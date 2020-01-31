Ӧрӟилэн бурд улаз…

Красногорск ёрос — шаерысьтымы одӥгез чеберез. Татын артэ интыяськемын Красногорск вырйыл но Кильмезь улыг (низменность). Татысен кутско элькунмес юзматӥсь тросэз шуръёс, йыг-йыг сыло пумтэм-йылтэм тэльёс. Татын улэ Горд книгае пыртэм сапсан ӧрӟи. Таяз шутэтскон нуналъёсы Красногорскын ортчоз

«Удмурт дунне» газетлэн кубокез понна куасэн бызьылонъя ӵошатскон. Районлэн улэм-вылэмез сярысь кенешиськом ёрослэн йырыныз Владимир КОРЕПАНОВЕН.

В. Корепанов

— Владимир Серафимович, асьтэос тӥ Эгра ёросын вордӥськиды но быдэ вуиды, улондылэсь бадӟым люкетсэ сӥзиды Шаркан ёрослы. Но шӧдтэк шорысь Красногорске выжиды. Малы? Кыӵе инты улонады басьтэ Красногорск ёрос?

— Зэм но, Шаркан ёросын мон 22 ар ӵоже улӥ но ужай. Отчы мон, гурт хозяйствоя институтэз йылпумъяса, Пушкин нимо колхозэ ужаны вуи, инженер вал. Собере партилэн райкомаз басьтӥзы, ёросысь Депутатъёслэн Кенешсылэн тӧроезлэн воштӥсез, ёрос администрациысь юрист, Депутатъёслэн Кенешсылэн тӧроез, ёрос администрацилэн йырызлэн воштӥсез вал.

2006-тӥ арын Удмуртилэн соку президентэз Александр Волков дораз ӧтиз но дэмлаз Красногорск ёрослэн йырыз луыны. Тынад, пе, пӧрмоз. Со дырозь мынам та ёросэ огпол гинэ вуылэме вал. Озьыен, гуртъёсы потано, адямиосын пумиськылоно, малпаськоно, кызьы ёросэз азинтоно, мар борды нырысь ик кутсконо, марлы тужгес бадӟым саклык висъяно.

Нырысь пумиськонэ лесхозын вал. Трос юанъёс сётъязы. Син азям йӧтӥз пурысьтам йырсиё пиосмурт. Мукет пумиськонын но сое синйылтӥ, куинетӥяз но. Эк, малпасько, таос монэ чакласа возё ук, кин та, мар та… Ас азям ужпум пуктӥ: быръёнъёсын вормисе потоно но ёросэз ӝутон борды кутсконо. Калык мыным оскемзэ вераз.

Зэм, Шаркан но Красногорск ёросъёс туж пӧртэмесь. Шаркан ёросын мон ваньзэ тодӥсько ни вал, инфраструктура, сюресъёс, хозяйствоос отын трослы ӟечесь, Ижозь 90 иськем. Нош Красногорскысен Ижозь — 140 иськем. Сюрес вылэ гинэ сомында дыр быре. Красногорск ёросэ вуиськод но — пужымъёс будо — зэмос тайга кадь потылӥз.

Калыкен ужан монэ ӧз кышкаты, опытэ бадӟым ни вал. Но экономика но кадръёс ласянь шугъяськонъёс трос вал.

— Нырысь ик мар бордысен кутскиды?

— СПК-ослэсь кивалтӥсь­ёссэс люкай. Валано вал, соос мар малпало? Кыӵеен ӵуказе нуналзэс адӟо? Шӧдӥськиз, хозяйствоос кыдёке азьпала уг учко, туннэ нуналэн уло. Со вакытэ кун ласянь юрттэт али мында уг сётӥськы вал ай. Югдур секыт, таӵе показательёсын ёросэз республикаысь шоро-куспо ужасьёс радэ но поттыны капчи уз луы. Озьы ке но — ужано. Туннэ учконо ке, хозяйствоосмы трослы юнгес луизы. 2018-тӥ арен ӵошатыса, ортчем арын 15-16 процентлы тросгес йӧл кыскимы, скаллы быдэ шорлыдын 450 килограммлы уногес луэ.

Капчи югдур ӧй вал шаерысьтымы одӥгаз бадӟымаз «Качкашурское» хозяйствоын. Ар но ӝыны талэсь азьло солы кивалтӥсе гурт хозяйствоя министрлэсь азьвыл воштӥсьсэ Виктор Бабинцевез пуктӥ. Виктор Игоревич асьме ёросысь ик Курья гуртын вордӥськемын, ас вакытаз ёрос администрациен кивалтэмын. Вакчи дыр куспын со быгатӥз хозяйствоез ӝутыны. Ортчем ар ӵоже ӟеч выжыысь 230 скал вайиз, йӧл кысконэз скаллы быдэ араз 4 сюрс килограммозь вуттӥз. Туэ 5 сюрсозь вуттыны чакла. Пудозэ азьланяз но выльдоз на, выль технологиосты, ӟеч кидысъёсты кутыны чакла, егит специалистъёсты кыске, ужасьёслы пӧртэм юрттэт сётэ. Али «Качкашурское» хозяйствоын шоро-куспо уждун 27,8 сюрс манет. Огазеяськонлэсь ӝутскемзэ адӟыса, егитъёс гуртэ берытскыны кутскизы, озьы хозяйство эшшо золгес азинскыны малпа.

Мукет кивалтӥсьёс но мыло-кыдо ужаны кутскизы. Ёросын гурт удысъя огъя продуктлэн быдӟалаез 25 процентлы будӥз. Ӟеч тыршо «Архангельское» (скаллы быдэ араз 7 сюрс 300 килограмм йӧл кыско), «Курьинское» (скаллы быдэ — 5 сюрс 830 килограмм) хозяйствоос. Фермеръёсмес но пусйытэк уг луы. Туннэ ёросамы 7 фермер хозяйство ужа, ваньзы скаллы быдэ араз 5 сюрс килограммлэсь трос йӧл кыско, нош Мамедовлэн —

7 сюрс 800, Чупинлэн — 6 сюрс 900 килограмм… Вань хозяйствоослэн кивалтӥсьёссы визьмоесь, валаса, азинскемзы потыса, ужало.

— Та нуналъёсы Красногорск ёрос газет юалляськон ортчытӥз, кыӵе ужпумъёс тужгес сюлмаськыто ёросын улӥсьёсты. Тросэз пусйизы экономикаез. Нош кыӵе юанъёсын ӵемгес тӥледлы вазисько?

— Калыкез, зэм но, тросгес шугъяськытэ экономика. Экономикаез ӝутыны луиз ке, кылдозы ужан интыос. Дорам приёме лыктэмъёс ӵемысь уж утчало. Вакансиос вань, конечно, но уждун пичи. Соин ик куд-огез коньдон поттыны ёрослэн палэназ кошке. Та туж сюлмаськытэ. Валасько, производствоез будэтон бордын ужано. Но, шоркарлэсь кыдёке интыяськеменымы, та ужпумъёсты быдэстыны капчи ӧвӧл.

Балезиноын ортчем КВН-э ёрос командаен пыриськизы

Ёросамы азьвыл 2 леспромхоз ужаз. Туннэ соос интые — трос арендаторъёс. Одӥгез арендатормы — «Глазов-лес». Туж оскиськом, со выль ужан интыос усьтоз, ми дорын но переработка луоз шуыса.

Красногорск ёросын тросэз нюлэсъёс нимысьтыз утёно интыос пӧлы пыро. Отысь писпуосты кораны уг яра. Но, оло, куд-ог интыосъя та курон воштӥськоз, угось укыр вуж нюлэсъёс, бырись писпуос но вань.

Ёросамы мувӧй кыскись «УДС «Нефть» компания ужа. Но отын али 65 адями гинэ тырше. Азьвыл вакытъёсы сямен, ӟеч возиське райпо, палэнысь бадӟым супермаркетъёс, дорамы вуыса, сое шымыртыны выро ке но.

Шумпотӥсько, нимаз адямиос ужбергатон борды кутско ке. Тани вань милям егит ужбергатӥсьмы — Иван Чернышов. Аслэсьтыз ужзэ со, веник бичаса, усьтӥз. Туннэ солэсь мунчое пырон веникъёссэ Россиысь 47 улосъёсын басьто, со сяна — Эстониын, Казахстанын но мукет кунъёсын. Иванлэн компаниезлы 5 ар но ӧвӧл на, но со 200 сюрслэсь трос веник вузаз ни. Пӧртэм писпуослэсь веникъёсыз туж ӟеч дасямын-куасьтэмын, туала упаковкаосы тыремын, вӧзаз — пӧсь кисьтонлы чаклам турынъёс. Ваньмыз со экология ласянь туж чылкыт Красногорск ёросысьтымы бичамын. Кылем арын И. Чернышовлы Удмуртилэн Тӧроезлэн «Признание» премиез сётэмын вал.

Малпасько, ёроссэс гажась, татын асьсэ ужзэс усьтӥсь егитъёс азьланяз но луозы на.

— Красногорск ёросын пӧртэм выжы калыкъёс уло: ӟучъёс, удмуртъёс, бигеръёс… Осконъёссыя но соос туж пӧртэмесь: православнойёс, язычникъёс, трос староверъёс. Тӥледлы, удмурт адямилы, таӵе ёросэн кивалтыны секыт-а?

— Котькыӵе выжыысь мед луоз адями, солэн сюлмаськонъёсыз огвыллем. Шаркан ёросын 83 процентэз улӥсьёс удмуртъёс вал, татын — 38 процент гинэ. Ёросамы 60 процентэз ӟучъёс, 1,5 процентэз бигеръёс. Но ваньзы туж шаплыесь, ужын но, сцена вылын но асьсэды яркыт возьмато.

Калыклэсь сюлмаськонъёссэ тодӥськод ке, пумиськонъёс дыръя вераськон но пӧрмоз, ужпумъёс но сэрттӥськозы. Али кивалтӥсьёсмы пӧлын старообрядецъёсмы но вань, палэнысь лыктэм мукет выжыысь адямиос но. Но азязы одӥг ужпум: ужано, поттэм коньдонзы уждунлы но, азинскыны но мед тырмоз.

— Али ёросъёс вожмаськыса азинто туризмез, этнотуризмез. Маин Красногорск ёрос паймытыны быгатоз? Малы тӥ доры одно ик вуылоно?

— Милям туж чебер инкуазьмы. Кокманын вань ботанической заказник, отын — 4 иськемлэсь кузь экологической тропа. Со сюрес кузя мынытозяды, тӥ пумиськоды тайгаын, куаро нюлэсъёсын, пустыняын будӥсь будосъёсын. Татысь адӟыны луоз Удмуртиын шер пумиськылӥсь 52 будосъёсты, со пӧлысь

22-ез — Удмуртилэн Горд книгаяз пыртэмын, 1-ез — Россилэн Горд книгаяз. Азьвыл татын туж трос лыстэм пужым (лиственница) будэ вал. Али со интыен-интыен гинэ, пужымъёс пӧлы, кылемын. Но куд-огезлы 400-лэсь трос ар ни.

Городкиен шудонъя Удмуртилэн трос пол чемпионкаен Д. Елькинаен

Мукетыз чебер инты — «Андреевский сосновый бор». Татын озьы ик будо Горд книгае пыртэм будосъёс, эмъяськон турынъёс вань, пӧлазы — тундраын, лесотундраын будӥсьёсыз но. Татын ик пӧртмаськись инты вань. Отчы машинаен пырыны

уг луы, приборъёс ужамысь дугдо. Пыдын гинэ мыноно. Со пӧртмаськись интыын музъем пушкысь туж зол кужым потэ. Дорамы улэ Россиысь Горд книгае пыртэм тылобурдо — сапсан. Тодӥськоды, дыр, со дуннеысь тужгес ӝог лобась тылобурдоос пӧлы пыре, час ӵоже 300 километрлэсь трос лобӟыны быгатэ. Сапсан уг яраты трос калыко интыосты, каръяське гурезё-нюро интыосы. Соин, малпасько, Красногорск палъёс солы ярало.

Ми доры лыктыны луэ Граждан ожлэсь бервылъёссэ учкон понна но. Мар бордысен ваньмыз кутскиз? Сибирьын одӥг коркаез сэрттыкузы, шедьтӥллям тӧдьы генераллэсь дневникъёссэ. Со генерал Удмуртиысь Красногорск ёросын мынэм ожмаськонъёс сярысь гожъям. Та верамъёсъя шедьтэмын вал ожмаськем интыос. Соос Красногорске пырон палан ик. Мынӥськод но паймиськод: окоп бервылъёс озьы ик кылемын, турынэн, куакъёсын гинэ шобырскемын. Та интыостӥ али турмаршрут радъямын.

Красногорск ёросын Удмуртилэн но Россилэн историеныз герӟаськем трос тунсыко интыос, юртъёс вань. Но нимаз пусйысал черкъёсмес. Красногорскын сылэ Пресвятой Богородицалэн храмез, Васильевское черкогуртын революция бере но, война бере но ворсаськытэк ужам Илия пророклэн черкез, Кокманын — пулэсь лэсьтэм храм но трос мукет черкъёс. Кулёмино гуртын дун-чылкыт ошмесмы вань на. Ваньзэ тае Удмуртилэн уйпалысьтыз пра­вославиен тодматсконъя тур­маршрутэ огазеяны луэ. Али Удмуртиысь уйпал кластерез (отчы Глазов, Яр, Юкаменск но Красногорск ёросъёс пыро) азинтон сярысь вераськон мынэ.

2018-тӥ арын кутӥмы Киров улосысь Уни ёросэн ӵош ужан сярысь огкыл но ёросысьтымы Ботаниха гуртын «Ярилин день» огъя праздник ортчытӥм. Отчы Эгра, Юкаменск ёросъёсысь коллективъёс но ветлӥзы, егит нылъёс но пиос пӧлын ӵошатсконъёс радъяськизы, эктон-кырӟанъёс, чорыг лым, сӥльын ӝук сиён. Табере праздник арлы быдэ ортчылоз. Вань мылкыд карисьёсты

ӧтиськом.

— Туэ гужем Красногорск ёросын Гурт шудонъёс ортчозы, нош та нуналъёсы ни, 1-тӥ феврале, дорады «Удмурт дунне» газетлэн кубокез понна куасэн бызьылон луоз. Кызьы сыӵе бадӟым ӵошатсконъёсты дорады орт­чытыны дӥсьтӥды?

— Гурт шудонъёсты дорамы ортчытон понна ми туж кемалась нюръяськыны кутским. 2016-тӥ арын ай Удмуртиысь Правительство постановление кутӥз, отын аръёсын-аръёсын пусъемын вал, кытын ку луозы ӵошатсконъёс. Туж кышкаськом вал, чакламъя уз луы шуыса. Но республикалэн Тӧроез милемыз валаз.

Правительстволэн Тӧроеныз Я. Семёновен Гурт шудонъёс пумысен кенешон

Ӵошатсконъёслы туж дасяськиськом ни. 90 миллион манет тыр физкультурно-оздоровительной комплекс пуктӥське, 83 миллион манет тыр — стадион. Уж чакламъя мынэ. Бадӟым сюлмаськонмы — спорт объектъёс дорозь 600 метрез сюресмы сыръясь интыетӥ ортче. Сое одно ик тупатъяно. Гурт шудонъёс дорозь со сюрес но, пыдын ветлоно выль сюресъёс но, югдытӥсь юбоос но луыны кулэ! Та ужъёслы эшшо 30 миллион манет висъяськоз.

Со сяна, али выльдӥсько соцобъектъёс: 2 номеро нылпи садмес тупатӥм ни, 1 номерозэ выльдӥськом. Тупатъяськом Красногорскысь культура юртэз, школаез, гимназиез но трос-трос мукетсэ, кылдытӥськом поръян, шутэтскон интыос. Куноос лыктӥзы ке, паймозы: бен, Красногорск ёрос воштӥськиз!

Али вераны быгатӥсько ни: Гурт шудонъёслэн пуссы койык (лось) луоз, ёрослэн гербаз но та пӧйшур ук. Ӵошатсконъёслэн программазы туж тунсыко луыны кулэ. Лыктэ, уд жалялэ. Таяз шутэтскон нуналъёсы яркыт ортчыны кулэ «Удмурт дунне» газетлэн кубокез понна куасэн бызьылон.

— Тӥ асьтэос но — спортсмен, капчи атлетикаен выриды. Али Удмуртиысь Городкиен шудонъя федерацилэн кивалтӥсез луиськоды. Маиныз кыскиз та шудон? Кыӵе инты улонады басьтэ зэмос спорт?

— Гурт хозяйствоя институтын дышетскыкум, капчи атлетикаен выри. Республикаысь ӵошатсконъёсын вормисе поталляй. 1980-тӥ аръёсы эшъёсыным ӵош эстафетаез бызьылэммы (спринт) али но рекорд луыса кылемын, сельхозакадемиын милемыз нокин ӧз азьпалты на.

Нош шальыен шудыны кутски кивалтӥсь луэме бере. Огпол гурт шудонъёс дыръя ёрос кивалтӥсьёс шальы лэзьязы. Мыным яраз.

Шаерамы азьвыл городкиен шудӥсь туж зол командаосмы вылӥллям, но пумен та уж бырыны кутскем. Ӟеч ужез улӟытыны чаклам. Озьы пумен нош ик ӵошатсконъёс радъяны кутским, республикаын федерация кылдытӥм, солы кивалтӥсе монэ бырйизы. 10 арлэсь кема ни сое валтӥсько. Араз 10-13 ӵошатсконъёс ортчытӥськом: Удмурт Республикалэсь тол первенствозэ, Удмурт Элькунлэсь чемпионатсэ, кубоксэ. Командамы Приволжск федерал округысь ӵошатсконъёсы пота. Берло аръёссэ ПФО-ын ми ялан призёръёс луиськом. Спортъя мастермы но вань — Владимир Чуприков. Али шальыен Кияса, Кизнер, Эгра палъёсысь кышномуртъёс но шудыны кутскизы.

Городки — со йырез ужатӥсь туж тунсыко шудон. Зэмос кырӟан! Палэнысен гинэ ваньмыз капчи адӟиське. Малпаськытэк шудыны кутскид ке, номыр уз пӧрмы.

— Тӥляд ваньмон дырды ик ӧвӧл, дыр? Вордӥськем гуртады, Эгра ёросысь Кабачигуртэ, вуылӥськоды-а?

— Вуылӥсько, ӵем уг пӧрмы ке но. 4 сузэр-апайёсы пӧлысь (висказы мон огнам пи) одӥгез отын улэ. Атаймы бригадир вал, мыным 14 арес дыръя улонысь кошкиз. Анае фермаын ужаз, животновод. Капчи ӧй вал. Но ваньмы будӥмы, адямие потӥмы. Али 5 пиналъёс, киысь 5 чиньы кадь, люкаськиськом, котырамы — нылпиосмы, внукъёсмы. Туж шулдыр луэ. Аслам пие Москваын улэ, юрист. Нылы — Ижын, экономист. 2 внукъёсы ни.

Аръёс ортчемъя вордӥськем гуртэ сярысь ӵемгес малпаськисько. Егит дырысьтым одӥгез кылбуре гуртэлы сӥземын:

Деревня тихая, неброская,

Таких в России всей не счесть.

Но это первая, любимая,

Здесь мне родиться

вышла честь.

Здесь босиком я мальчуганом

Гонял футбол, лещей ловил.

На самом быстром и буланом

Коне с друзьями в лес ходил.

Здесь соловей пропел впервые

Мне песнь любимую свою.

Про этот уголок России

Я вслух сегодня говорю.

Люблю реку с её изгибом,

Лесок сосновый за рекой.

А над водой склонилась ива,

И вяз седой над той рекой…

Талэсь ӟеч мон уг вера ни, дыр. Вордӥськем гуртэ но, Красногорск ёрос но, татысь инкуазь, калык но пыраклы сюлэмам.

Елена Миннигараева