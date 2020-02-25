Буббыын азинтэ пор культураез
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Грак ёросысь Буббы (Иж-Бобья) гуртысь Ираида Кузнецова выжыезъя пор, со калыкезлэсь сям-йылолъёссэ утён но азинтон сярысь сюлмаське. Грак ёросысь поръёслэн национально-культурной автономиенызы кивалтэ.
Поръёс ёросамы 3 гуртъёсын уло: Пор Вожойын, Бадӟым Эрыксаын но Буббыын. Ираида Леонидовна Буббыын вордӥськемын, 39 ар отысь школаын покчи классъёсты дышетэ ни. Грак ёросын улӥсь пор калыклэсь, гуртъёслэсь историзэс эскерон но люкан бордын сюлмысь тырше.
Ираида Леонидовналэн сюлмаськемезъя школаын шаертодонъя музейлэн ужез улӟытэмын вал. Дышетӥсьлэн кичӧлтэмезъя гуртын выжыосты утчанъя ужрадъёс ортчылыны кутскизы. Озьы 2 арлы одӥг пол Павеллэн семьяезлэн нуналыз праздник ортчылэ — отчы люкасько Буббыысь тужгес бадӟым семьялэн 5 поколениысьтыз ӵыжы-выжыос.
2003-тӥ арысен кутскыса, И. Кузнецова гуртлэсь юбилейёссэ радъянэз но ас вылаз басьтӥз. Праздникъёс туж шулдыр ортчыло, гуртоос киужъёсын, сиён-юонэн адӟытонъёс радъяло, кырӟась-верась коллективъёс капчи мылкыд кузьмало. 2003-тӥ но 2017-тӥ аръёсы Буббыын поръёслэн Семык элькун
шулдыръяськонзы ортчиз. Сое но радъян понна кыл кутон усиз адӟем карымон гуртомы вылэ. Праздник туж умой ортчиз, вань люкаськем калык тау кариз Ираида Кузнецовалы.
Калыкен ужаны быгатэмез но калык культураез утемез но азинтэмез понна Ираида Леонидовна Удмуртиысь Правительстволэн, Удмурт Элькунлэн Данъян грамотаосынызы пусъемын, 2006-тӥ арын солы сётэмын Ашальчи Оки нимо ёрос премия.
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Удмуртиысь поръёслэн национально-культурной автономиенызы кивалтӥсь Анатолий РАДЫГИН
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