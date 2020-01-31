№3 30.01.2020
Related Articles
Кызьы музъемлэсь пайда потоно?
Кызьы элькунамы пыӵатӥськозы Россилэн Президентэзлэн В. Путинлэн Федерал Собранилы вазиськоназ ӝутэм ужпумъёс?
Шаркан ёросысь Сюрсовай гуртысь Н. Маренина егит дыръяз «Советской Удмуртия» газетлэн кубокез понна 1957-тӥ арын пыриськиз, бызьылӥз юбкаен.
Нош Якшур-Бӧдья черкогуртысь 90 аресъем З. Вахрушева али ке но 1952-тӥ арын кузьмам куассэ уте.
Историяя, кылъя но литературая Удмурт институтын ужасьёс 2 томъем «Ӟуч-удмурт кыллюкам» дасязы. Сое 2 сюрс тиражен поттыны юрттӥз Нациосын ужан политикая министерство.
Пиналъёслы пумит кылем арын 111 йыруж лэсьтэмын вал.
Дарт:
— Полина Куликова Эстониын ортчем «Викисеминаре» пыриськиз;
— Ижысь Диана Нуриева инкуазь сярысь сюлмаське;
— «Вожодыр» шудонэ трос егитъёс пырисько.
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment