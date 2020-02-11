Быдэс шаер куасэн нискылаз
Related Articles
8-тӥ феврале шаерамы улӥсьёс итӥськизы «Россиысь куас сюресъёс» 38-тӥез ужрад борды. Куас вылэ султӥзы туэ вань ёросъёсын улӥсьёс.
Куазь кезьыт кариськиз ке но, шулдыр нунал куасэн нискыланы мылкыд карисьёсты ӧз кышкаты. Огъя ужрадэ 6 сюрслэсь трос калык пыриськиз. Ёросъёсын ортчись вожвылъяськонъёсын вормисьёс Гурт шудонъёсы мыныны дасясько, нош шаерысьтымы тужгес кужмо куасэн бызьылӥсьёс люкаськылӥзы Ижысь Г. Кулакова нимо спорткомплексэ.
Ужрадэ 900 адями люкаськиз, пӧлысьтызы 600-ез куасэн бызьылӥз. Нырысь ик стартэ потӥзы кивалтӥсьёс, соос 2020 метрез ортчиз. Мугорез кыдатон культурая, спортъя но егитъёсын ужан политикая министр ивортэмъя, спортэн эшъяськон мугорез кыдатыны юрттэ. Та ужрад радъяське «Спорт – норма жизни» проект чотын, соя бадӟым ужпум пуктэмын, спортэн эшъяськисьёслэсь лыдзэс 55 процентозь вуттыны чакламын.
Куасэн бызьылӥсьёс та нуналэ 5 но 10 иськеме бызьылӥзы. Егитъёс пӧлын вормизы Шаркан ёросысь Арина Перевозчикова но Алексей Голубин, нош 10 иськемез котькинлэсь шаплы ортчизы Вавож ёросысь Валентина Телицина но Пичи Пурга ёросысь Дмитрий Баграшов. Вормисьёсты медальёсын но кубокъёсын пусйизы, нош финише вань вуэмъёсты пӧсь ӝукен но ческыт чаен куноятӥзы.
Валентина Емельянова
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment