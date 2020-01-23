74 удмурт авторъёсты огазеяз антология

Удмуртилэн кунлыкезлы 100 ар тырмонэз пусъён улсын «Удмуртия» издательствоын потӥзы «Туала удмурт поэзия» но «Туала удмурт проза» антологиос (12+).

Книгаос огазеязы пӧртэм арлыдо, пӧртэм сямен гожъяськись туала удмурт писательёсты. Котькуд книгалэн тиражез — 2 сюрс экземпляр. Кылбуръёсын бичетэ пыремын 42 авторлэн чуръёссы, нош прозаен книгае — 32 авторлэн произведениоссы. Вань авторъёс лыдӟисьёслы тодмо ини, соослэсь ужъёссэс вылӥ дунъяло литератураез эскерисьёс но критикъёс. Удмурт литературалэн историяз таӵе проект ӧй на вал. Антологиос юрттозы удмурт литературалэсь туала туссэ, воштӥськемзэ валаны, кудпала мынэмзэ адӟыны. Таӵе книгаослэсь мӧзмизы вал ини критикъёс-литературоведъёс но, огшоры лыдӟиськисьёс но.

Шумпотӥськом, антологиосы «Удмурт дунне» газетын ужасьёслэн произведениоссы но пыризы шуыса. Прозаикъёс пӧлысь 16-ез редакциямы ужало яке ужамын, кылбурчиос пӧлысь — 11-ез. Со сяна, антологиосы пырем тросэз гожъяськисьёс газетлэн авторъёсыз но луо.

«Туала удмурт поэзия» но «Туала удмурт проза» книгаослэн презентацизы ортчоз февраль толэзе. Нош али издательствоын дасяло на «Туала нылпи литература» антологиез. Произведениос сяна, отын чебересь но яркытэсь суредъёс луозы.

Анастасия Шумилова