӥрлык… Отын вань уж!

Соин ик мон вань пиослы сӥзисько — котькуддылэн мед луоз асьтэлэн сэрегды-кесэгды но утем потоно нылкышноды.

Нош тау карисько зэмос воргоронъёслы — служба нуисьёслы.



