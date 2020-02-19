Больничной — выль сямен

Выль ар праздникъёс бере висьыны уси, ӧй ужа. Больничнойме бумага вылэ гожтыса сётӥзы. Сое ужан интыям нуи но, шуизы, туэысен, пе, больничноез электрон амалэн сётоно вал. Больничнойын пукем понна кызьы табере уксё тыриськоз?

Ефремова Н. Пичи Пурга черкогурт

Больничнойёс табере электронной луизы

Басьтэмын mustoi.ru

Валэктон сётэ Социальной страхованиея фондлэн

Удмурт ёзэзлэн кивалтӥсезлэн воштӥсез Жанна Паршинцева.

— Зэм но, туэысен больничнойын пукем понна уксё тыриськыны кутскиз выль сямен. Азьвыл со коньдонэз тӥледлы келялляз ке огазеяськонды, табере со счётады вуоз меӵак Социальной страхованиея фондысь. Кыӵе пайдаез таӵе выльдӥськонлэн? Нырысь ик, та коньдонэз уж ӵектӥсьты кутыны уз быгаты ни. Угось ӵем пумиськыло вал сыӵе учыръёс, куке огазеяськонъёс кема ик ук ужало но ышо-быро, выплатаосты тырыны луонлык уг шедьто. Азьвыл угось адямилы больничнойзэ тырон понна предприятилы уксё висъяно луылӥз аслаз кисыысьтыз, бӧрысь гинэ со берытскылӥз Социальной страхованиея фондысь. Кыкетӥез, огазеяськонъёслэн ужзы капчиялоз, выплатаос но адямилы ӝоггес, нокыӵе янгышанъёстэк-пӧянъёстэк вуозы.

Пусйыны кулэ, меӵак вань пособиос-выплатаос уз висъяське таӵеосыз гинэ: огдырлы ужаны быгатонлыкез ыштэм понна (но больничнойлэн 3 нуналэз понна азьвыл сямен ик тыриськоз огазеяськонысь), секытэн луэм нылкышноослы учётэ вазь (12 арняозь) султэмзы понна, нуны витем но ваем понна, нылпи вордскем бере огпол сётӥськись пособие, озьы ик сое 1,5 аресозь утялтэм понна. Со сяна, фондысь уксё меӵак вуоз производствоын сӧсырмыны шедемъёслы ватсаса сётӥськись отпусксы понна но.

Тӥ шуиськоды, больничнойдэс бумага вылын пусйыса сётӥзы. Соосты уж дурады кутытэк уз кельтэ, но азьланяз эн вунэтэ электроннойзэ курыны. Нялтас вераса, туэ ар пумозь Россиысь Правительство чакла та выплатаосты быдэсак выжтыны меӵак (электрон) амал вылэ. Озьыен, бумагаосын бызьылонэз-ветлонэз уз луы ни.

Тӥледлы уж дурады куриськон гожтоно луоз. Отчы гожтоно вань даннойёстэс, озьы ик кыӵе амалэн басьтэмды потэ больничнойды понна уксёдэс: банкысь счётады яке картаяды. Та бӧрсьы бухгалтеръёсты вань даннойёстэс электрон амалъя келяны кулэ Социальной страхованиея фондэ – талы дыр сётэмын 5 нунал. Та бӧрсьы 10 нунал куспын тӥледлы уксё вуыны кулэ. Ужасьлэн даннойёсызъя янгышъёс шараяськизы ке, фондэ келям документъёс выльысь огазеяськонлы берыктэмын луозы – тупатон вылысь. Таӵе учырын, валамон, уксё ӝегасагес вуоз.

Пусйытэк кельтыны уг луы тазэ но: адямилэн пособизэ картаяз басьтэмез потэ ке, куриськоназ пусъёно луоз «МИР» гожтэмозэ гинэ, угось меӵак выплатаос мукет системаосын герӟамын ӧвӧл на. Та курон пуктэмын Россиысь Правительстволэн 1466 номеро постановленияз. «МИР» картады ӧвӧл на ке, сое басьтыны быгатоды котькуд банкысь яке предприятиды пыр.

Юанъёсты кылдӥзы ке, вазиськыны быгатоды Социальной страхованиея фондлэн Удмурт ёзаз таӵе телефон номеръёсъя: (3412) 60-70-70, 60-70-58. Озьы ик кулэ луись иворез шедьтыны быгатоды фондлэн сайтысьтыз r18.fss.ruадресъя (шедьтоно «Прямые выплаты» сэрегез).

Дасяз Елена Никитина

