Астэ дунъяны уг дышето

Удмуртиын кылем арын школаын дышетскись 100-лэсь ятыр нылпиос улонэн люкиськыны дауртӥзы. 6-сэ утьыны ӧз луы. Эскеронъёс возьмато: котькуд 2-тӥез пинал ассэ быдтон сярысь малпаськылэ. Малы? Кенешиськомы Ижысь К. Герд нимо гимназиысь нылпи педагог-психологен Анастасия Антоноваен.

Нылпилэсь семьяын интызэ возьмато суредъёсыз.

Суредаз Софья Миннигараева

— Анастасия Ивановна, лыдпусъёсты учконо ке, юзырес малпанъёсын улӥсь пиналъёс тросгес гуртоос пӧлын. Кин со понна янгыш?

— Тросэз нылпиос, 5-тӥ классысен кутскыса, депрессие усё. Секыт мылкыдъёссы, малпанъёссы маза уг сёто. Пиналлэн аслыз ачиз осконэз ӧвӧл, та улонын маке лэсьтыны быгатоз, солэсь кин ке пӧрмоз шуыса. Городын та уггес шӧдӥськы. Нош гуртын туж зол адӟиське, угось гуртын нокин уг дышеты астэ дунъяны. Огласянь, та понна анай-атайёс янгышесь — нылпизылэсь самооценказэ уг ӝуто. Мукет ласянь, мумы-бубыосты асьсэды но озьы будэтӥзы. Жаляса верано, гуртын культурамы но валанмы ӧвӧл, адями дуно, сое дунъяны но гажаны кулэ шуыса. Тужгес но со шӧдӥське пичи гуртъёсын, кытын клубзы но ӧвӧл, школазы но кӧня ке классъем гинэ, уж но йӧнала уг сюры. Пичи гуртъёсын нылпиослы асьмеос ик ялан пыӵатӥськомы таӵе малпан: гуртлэн ӵуказе нуналыз ӧвӧл, тон но калык радэ потыны оло быгатод, оло уд.

Городысь нылпиос анай-атайёссылы кылзэс вераны, «уг» шуыны дӥсьто, тросгес учко телевизор, бугыръясько Интернетын, «мынам правое вань» шуо. Нош гуртысь пиналъёс кылзэс вераны

уг дӥсьто, соос туж гажало мумы-бубыоссэс, бадӟымъёс котьку шонер но соослэсь кылзӥськоно шуыса будэтэмын угось. Соиз но вань: гуртын юисез уногес. Нош шӧмаськем мумы-бубы пышкылыны, керетыны яратэ.

— 5-тӥ классысен астэ быдтон сярысь малпан — со укыр вазь ӧвӧл-а?

— Куд-огез эшшо но вазьгес со сярысь малпаськыны кутске. Со ик кышкатэ. Ӵемысь курдатъяськон ӧвӧл со. Нылпи я мултэс лек луэ, я пушказ ватӥське. Сьӧд дӥсяське, йырсизэ но ымдурзэ сьӧд буя. Номырлы мылкыдыз уг тырмы. Отметкаосыз уродмо. Туж ӵем психологъёслы вазисько дышетӥсьёс, пиналэн маке умойтэм шуыса. Отӥяз психолог кенеше анай-атайёсын. Но нылпиос асьсэос дась ӧвӧл анай-атайёсын ӵош консультацие мыныны, матысь адямиоссы азьын усьтӥськыны.

Гурт школаосысь нылпиос психолог доры лыктыны кышкало, палэнэ кылӥськоз шуыса. Отын ваньзы ог-огзэс тодо ук. Гуртысь нылпиос ӝожтӥськыны дышемын ӧвӧл. Соос кожало, ас сюлмаськонъёстэ аслыд вормоно. Мылкыдзэс юаськод ке но, соос шуо: тӥляд монтэк но сюлмаськонъёсты трос. Усьтӥсько мырдэм. Но котьку тыршиськомы югдурзэ валаны, нылпи ассэ ачиз вылӥгес мед дунъялоз шуыса.

— Кызьы нылпиез дышетоно, со ассэ ачиз вылӥ мед дунъялоз шуыса?

— Яратоно сое сыӵеен, кыӵе со вань. Солэсь олокинэ карыны турттоно ӧвӧл. Аслэсьтыз улонзэ ачиз мед улоз. Нылпи но быгатэ керӟег луыны,

керетыны. Со но жаде. Керетон пуроме, ог-огмылы уродзэ вераськомы, но асьмеос ог-огмес яратэмысь ум дугдӥське. Но нылпи, керетон пуромыку, малпа: сое яратэмысь дугдӥзы. Соин ик котьку верано: тон куд-ог дыръя азьтэмъяськиськод ке но, мон тонэ яратӥсько. Нылпилы туж кулэ «яратӥсько» кылэз кылыны. Нылпилэсь но юано: кыӵеен со адӟе яратонэз, мае со возьма. Ваньмызлэн яратонэз пӧртэм. Кин ке вите ӟыгыръямез, кин ке — вераськемез. Нылпилы вешаськем кулэ ке, куремзэ возьматэк, лыктэ но ӟыгыртэ, соку со валалоз: сое ярато.

— Курыт малпанъёс асьсэ коже пумен ортчозы-а?

— Пытьытэк номыр уг ортчы — кыле сюлэме, отӥяз улонын одно ик шӧдӥське. Нылпи я кепырась, я лек будэ. Куд-огез ваньзэ мукетъёс понна лэсьтоз, нош ассэ вунэтоз. Кылсярысь, матысь адямиосыз висьыку, берпум коньдонэныз но эмъюм басьтоз, нош аслыз «скороез» ӧтёно ке, озьы но яралоз, шуоз.

Пиналлы туж секыт ке, анай-атайёс, дышетӥсьёс, эшъёс уг валало ке, со кышкыт малпанъёссэ но быдэстоз. Котькуд 3-тӥез малпа, сое уг ярато, уг валало шуыса. Котькуд 2-тӥез ассэ быдтон сярысь малпанъёсын улэ.

— Мар кароно таӵе югдурын анай-атайёслы?

— Ваньмы ми лябесь. Керетӥды ке нылпиен, лыктоно, ӟыгыртоно, валэктоно: мон туннэ лек, уж дорын секыт югдур, коньдон али уг тырмы ай, эшшо мар ке луиз. Пинал валалоз, со янгыш ӧвӧл шуыса, соку ассэ мултэсэн уз шӧды. Нылпилы эш луоно. Асьтэлы но секыт ке, психолог доры вазиськыны кышкано ӧвӧл.

Секыт югдуръёсы психотерапевт доры мынытэк уз луы. Сотэк пинал кышкыт малпанъёсызлэсь уз мозмытскы. Эмъятэк уз ортчы угось. Адямилэн пушказ серотонин веществоез куашканы кутске. Со веществоез «гормон счастья» шуо на. Со быре ке, адямилэн депрессия кылдэ, шумпотонзэ ыштэ, сое уг адӟы. Сыӵе дыръя ваньмыз урод кадь потэ. Эмъюм юрттэ буйгатыны, серотонин люканы, шумпотон кузьманы.

Яратоно ужен выроно. Пиналлэсь юано, мар каремез потэ: эктэмез, мугорзэ кыдатэмез, бассейнэ ветлэмез. Мугорлы нагрузка сётон — ужан — но шумпотон кузьма. Собере, котькӧня эмъюм ю, семьяын югдур ӧз воштӥськы ке, секыт луоз. Та ласянь куддыр психологлэн анай-атаен вераськемез но юрттэ. Нокинлэн но нылпиезлы урод лэсьтэмез уг поты ук.

Елена Сараматова