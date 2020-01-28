Эктон — улон кадь

Жанна ДМИТРИЕВА — Ижысь «Бродвей-инклюзив» студилэн кивалтӥсез, эктыны дышетэ пиналъёсты но, сӧсыр муртъёсты но. Студия постановкаосыныз вуылӥз ни Россиысь пӧртэм фестивальёсы. Кылем ар пумын Жанна Дмитриева данъямын Удмуртилэн Тӧроезлэн «Признание» премиеныз.

Ж. Дмитриева

— Дышетскемдыя тӥ бухгалтер но туризмъя менеджер. Нош кызьы вуиды эктон удысэ?

— Мон пичи дырысеным,

5 аресысен, дыр, эктӥсько. Котьку но котькытын эктонэн ӵош. Пичи дыръям художественной но спортивной гимнастикаен выремын. Собере калык эктонъя «Андан» ансамбльын тапыртӥ. Школаын, бадӟым классъёсын дышетскыкум, 2-тӥ-3-тӥ классъёсысь нылъёсты эктыны дышетӥ, нырысетӥ постановкаосы вал ни. Сыӵе ушъязы соку. Школаын ик ми бухгалтер-экономистлэсь профессизэ басьтӥм. Азьпалтыса верало, та удысъя одӥг нунал но ужаме ӧвӧл. Школа бере кытчы ке кариськоно ук. Мынам эктэме потэ, нош пумитам верало: эктон — со уж ӧвӧл.

— Ӵемысь нылпиоссэс нодъ­яло мумы-бубыос­сы. Со­­ослэн сюрессыя мынэм­ды ӧз-а поты?

— Ӵапак соос ик шуизы: дышетскы. Мон Ижысь огшоры семьяысь. Анае нылпи садын воспитатель вал, атае заводын ужаз. Быдэ вуон вакытэ 1990-тӥ аръёсы тупаз. Анай базарын вуз карыны кутскиз. Солы юрттӥськыса, ми выныным котомкаен вузъ­ёс нуиськом-вайиськом

вал. Валамон, мыным очно дышетскыны возьыт потӥз. Одӥг арзэ школаын библиотекаын ужай, ужрадъёсты радъяны юрт­тӥ. Огполаз кыӵе ке кышномурт коридорын монэ пумитаз но ушъяз:

— Жанна, кыӵе тон молодец! Сыӵе эктон дасямед нылъёсын. Экты азьланяз но.

Со верам кыӵе ке пытьы кельтӥз кадь сюлэмам. Соин дышетскыны пыри заочно амалъя Удмурт кун университетысь социально-культурной сервисъя но туризмъя факультетэ. Малпай, экто но, дышетско но. Собере озьы пӧрмиз: эктонлы луыса мон кунгож сьӧры потӥ. 2 шоу-балетын ужай. 10 пӧртэм кунъёсын вал. Кытын ке эктӥ, мукетаз туристъёсты шулдыртытӥ, гостиницаын тыр­ши. Соин валче ик кылъёсты но дышетӥ. Умой вераськисько англи кылын. Тодӥсько итальян кылэз — алигес Эктонъя дуннеысь кубокын Италиысь адямиосын тодматски, соос монэ туж ӟеч валазы.

УдГУ-ын дышетсконме йыл­пумъяса, туризм уды­сын 4 ар ужай. Но та вакытэ но эктонлэсь ӧй палэнскылы.

— Озьы ик эктыса карт но шедьтӥды, дыр? Сцена вылысь адӟыса, синмаськиз, луоз?

— Со эктонэн матысь но герӟаськемын ӧвӧл. Австриысь бертӥ но, эшъёсы дачае шутэтскыны ӧтизы. Озьы огъя компаниын тодматским. Табере 16 ар ӵош ини, будо 2 пиналъёсмы: Варялы 9 арес, Никиталы — 2. Нылы, мон сямен ик, яратэ эктыны. Никита пие но картэ уг экто, но соос туж умой учкисьёс — лыкто адӟыны котькуд постановкамес.

Репетициосын

— Кызьы кылдӥз «Бродвей-инклюзив» студия?

— Со 2013-тӥ арын вал. Верай ни, трос пӧртэм стильёсын эктӥсько. Но юромо дышетскеме огезлы но ӧвӧл. Соин сюлмаськисько вал: кызьы мон адямиез марлы ке дышетом, ачим тыро-пыдо ваньзэ уг ке тодӥськы.

Со вакытэ одӥг нылашен ӵош «Бродвей» шоу-дуэтмы кылдӥз. Кунгож сьӧрын ужакум, мон трос пол эктӥ мюзиклъёсын. Бродвей — со Нью-Йоркысь ульчалэн нимыз гинэ ӧвӧл. Отын интыяськемын дуннеысь туж тодмо театръёс. Россиын бродвей мюзиклъёсты пуктылӥсь режиссёръёс пӧлын тодмоез луэ Егор Дружинин. Тодӥ: мар со лэсьтэ, нимаське, пе, бродвей джаз. Нош вань на бродвей эктон. Мон валай: вот таиз мынам. Но соку уг тырмы на вал сцена вылын эктон техникае, театр ласянь тодон-валанъёсы.

Огпол Новосибирске мастер-классэ вуылӥ. Отын верась шедиз: тон, пе, мугордэ кызьы ке мукет сямен шӧдӥськод, эктонэ импровизация пыртӥськод. Соку мынам йырам шуккиз: вот мае мон утчасько! Юнме шат 2004-тӥ арын Ижын вань МС-Club студиысь эктӥсьёсты азьпалтӥ? Озьыен, импровизациосы калыклы кельшо. Мастер-классын валэктӥзы: таӵе эктон — со висёнъёсты вормон терапия.

Вераны кулэ, нылме вайыса, мон декретын гань-гань ӧй пукы. Соин, кытчы ке ӧтьыкузы, нылыным ӵош ик ветлылӥ. Пиме вайыса но, таӵе сямлэсь ӧй куштӥськы. Ма, собере картэ уксё ӧжыт поттэ вал, соку бизнесын нырысетӥ вамышъёссэ лэсьтӥз. Мон кутски восточной эктонъёслы дышетыны. Озьы мон доры нырысетӥ эктӥсьёс вуизы.

Нош огполаз вазиськиз кышномурт: солэн нылыз — ДЦП-ен висе, но эктэмез потэ. «Уг» шуыны ӧй быгаты. Мон ӧй тоды, кызьы нимысьтыз сое дышетоно. Пыдъёсыз сяна, адямилэн вань на киосыз, мугорыз, чыртыез, йырыз, ымнырыз. Адями мукет мугор люкетъёсыныз но эктон мылкыдзэ возьматыны быгатэ ук. Иське, Аня но быгатоз. Озьы ми кыкнамы номер дасямы. Собере сое сцена вылэ потыны ӧти. Таӵезэ Ижын ноку адӟылэме ӧй вал. Ачим но кышкасько, Аня но куалектэмын, ваньмызлэсь зол Анялэн анаез курдаз. Дуэтмес адӟыса, учкисьёс синвуаськизы, кичабонъёсын согизы. Аня бурдъяськиз — адямиос валазы эктонмес. Нош Анялэн анаез оло шумпотыса, оло маке мукет муген бӧрдӥз. Мон соку валай, маке но паймымонзэ лэсьтӥм шуыса.

Озьы тазалыко эктӥсьёс пӧлы каллен пырыны кутскизы сӧсыр муртъёс но. «Бродвей» ним татын воксё уг ни тупа кадь. Мон ачим но пумит вал солы. Ма, кыӵе со «Бродвей»? Отын мюзикл, чебер эктон, яркыт улон. Но малпаськыны дыр ӧй вал ни. Логотипысь нылаш борды боды суредамы, «Бродвей» борды «инклюзив» (включение) кылэз ватсамы.

Со бӧрсьы тодматски Ижысь благотворительной фондын ужась нылашен. Малпамы сӧсыр нылпиослы юрттон вылысь концерт дасяны. Милям юрттэммылы кулэяське вал Можгаысь нылаш но. Солэн но ДЦП вал, Алия 2 пол гинэ репетицие вуылӥз, концертмы пӧрмиз. Вераны кулэ: Алиялэн но улонэз воштӥськиз: со табере ачиз ветлэ ни, дышетске но. Туэ январе Можгала спектаклен вуылӥм. Алиялэн мамаез тау каремзэ вераз, дӥсьтӥ, пе, 2-тӥ пинал вайыны.

Студие 40-лэсь трос адями ветлэ

— Секыт-а ужаны таӵе аспӧртэм адямиосын?

— Инвалид шоры учкид ке сӧсыр мурт шоры сямен, соку секыт луоз. Сое тыршоно пуктыны огшоры адямиен артэ. Соос дасесь тазалыко муртъёсын оградэ султыны. Сӧсыр мурт доры усьтэм сюлмын вамыштоно.

Мон нырысь озьы ик кепырасько вал. Али но постановкаосын артистъёсме адӟисько ке, пушкы тыре. Но синкылие уг поты жаляменым валче, мон соосты яратӥсько — шумпотыса бӧрдӥсько. Нош репетициос дыръя соосты уг люкиськы, куронъёсы тазалыко муртъёслы кадесь ик. Соку малпаськисько: кызьы ай ӟечгес эктон лэсьтоно, возьматоно, учкись доры вуттоно.

— Та аръёс куспын коллектив зол-а вошъяськиз?

— Сӧсыръёсын ужаны кутскеме бере улӟиз сарафан радио. Ми доры куриськыны ӧдъязы тросгес тазалыксыя сюбегатэм луонлыкъёсын адямиос. Кинэ ке асьмеос но ӧтьылӥм. Огпол Лиза нимо нылашез вайизы. Дэбесысь вылэм. Тодматским, вераським, ӟыгыръяським. Ве­раз, кырӟамез потэ шуыса. Озьы Лизалы спектакльын роль сётӥмы. Сое дышетон вылысь Дэбесысь машинаен нуллӥзы. Нылаш педагогъёсын ужаз, кырӟан дышетӥз. Сое нырысьсэ адӟыкум, малы ке малпай, Лиза ветлыны быгатэ шуыса. Соин спектакль пумын со султыны но 7 буёло сяськалэсь бурдзэ ишкалтыны кулэ вал. Валамон, эктӥсьёс юрттӥзы солы, нош учкисьёс ӧз но валалэ милесьтым шугъяськонмес.

Сӧсыр муртъёс, уката ик 18 арес тырмемзы бере, асьсэды кытчы карыны уг тодо. Малы ке шуоно школаын дышетскон вакытсы йылпумъяське, ваньзы вузэ мыныны уг быгато. Тани Наташа университетэ дышетскыны ветлэ инвалид коляскаен. 56 аресъем Коля агай пенсиын ни, но мылкыдыз уг пуксьы. Соин кытчы кароно ваньмон дырез? Озьы соос ми доры эктонъя студие ветлыны ӧдъязы.

Москваысь Кремльын Оксана Фёдороваен тодматскизы

Концертъёсы одӥг-ог потаса, валан вуиз: ӵемгес асьмеды возьматъяно. Собере эктонъёсмы но тросгес луизы. Ми быдэс спектакльёс дасяны быгатӥм. Нош 2018-тӥ арын калыккуспо 2-тӥ Парадельфийской шудонъёслы дасяськон азьын ми бурдъяським. Ӵапак соку тодматским Наталья Крелен — Россиысь Парадельфийской комитетлэн директореныз. Со аре творчес­твоя ӵошатсконъёс Удмуртиын орт­­­­чыны кулэ вал. Сое радъ­ян азьын Наталья Валерьевна ӵек­тӥз флешмоб ортчытыны. Мон соглаш луи но 450 адямиез, пӧлазы ӝыныез сӧсыръёс, люканы быгатӥ. Люкай, эктӥм, возьматӥм. Та флеш-мобез ролике снимать каризы. Парадельфийской шудонъёслы кутскон сётон выллем луиз.

Со нуналэ милемыз тросэз кивалтӥсьёс адӟизы. Ижысь город администрациысь йырлэн воштӥсез Дмитрий Чистяков ушъяз, юаз: кыӵе юрттэт кулэ. Мон ӧй танӥськы: шоркарысь валтӥсь сцена вылэ потэммы потэ, шуи. Конечно, милемлы нокин пыдзэ ӧз пуктылы азьло но. Но малы ке спектакльёсмылы пичигес площадкаос висъяллязы. Отын, валамон, тубан-васьконэз чакламтэ, коляскаосын ёркыт луэ. Паймоно кадь, таяз учыре мыным оскизы. Озьы Городлэн нуналаз, 12-тӥ июне, Шор площадьын валтӥсь сцена вылын эктӥмы, мыным туж зол юрттӥськизы Елена Коновалова но Наталья Мухаметдинова. Та нунал бере милям студимы азьын ӧсъёс усьтӥськизы кадь. Репетициос ортчытъяны выль залэз арендае сётӥзы, та дырозь ми со понна коньдон тыриськом вал. Мыным но пичияк оклад висъязы.

— Кызьы кылдэ эктон? Кема-а сое дасяны, уката тӥляд артистъёсты огшорыесь ӧвӧл…

— Нырысетӥез эктонмы «Шаг-вдох» нимаське, со кызьы ке шуак кылдӥз. Парадельфийской шудонъёсын возьматӥмы на «Мир, будь ко мне добрей» номермес. Эктӥсьёсы али валало ни: та шудон ӧвӧл, та зэмос уж. Ми, концерт возьматыса, уксё поттӥськом но со чотын мукет висисьёслы юрттӥськом. Мон уг быгатӥськы «концерт уз луы» шуыны. Иське, дасяськоно. Маке уг пӧрмы ке, иське, ми сое ӧжыт дышетӥм. Озьыен, арняяз 3 пол одно ик репетициосы ветлоно. Кин ке 1 час куспын ваньзэ вала-дышетэ, мукетызлы 3 час кулэ.

Али «Бродвей-инклюзив» студиын эктэ 40 адями. Ӝы­ныез — сӧсыръёс, ӝыныез — таза адямиос.

— Мар герӟа соосты? Малы лыкто тӥ доры?

— Алигес ӵапак та пумысен вераськыса пуким вал. Кемалась ӧвӧл дорамы волонтёр куриськиз. Милемлы соос туж кулэ. Малы ке шуоно концертъёсын потаны волонтёръёстэк секыт. Эктӥсьёсмылэн пӧртэм диагнозъёссы. Кин ке сцена сьӧры кошкыны быгатэ, йыроме, вунэтэ. Соин вуоно волонтёрлэсь юаськом: малы ми доры куриськиськод? Кин ке шуэ: юрттэме потэ. Нош мон юасько, кӧня ке улыса, «ӝуаса» пегӟид ке? Озьы ке, тон милемлы кулэ ӧвӧл. Студие ветлӥсь эктӥсьёсмы но кин кыӵе муген лыктэмын. Огез шуэ: мыным Данилэн эктыны кельше (нылмурт синмаськиз коляскаын пукись пияшлы). Мукетыз ватса: мыным эшъёс кулэ, мукет азе нокытчы мыныны. Куинетӥез (со устоез бальной эктонъёсты быдэсъясь пияш) вера: мон уг тодӥськы, азьланяз мар карыны, вормонъёсы тырмыт, нош кытчы кариськыны уг валаськы.

Семьяез

Мон понна та уж — адямиослы шумпотон но мылкыд кузьман. Мон шумпотӥсько сӧсыръёслэн анайёссы понна. Соос ми доры лыкто ке, асьсэос но эктыны кутско. Уго нылпидэ эктыны уд косы, ачид ке ӧд вала. Уг ке поты постановкаосы пыриськемды, иське, чаклалэ палэнысен. Куддыръя анайлы но кулэ шутэтскыны.

Шумпотӥсько: сӧсыр муртъёслы эктон воштӥськыны кужым сётэ ке. Кин ке ми дорысь мукет азе кошке — музон стилен, шуом, хип-хоп эктэмзы потэ. Мукетызлэн, оло, кырӟамез потэ. Соин нокин милям студимы борды думемын ӧвӧл.

— Удмуртилэн Тӧроезлэсь «Признание» премизэ сётонлы зол паймиды-а?

— Верантэм зол пайми. Жингыртӥзы но веразы: тон «Признание» премилэн лауреатэз. Мар премия со, кинлы сётӥське — утчаськыны дыры ик ӧй вал. Соку ӵапак Выль арлы постановка дасяськомы вал, эшшо мыным университетын диплом ужме утёно (2-тӥ вылӥ образование басьтӥ). Малпай, одӥг нуналэ гинэ ваньмыз медаз тупа. Премия сётон ужрадэ вуи но веразы: тӥледлы сцена вылын кыл сётозы. Нош тулкымъяськыны дыр кылемын ӧй вал ни. Малпасько, ярам ай парикмахерское ветлыса вуттӥ, причёска лэсьтӥ.

— «Бродвей-инклюзив» студилы Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов кузьмаз эктыны чаклам коляскаос басьтыны сертификат. Малы кулэ соос тӥледлы?

— Туж шумпотӥмы таӵе кузьымлы. Сертификатъя ми 3 коляска басьтыны быгатомы. Ар талэсь азьло гинэ милям 1 коляскамы но ӧй вал. Эктӥсьёсмес сцена вылэ поттылӥмы секыт бытовой коляскаосын. Нош эктыны чаклам коляскаос ваньмыз капчи кортлэсь лэсьтэмын, нокыӵе тормозъёс уг люкето. Кылем арын студимылы 4 коляска кузьмаз коляскаен эктонъя дуннеысь чемпионка Елена Лозко. Огзэ коляскаез Наташалы басьтыны быгатӥзы, мукетсэ Владалы спонсоръёс юрттӥзы. Табере милям эктыны тупась 9 коляскамы. Озьыен, эшшо паськытгес сюресъёс усьтӥсько. Быгатомы пыриськыны коляскаен эктӥсьёслэн чемпионатъёсазы, ансамбль номинациын но кужыммес мертаммы луоз.

Эктон

«Признание» премия — со мынам гинэ вормонэ ӧвӧл, со быдэс командалэн ужамез. Эктӥсьёсы пӧлы студие вуи но верасько: вот, эшъёс, сыӵе вормонмы. Нош соос юало: тыныд аслыд мар кузьмазы? Нош мон нимаз кузьым ӧй но возьма, кулэ но ӧвӧл кадь. Уго калык пӧлын маке радъяськод ке, уг яра эгоист луыны, ачид сярысь гинэ малпаськыны. Мыным кельше ужаны, азинскыны,

но дэмен вормыны. Оске асьтэлы но матысь адямиостылы, яратэ асьтэлэсь уждэс.

Елена Скворцова