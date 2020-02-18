Аспӧртэм биатлон нош ик огазеялоз

Туэ элькунамы 3-тӥзэ ортчоз тракторен биатлон. Озьы Вотка ёросысь Бадӟым Кивара гурт нош ик огазеялоз тракторен ворттылыны усточи механизаторъёсты.

Воткинск ёросысь Кивара гуртын ортчем тракторен биатлон

Туспукутӥз Максим Егоров

Тракторен биатлонлы улон кузьмась луо Бадӟым Кивара гуртысь фермеръёс. 2018-тӥ арын, ёросэн дэмен кариськыса, тракторен биатлонэз ортчытон понна 70 сюрс манет шедьтӥзы. Миым ужрадэз радъянэ пыриськиз Гурт удысъя но сиён-юонъя министерство но. Озьы ӵошатсконлы бюджетысь ог ӝыны миллион манет висъяськиз. Биатлонэ пыриськисьёслэн лыдзы 10 поллы йылӥз. Куд-огез соку ик пусйиз: таӵе вожвылъяськон егит механизаторъёслэсь ужаны мылкыдзэс бугыртыны кулэ.

Туэ биатлон ортчоз 21-тӥ мартэ. Шаерысьтымы котькуд ёросэ ивор сётэмын ни. Котькудысьтыз одӥг ке но механизатор биатлонэ пыриськоз шуыса чакламын. Ӧтемын Башкортостанысь, Татарстанысь, Пермь, Самара, Киров, Саратов улосъёсысь ыбылӥськыны но тракторен ӟеч ворттылыны быгатӥсь усточиос. Кылем арын сямен ик, биатлонэ пыриськыны мылкыдзэ ивортӥз ни Белоруссиысь Минскысь трактор завод. Озьыен, биатлон ог 30-40 ӵошатскисез огазеяны кулэ.

Елена Сараматова