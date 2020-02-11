Бигер — кион яке дуэ?
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25-тӥ толшоре Вавож ёросысь Партчи (Гурезь-Пудга) гуртын Кузебай Гердлэн музей-коркаяз усьтӥськиз Татарстанысь Набережные Челны карысь бигер художниклэн Ленар Ахметовлэн «Инкрустрация сознания» адӟытонэз (6+).
Суредъёсаз художник Дуэсо Ленар нимын гожтӥське. Сыӵе удмурт шӧмо ним солы малпам суредаськисьёслэн «Ижкар» огазеяськонысьтызы эшез Кучыран Юри (Юрий Лобанов). Удмурт кылын верблюдэз дуэ шуо — Ленар но та пудо-живот кадь ик чидась, аслэсьтыз ныпъетсэ жадьытэк нуэ, пе.
Удмуртиысь суредаськисьёсын Л. Ахметов тодматскиз 2001-тӥ арын. Бӧрысь Дуэсо Ленар этнофутуристъёслэн симпозиумъёсазы пыриськыны ӧдъяз, Казаньын удмурт художникъёслэсь выставкаоссэс радъялляз, «Ижкар» огазеяськонлэн ёзчиез луиз.
Ю. Лобанов ӵектэм Гурезь-Пудгаын выставка радъяны. Та малпанэз шумпотыса пумитам Вавож ёросысь шаертодонъя музейлэн кивалтӥсез Ирина Ложкина.
Выставкае лыктэмъёс: гуртоос, Ижысь К. Герд нимо гимназиысь пиналъёс, Вавожысь, Ижысь но Кезысь куноос — синмаськизы Л. Ахметовлэн пияла вылын лэсьтэм суредъёсызлы но калай (жесть) тэркыосызлы.
Пияла вылын суредъёсыз нурани амалэн быдэстэмын. Та техникаез художникъёс малпаллям, мусульман культураысь шамаиль искусство вылэ пыкиськыса. Шамаиль — со пияла яке дэра вылын араб каллиграфиен суредъёс. Туала художникъёс нураниен пӧртэм сюжетъёсты возьмато. Ленар пияла вылэ фольга но голографической плёнка лякылэ на. Суредась пиналъёслы валэктӥз:
— Тӥ но таӵе амалэн суред лэсьтыны быгатоды. Со понна пияла вылэ мар ке суредано, мыддорин палысьтыз куд-ог интыоссэ буяно, мылкыддыя фольга лякыштыны быгатӥськоды на.
Дуэсо Ленар ачиз ик нырысетӥ экскурсия ортчытӥз. Со ӵемысь суреда тюрк мифологиысь сюжетъёсты, геройёсты. Кылсярысь, ужъёсаз ӵем пумиське кион — со, пе, тюрк выжыысь калыкъёслэн утисьсы лыдъяське. Суредась визькылэз тодаз вайиз: ӟуч — со гондыр, бигер — кион, нош удмурт — сяла.
— Удмуртиысь суредасьёсын юн кусып воземе понна бигер эшъёсы куд-ог дыръя монэ вожало, — серекъяса вера Дуэсо Ленар. — Соку шуисько: Ижкар Набережные Челнылы матынгес, Казанен ӵошатыса. Мон Удмуртиез, удмуртъёсты туж яратӥсько. Синмаськисько вашкала культурадэс возьыны быгатэмдылы.
Дуэсо Ленарлэн «Стая» суредаз тылобурдо уллё возьматэмын, огез тылобурдо мукетъёсызлэсь висъяське. Суредась верамъя, куд-ог дыръя яркыт, кышкасьтэм адямиос вордско, соос калыкез сьӧразы валто. Сыӵе вал Кузебай Герд, сыӵе вал Габдулла Тукай — бигер югдытӥсь, поэт.
Адӟытонэз усьтыку, Дуэсо Ленар «Ижкар» огазеяськонысь эшъёсыныз ӵош крезьгур шудӥзы. Суредаськисьёслэн шаман оркестрзы кӧня ке ар талэсь азьло этнофутуристъёслэн симпозиумазы вордскиз. Оркестрын, пӧртэм арбериосын куара-ланга поттыса, учкисьёс но шудӥзы.
Анастасия Шумилова
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