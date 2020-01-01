1 миллион тоннаозь — кӧня ке вамыш

Кылем арын усьтӥськиз 28 ферма, туэ кылдоз эмбрионъёсын ужанъя центр. Та но мукетыз сярысь, 2019-тӥ арлы йылпумъянъёс лэсьтыса, журналистъёслы мадиз гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова.

Кияса ёросын кылдӥз сӥльлы пудо будэтонъя нырысетӥез фермер хозяйство

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Пуктӥськон

Гуртоос миым мыло-кыдо пуктӥськизы. Оглом хозяйствоосын ӝутэмын 28 выль ферма. Таос пӧлысь 3-яз гидэ пырон ортчытӥзы Выль ар праздник азьын. Озьы Можга ёросысь «Луч» но «Заря» хозяйствоосын ферма усьтон радъязы. Грак ёросысь «Родина» предприятиын эшшо огез гидзы роботъёсын ужаны кутскиз.

Ваньзэ тае лыдэ басьтыса, оглом лэсьтэмын 6 сюрс 886 скал возён инты. Ольга Абрамова пусъемъя, пуктӥськонлы, фермаосы туала тӥрлык вуттонлы 94,2 миллион манет субсидия висъямын. Сое басьтыны быгатӥз 26 хозяйство. Туэ бюджетын та удыслы чакламын 150,6 миллион манет. Хозяйствоос 30-лэсь ятыр выль фермаос но ог 10 лапасъёс пуктыны малпало. Оглом 1 миллион тонна йӧл кыскон программаез быдэстон вылысь берло 4 ар ӵоже шаерамы 27,5 сюрс скаллы пуктэмын ни 122 комплексъёс.

2019-тӥ арын кыскемын ог 820 сюрс тонна йӧл, 2018-тӥ арын та лыдпус 781,3 сюрс тонна люкаськиз. Ольга Викторовна пусъемъя, туэ 840-850 сюрс тоннаозь вуыны кулэ. Та ӧжыт. Но солы мугъёс вань.

Туэ «Можгаплем» предприятилэн базаяз кылдытыны медо эмбрионъёсын ужанъя центр. Туннэ шаерамы 2 племстанциос быдэн 35 ош возё. Соос шаерысьтымы хозяйствоослы кидыс вутто. Но ошъёс 3 ар сяна рос-прос уг ужало — генетиказы начарме. Соин эмбрионъёс вуттыны чакламын.

Бусыосты чотан

Кылем арын 1-тӥ октябрьлы хозяйствоос 2,4 миллиард манет тыр барыш поттӥзы ни. Ваньзэ рос-прос чотан понна дыр кулэ на. Но коньдон вуоз на ю тысь вузамысь. Йӧл дунъёс но шумпотто. Али одӥг килограмм йӧлэз заводъёсы 23,60-23,80 манетэн басьто. 2018-тӥ арын сярысь, со 2 манетлы уногес.

Хозяйствоос миым эшшо но трос барыш поттыны быгатысалзы. Но зоро куазен сэрен ог 73 сюрс гектар вылысь кизем культураос быризы, озьы 672 сюрс тонна гинэ ю тысь люканы пӧрмытӥзы. Уксё вылэ берыктоно ке, со 493 миллион манет ыштон. Вань документъёсты эскеризы Москваын. Ыштонъёсты асьме министерствоен ӵош чотазы. Но шаерысьтымы одӥг предприятие но компенсация басьтыны ӧз быгаты. Федерал центр ялӥз: юрттэт сётӥськоз сыӵе предприятиослы гинэ, кин бусыоссэ страховать кариз вал. Асьме хозяйствоос пӧлын сыӵеос ӧз сюре, азьвыл аръёсы страховой компаниослэсь урожайзэс ыштэмен валче коньдон поттыны ӧз быгатылэ угось. Куд-ог хозяйствоос туэ бусыоссэс страховать карыны дась луэмзэс веразы ни — со ог 12 сюрс гектар.

О. Абрамова Гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова:

— Кылем арын шаерысьтымы огаз хозяйствое кышкыт чер вуиз — нодулярной дерматит. Солэсь утиськон вылысь шаерысьтымы вань пудоослы вакцина пуктылӥмы. Со вакцинаен сэрен скалъёс кунянзэс куштӥзы — оглом 55 сюрс йыр быриз. Ваньмыз соос азьланяз скал луыны но йӧл сётыны быгатысалзы. Котьма ке но пудо вордон но йӧл кыскон удысын азинскыны луонлыкъёсмы вань.

Министр пусъемъя, шаерамы али ужало электронной карта кылдытон бордын. Кылем арын отчы 7 ёросысь гурт удыслэн лыдъяськись музъемъёсты пыртӥзы ни. Отысь адӟыны луэ бусыослэсь ӟечлыксэс, кыӵе минералъёсыз уг тырмо. Возьматэ со пасекаослэсь интыяськемзэс но, хозяйствоос мушкасьёсын валче ужаны мед быгатозы шуыса.

Берло 20 ар ӵоже хозяйствоос 200 сюрс гектар бусыосты киземысь дугдӥзы. Али 1 миллион 800 гектар пӧлысь 940 сюрс гектарез гинэ гыриське-кизиське. 2019-тӥ арын хозяйствоос 5,5 сюрс гектарез выльысь оборотэ пыртӥзы ке но, та туж ӧжыт. Миым тужгес трос бусыоссэс кизьыны

кутскизы Кизнер но Глазов ёросъёсын — 650 но 500 гектар оборотэ пыртӥзы.

Азьланяз картае пыртыны луоз сюресъёсты, соцобъектъёсты.

Сыр но нянь

Гурт предприятиос дорозь вуттэмын ог 2 миллиард 185 миллион манет. Туэ субсидиослэн быдӟалазы 2 миллиард 350 миллион манет луоз. Та пӧлысь республикалэн казнаяз чакламын 980 миллион манет. Бадӟым саклык висъяськоз фермаос пуктонлы, техника басьтонлы, ӟеч выжыысь пудо вордонлы.

Кылем арын гуртоос 65,6 миллион манет тыр вуз поттӥзы, 2018-тӥ арын сярысь, со 3,8 процентлы уногес. Вань сиён-юон пӧлысь уногес йылӥз сыр лэсьтон — 36,3 процентлы. 4,6 процентлы уногес пыжыны кутскимы нянь. Кунгож сьӧры 2 миллион 700 сюрс доллар тыр вуз поттэмын вал. Куасьтэм емыш (вегенсы), йӧл но солэсь сиён, рапс вӧй дуннеысь рынокын асьсэды пумен шедьто ни. Туэысен Можга ёросысь Пыӵас гуртысь курка вордонъя предприятие кунгож сьӧры потыны малпа. Ольга Абрамова пусъемъя, Казахстан, Китай, Прибалтикаысь кунъёс возьмало асьме продукцимес. Вожмасько али ӟеч етӥнлы но. Соин валче Шарканысь етӥн сэстон завод выльдӥськиз ни. Азьвыл татын кужлы тупамон гинэ вуз поттӥзы, сое 1 килограммзэ 40 манетэн вузазы. Табере чылкытатэм етӥн волокно лэсьтыны кутскизы, сое 160-180 манетэн дунъяло.

Азьланяз малпамын лушкем чорыг вордӥсьёсты, кролик но мукет чыры-пыры живот будэтӥсьёсты вужерысь поттыны, соослы азинскыны юрттэт висъяны. Сыӵеос шаерамы трос.

Елена Сараматова