Агроном, инженер, пуктӥськись…

Кизнер ёросысь Аргабаш гуртысь фермер Александр Семёнов Удмуртилэн Данъян пул вылаз пыртэмын. Калыкъёслэн огазеяськон нуналзы дыръя сое Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов данъяз. Ужез ушъямон: 2 ар ӵоже 2 выль ферма ӝутӥз, кыксэ ик — вакчи дыр куспын.

А. Семёнов

Туспуктӥз А. Коробейников

Армие ветлэмез бере Александр Семёновлэн кытчы ужаны мыноно юанэз ӧз кылды. Со вордӥськем гуртаз ик кылиз. Картош мерттылӥз но сое Самарае вузалляз, будэтӥз парсь но ош. Пумен аслэсьтыз крестьян-фермер хозяйствозэ кылдытӥз. Солы ӵектӥзы Аргабашысь азьвыл Тельман нимо колхоз бригадалэсь ваньбурзэ басьтыны. Кудӥз-огез оскытэк учкиз, 15 ар гырытэк-кизьытэк кыллись, писпуос улын пашмем бусыос марлы ке яралозы на шуыса. 100 пала кылем скалъёс чисто лейкозэн черламын, амбаръёс но гидъёс вужесьгес ни вал. Озьы ке но воргорон дӥсьтӥз. Пудоез вузам коньдонэн таза скалъёсты вайиз, кредит кутыса, выль техника басьтӥз. Капчи ӧй вал ке но, А. Семёновлэн фермер хозяйствоез пичиен-пичиен азьлань вамышъёс лэсьтыны ӧдъяз. Гурт выль улонэн шоканы кутскиз кадь: гыроно-кизёно бусыос паськытазы, выль техника кылдӥз, йӧл но тросгес потыны кутскиз.

Александр Семёновлэн гурт удысъя нимысьтыз басьтэм профессиез ӧвӧл, музъемен, пудоен герӟаськем ужез солы ас вылаз тодоно луиз. Али со огкадь усто агроном но, инженер но, кивалтӥсь но.

А. Семёнов оске: адямилы шудо луон понна трос кулэ ӧвӧл. Мед гинэ ужез луоз, собере — ӟеч уждунэз, уж бере — шутэтскон интыез. Соин ас коньдонэныз гуртын тымет ӵыпиз, отчы чорыг лэзиз. Табере гуртоослы пыласькыны но чорыганы кыдёке ветлоно ӧвӧл ни.

Выль ферма пуктон сярысь малпанзэ Александр Леонидович пушказ кема нуллӥз. Угось я комбайн басьтоно, я выль трактор кулэ, я КЗС пуктоно. Но 2018-тӥ арын кивалтӥсь малпанзэ быдэстыны быгатӥз. 200 йыр пудолы гид ӝутэмын вал. Кудӥз-огез та бӧрсьы гань-гань кариськысал, дыр, но А. Семёнов выль малпанъёсын улэ. Кылем тулыс вуж гидэз выльдон борды басьтӥськиз? но сое быдэс сэрттоно луиз. Ӝыны ар ортчыса, интыяз 236 пудолы туала ферма ӝужаз. Гид котырын лэсьтӥськон ужъёс мыно ай, нош Александр Леонидович азяз выль ужпумъёс пуктӥз ни: склад лэсьтоно, гаражез выльдоно, 50 ке но скал басьтоно.

Нялтас вераса, Тӧро дорын пумиськон дыръя но Александр Леонидович, ваньмыз сямен, ӝӧк сьӧрын пукыны ӧз кыль — Можгала тракторлы запчасть басьтыны дыртӥз. Сыӵе со кивалтӥсь — тэк пуконэз уг вала.

Ӵуказе нунал сярысь сюлмаськись кивалтӥсен Аргабашысь хозяйствоын ваньмыз умой луоз шуыса оскон пыӵа: ӝутӥськозы выль гидъёс, луозы уж но ӟеч уждун, улоз но азинскоз гурт.

Андрей КОРОБЕЙНИКОВ

