Грак ёросысь Бадӟым Эрыкса гуртын улэ огшоры воргорон Владимир Поликарпов. Но солэн сюлмыз зарни – гуртоосыз понна дырзэ но, кужымзэ но уг жаля. Солэн сюлмаськемезъя сюресъёсмы сузясько, шайвылмы утялтэмын, нош кемалась ик ӧвӧл со гуртлы бугро кузьмаз.

В. Поликарпов

Владимир Поликарпов ёросысь нюлэс хозяйствоямы тракторист луыса тырше. Сюлмынызы, мылкыдыныз гурт котыре биниськемын.

— Эрыксаын туж мыло-кыдо адямиос уло, Илья Минеев староста котыраз Владимир Поликарпов кадь адӟем карымон адямиосты люказ. Соос пичи дырысен ӵошен эшъяськыса будэмын, али но ӵошен вань гурт ужез берыкто. Тани шайвылзэс утялтӥзы, кенеразы, арлы быдэ котырысьтыз турынзэ турнало. Кисьтонэ лыктэм адямиос шумпото, ӵыжы-выжыоссылэн шайвылъёссы утялтэмын шуыса. Эрыксаослэсь адӟем карыса, та ужез радъян борды мукет гуртъёсысь адямиос но басьтӥсько, — вера Новогорское поселенилэн кивалтӥсез Сергей Кулаков.

Нош кемалась ик ӧвӧл шайвыл вӧзын пичигес чебер корка кылдӥз.

— Шайвыламы асьме ӵыжы-выжыосмес, гуртоосмес ватӥськом, гудӥськыны асьме воргоронъёс ик киязы лопатка-тӥр куто, — вера староста Илья Минеев. — Кезьыт, зор-кот дыръя, туж шуг йӧтылӥз соослы – шунтӥськыны, шутэтскыны нокытын вал. Табере Владимир Поликарповлы луыса чебер коркамы вань. Владимир Петрович аслэсьтыз бугрозэ гуртоослы кузьмаз, бӧрысь ми сое ваньмы ӵош липим. Берло ватӥськон дыръя быдэс гурт калык та коркаямы ик люкаськиз – ватӥмы городын улӥсь гуртомес, солэн атай юртэз сутскемын. Собере шай котырмес кенерамы, талы быдэс гуртэн коньдон люкамы. Лэсьтӥськонлы корт, пул басьтыны Владимир Петрович аслаз машинаеныз Ижкаре ветлӥз, гуртоослэсь бензинлы одӥг копейказэс но ӧз куры. Котьку сямен аслаз техникаеныз гурт шайвылэ сюрес – со 1,5 иськем пала – усьтыса возе. Уноез калыкмы ужаны Татарстанэ ветлэ, отчы бусы вамен меӵак сюресмы вань. Сое но калык куремъя толалтэзэ сузяса возе та адӟем карымон воргорон.

Кылем арын эрыксаослэсь мыло-кыдо луэмзэс адӟиз но «Признание» премиен пусйиз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов. Та понна пичи трактор басьтыны коньдон висъямын. Таӵе кузьымез утон понна кужымзэ понӥз Владимир Поликарпов но.

Грак ёросысь Бадӟым Эрыкса гуртысь калык