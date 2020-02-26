Аспӧртэм Горд книга

2000-тӥ арысен 21-тӥ тулыспалэ ЮНЕСКО-лэн кичӧлтэмезъя быдэс дуннеын пусйиське Анай кыллэн нуналыз. Соин валче дасямы викторина.

1. ЮНЕСКО 21-тӥ тулыспалэз юнме шорысь ӧз бырйы. Та нуналэ Бангладешын быризы студентъёс, кудъёсыз потӥзы вал демонстрацие анай кылзэс утён понна. Нош кыӵе арын вал со?

а) 1952;

б) 1953;

в) 1954;

г) 1955.

2. Кӧня кыл пыртэмын Россиын улӥсь калыкъёслэн Горд книгаязы?

а) 55;

б) 60-лэсь ятыр;

в) 76;

г) 90-лэсь ятыр.

3. Кыӵе кыл улӟытэмын 20-тӥ даурлэн кутсконаз но кун кыл луиз?

а) баск;

б) иврит;

в) санскрит;

г) синглиш.

4. Та кылын али уг верасько ни, но со кун кыл луэ.

а) санскрит;

б) арамейской;

в) латинской;

г) аккадской.

5. Д. Толкин, «Властелин колец» трилогиысьтыз эльфъёслэсь квенья кылзэс кылдытыкуз, пыкъяськиз та фин-угор кыл вылэ.

а) фин;

б) эстон;

в) венгер;

г) карел.

6. Удмурт кыл сярысь трос кылбуръёс. Кин гожтӥз та чуръёсты?

а) Кинлы кулэ на, пе,

удмурт кылэд?!

Гуртад сяна,

Уд вераськы соин.

Сыӵе вераськонэз ке

кылӥсько,

Котьку солы туж лек

вожпотӥсько.

б) Валано: ӟучсэ

дышетытэк,

Улонэ шуггес вамыштыны...

Аслэсьтыд кылдэ

яратытэк,

Мукетсэ уд дышы гажаны.

7. Коми мадиськонъёслы валэктонъёс шедьтэ.

а) Керала, керала, а вирыс оз пет.

б) Пукалӧ дед, сё пасьӧн пасьтасьӧма, коді сійӧс кульсьӧдас, сійӧ и синвасӧ кисьтас.

в) Биын оз сотчы, ваын оз вӧй.

Валэктонъёс:

1. а.

2. а, б. Бразилия (190 кыл) но Китай (144 кыл) сяна, та списоке пыро Индия (197 кыл), США (191 кыл), Индонезия (143 кыл) но Мексика (143 кыл).

3. б. Ваньзылэсь ӧжытгес водь кылэз тодӥсьёс кылизы. Соос уло Ленинград улосысь Краколье но Лужицы гуртъёсын гинэ, лыдзы — 100-лэсь ичигес.

4. б. Иврит Израильлэн кун кылэз. Сое тодэ 9 миллион котыр адями. Иврит сяна озьы ик улӟытэмын корнской но мэнской кылъёс.

5. в. Латинской кыл итальянскоен валче лыдъяське Ватиканлэн кун кылэз. Сое тодыса, банкоматысь уксёез но басьтыны луэ.

6. а. Фин кылын трос гласный куараос, шипящиез ӧвӧл. Д.Р. Толкиенлы кельшиз, со чебер кылӥське шуыса.

7. а — V; б — III; в — I; г — II; д — VI; е — IV.

8. а. Ф. Васильев; б. Д. Яшин.

9. а. Писпу; б. Сугон; в. Йӧ; г. Омыр; д. Самолёт.