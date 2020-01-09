Эмъясьёсты будэтоно!
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Кызьы валаса радъяно эмъюрттэт сётонэз? Та ужпумез пыр-поч сэрттӥзы-пертчизы Кун Кенешысь котрес ӝӧк сьӧрын — ужрадэз ортчытӥз Тазалыкез утёнъя, демографияя но семья ужпумъёсъя ялан ужась комиссия.
Эмъянлэсь ӟечлыксэ будэтон сярысь туннэ вераськонъёс уг чусомо — быдэс страна азе бадӟымесь ужпумъёс пуктэмын.
— Туэ нырысетӥ арзэ пыӵатыны кутским национальной проектъёсты, — вераз Правительстволэн Тӧроезлэн воштӥсез Анастасия Муталенко. — Капчи ӧй вал. Но ужаны быгатэммес возьматӥм. Тазалыкез утёнэн герӟаськем куронъёсты быдэстэмезъя республикамы 10 устоосыз улосъёс пӧлы шедиз.
Республикаямы туэ тазалыкез утёнэн герӟаськем 6 улос проектъёс пыӵатӥськизы. Тазалыкез утёнъя министрлэсь ужзэ быдэсъясь Георгий Щербак верамъя, мар чакламын вал, ваньзэ быдэстыны быгатӥм. Кылсярысь, радъямын санавиацилэн ужез — солы луыса уно висисьёсты утьыны луиз ни. Со сяна, ватсаса басьтэмын питранъёс вылын ворттылӥсь 8 эмъян комплексъёс — соос вуыло пыдлось гуртъёсы. Больницаосын выльдӥське эмъян тӥрлык. Туала выль оборудование вуиз Лек пыктосъёсын нюръяськонъя элькун диспансере, матысь дыре диспансерлэн 7 ёзъёсыз ёросъёсын, городъёсын усьтӥськыны кулэ.
Поликлиникаос азе али валтӥсь ужпум пуктэмын — котькуд адями дыраз но ӟеч эмъяськыны мед быгатоз. Со сяна, эмъян удысысь нырысетӥ юрттэт сётонэн вырись вань учреждениослэсь ужзэс 2024-тӥ арозь радъянъя выль программалэн проектэз али дасяське. Озьы программае пыриськись больницаосын яке тупатъян ужъёс ортчозы, яке выль тӥрлык вуоз.
Больницаосын уг тырмо специалистъёс. Удмуртилэн Тӧроез А. Бречалов огаз ужрадын шуиз: матысь 4 ар куспын та ужпум быдэстэмын луыны кулэ. Кызьы? Одӥгез амал — Ижысь медициная кун академие, Ижысь медициная колледже тросгес егитъёсты целевой наборъя дышетыны келяно.
Элина Кумачёва
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