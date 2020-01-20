Ышыгын люкаське кужым

Зинаида Ивановна Можга ёросысь Выль Карамбай гуртын вордӥськемын. Но гурт бырыны, калык кин кытчы пазьгиськыны кутскемен, Павловъёс малпаськонэ усизы: кытчы выжыяськоно? Ӵапак со вакытэ, 1994-тӥ аръёсы, Иван Гавриловичлы ӟеч механизаторлы сямен совхоз артысь Атас гуртэ улон сэрег висъяз. Таиз гурт пичи ке но, Пыӵаслы 3 иськемын, нош отын нылпи сад но, школа но, уж но вань. Любовь Вячеславовналы садын инты сюриз. Пумен семьязы эшшо но паськытаз — Зиназы вӧзы Ангелина вордӥськиз.

З. Фаизова

Нокыӵе ужлэсь уг кышка

— Зиналэн ветлыны-бызьылыны кутскемез бере ик рос-прос луэмез адӟиськиз, — вера анаез Любовь Павлова. — Ялан маке лэсьтыны-быдэстыны ачиз выриз. Солы пичи дырысеныз Геляен утиськыны оскылӥм, уж ноку уг бырылы бере, огназэс но кельтӥськомы вал. Пимы ӧвӧлысь, лэся, нылъёсмес воргорон ужлы но пичиысен дышетӥм. Гуртын пудотэк уд улы ук, юртъер котырез кутоно — соин ик пу кораны но, турын ӝутыны но дэмен мынӥськомы вал. Али но Зина нокыӵе ужлэсь уг кышка: гур но эстоз, тӥр но кутоз. Маке борды кутске ке, одно пумозяз вуттэ. Пичи дыръяз киросанаезлы шуэ вылэм: будӥ ке, начальник луо. Малпанэз быдэсмиз. Табере со 60-лэсь ятыр адямиен кивалтэ, кунгож сьӧры пота, отысь ужан амалъёсты хозяйствоязы пыӵатыны тырше.

Нырысь-валысь Зинаида зоотехник луоз шуыса ӧз ик малпалля. Пыӵасысь совхоз куашканы кутскиз угось. Отчыозь Пыӵас школаын 9-тӥ классын 5 параллельын быдэн 25 пинал дышетскиз. Нош 9-тӥ класс бере гуртазы секыт югдурен валче нылпиос кин кытчы дышетскыны пырыны ӧдъязы. Кошкисьёс пӧлын вал «витьёслы» гинэ дышетскись Зина но. Анай-атайёсыз сое Можгалась 8 номеро гимназие интыязы.

— Та мон понна шуак луиз, — тодаз вае Зинаида Ивановна. — Нырысетӥ арзэ выль интылы, выль коллективлы дышон, асме ачим сюдыны, чакланы быгатон туж секытэн сётӥськизы. Ярам ай, киросанае Можгаын вал. Со вӧзын буйгай. Пумен городын улон но гуртын улон кадь йӧтыны ӧдъяз. Та ваньмыз пыр потыса, Ижысь гурт удысъя академиын дышетскон капчиен сётӥськиз ни. Школа бере соку ик Иже выжыяськем нылъёс-пиос кема дышыны выризы городлы, куд-огез чидатэк дышетсконзэ

но аналтылӥз. Ӧз ик учке, мырдэм-мырдэм пыризы шуыса. Ми вакытэ зоотехнике пырыны турттӥсьёс трос вал — 1 интые 8 адями куриськиз. Али со зоотехнике мынӥсь ӧвӧл ни. Егит калыклэн гуртэ берытскемез уг поты, кыед пӧлын ум ужалэ, шуо. Собере, туала зоотехниклы роботъёс, пӧртэм технологиос пыӵамен валче котыр ласянь визьмо луоно: компьютерез но, пудо сюдонэз, скал кысконэз но валано, трос йӧл поттон но пудолэсь тазалыксэ юнматон вылысь рационэз быгатыса радъяно, агрономъёсын огкылысь ужано, лыдъяськыны-чотаськыны быгатоно, эшшо ке генетика но селекция бордын ужано. Зоотехник табере универсальной луыны кулэ. Сотэк фермаын коть уйёстэ кӧла, но бадӟым лыдпусъёс, выль вормонъёс дорозь удгес вуы. Та но куд-огзэ кышкатэ. Жаляса верано, егитъёс дась ӧвӧл асьсэ бордын ялан ужаны, ялан дышетскыны. Соку ик бадӟым уждун басьтысалзы но ӧжытгес ужасалзы. Мынам но аналскеме, каньылэн дышетскеме но городын аслым уж утчаме луэ вал, дыр. Но анай-атае монэ секыт вакытэ дышетӥзы — «Пычасский» совхоз куашкан, ужтэк кылён дыръя. Али соос кыкназы но совхозлэн бервылъёсаз усьтэм курка вордон заводын ужало.

Зоотехниклы дышетскем сяна, Зинаида Ивановна экономистлы но дышетскиз. Малпаз: Можга ёросын уж шедьтыны шуг, зоотехниклы инты ӧз луы ке, кытын ке коть экономист луыса ужало.

Зоотехниклы луоно экономист

Гурт удысъя академиын дышетскон висказ ик Зинаида Ивановна машинаен ворттылыны право басьтӥз. Группаысьтызы нылъёс талы паймизы. Со вакытэ угось машинаен ворттылӥсь нылкышноос сокем трос ӧй вал на. Право басьтэмез улоназ туж юрттӥз. 2010-тӥ арын дышетсконзэ йылпумъямез бере Можга ёрос администрациысь гурт удысъя управление вазиськиз: кытын меда зоотехник кулэ? Солы кӧня ке гуртэз бырйыны дэмлазы. Матысез — вордэм гуртэзлэсь 45 иськеме интыяськем Кватчи гуртысь «Заря» хозяйство. Отын ик ужаны кутскиз. Тӥни кытын машина кулэ луиз. Ачиз ик солы уксё но люканы пӧрмытӥз: нырысь вужзэгес гинэ басьтӥз, отӥяз уждунэз вылезлыгес тырмиз. Табере машинатэк но сюрестэк улонзэ син шораз пуктыны ик шугъяське. Руль сьӧрын шутэтскисько, нуналлы йылпумъянъёс но азьланьысь ужпумъёс сярысь малпаськисько, шуэ. Зинаида Ивановналы Кватчи гуртын улон сэрег но висъялом шуизы вал. Нырысь-валысь арендае юрт басьяз ик. Но нылкышно малпаз: семья вӧзын улыса умойгес луоз…

Удмуртилэн Данъян пул вылаз пыртэмын

Коллектив егит специалистэз ӟеч пумитаз. Зэм, аслаз сюлэмаз лушкем малпан нырысь-валысь пукылӥз ик: оло, бухгалтере я экономистэ кутозы? Лыдъяськыны-чотаськыны яратэмез маза ӧз сётылы. Соин ик бухгалтерлэн интыез бушам бере «Заря» хозяйстволэн кивалтӥсез Валентин Владимиров доры мынӥз. Но Валентин Спиридонович соку ик шуиз: Зинаида Ивановна, бухгалтер луыса котькин ужаны быгатоз, нош зоотехникын — уз, тынад пӧрме, соин ик бухгалтериын ужан пумысен вераськонъёслы пум пономы. Будэтӥз на: тон азьын бадӟым ужпум ай — хозяйствоез племенной предприятие кароно, ӟеч пудо вордыны но трос йӧл кыскеменымы мед паймытомы, ёросын эшшо но кужмогес мед адӟиськомы.

Татын ик экономика ӧрын люкам тодон-валанэз яраз: ваньзэ чотано, отчётъёс дасяно, бумагаосын ужез пумтэм-йылтэм — коть уйбыт пук. Зинаида Ивановна басьтӥськиз коллективын дисциплина борды, куддыр чурыт кылзэ но верано луылӥз. Та понна ачиз кӧня куректӥз. Анаез но одӥг-ог вералляз: будэмедъя чурытгес луиськод кадь, нылы. Но Зинаида Ивановна валалляз созэ но: коллективын нырысь ик уже дыраз лыктыны, пудоез рос-прос чакланы-утялтыны ӧз ӧдъялэ ке, котькыӵе умой сюд скалъёсты, соос асьсэ коже трос йӧл сётыны но ӟеч кунян вайыны уз кутске.

— Куддыръя потэ: зоотехникын пиосмурт ужаны кулэ. Кылэз вераны быгатон — секыт. Зоотехниклэн ужез так но каньыл ӧвӧл. Гуртысь потэмын ӧй луысал ке, кин тодэ, вормысал меда ныпъетме, — шуэ егит специалист.

Пумен курытсэ юылӥсьёс но быризы. Соку Зинаида Ивановна малпаськыны кутскиз пудолэсь генетиказэ умоятон, лыдзэ йылтон но тросгес йӧл кыскон сярысь. Племрепродуктор луон понна угось та валтӥсь куронъёс.

— Али ваньзэ сое малпасько ке, документъёсын выронэз тужгес секыт вал кадь потэ, — шуэ нылкышно. — Ужаны кутскеме бере 3 ар ортчыса, 2013-тӥ арын хозяйствоез ӟеч выжыысь пудо вордӥсь предприятиос пӧлы поттыны быгатӥм.

Табере нуналмысь бадӟым нагрузкаен ужаны коллектив дышемын ни. Тау соослы валамзы но мон сьӧры кыстӥськемзы понна, шуэ Зинаида Ивановна.

Даниен эшъяськон

Бордаз 2014-тӥ арысен зоотехник-селекционер луыса юрттӥське Ирина Викторовна Камерова. Кивалтӥсьмы Валентин Спиридонов — визьмо но валась, шуэ Зинаида Фаизова. Пудо вордонысь югдурез тодэ. Соин ик кытчы ке дышетскыны мыноно ке, маке выльзэ пыӵатоно ке, ноку пумит уг луы. Хозяйство быгатэмезъя ялан выльдӥськыны тырше. Ачиз но Зинаида Ивановна кытысь ке выль ужан амалъёсты тодэ ке, хозяйствое пыӵатыны выре. Сотэк кыдёке уд мыны, шуэ.

Таин валче кылем арын сӥ-зьыл куриськиз Дание.

Ӟеч выжыысь ветыл басьтыны Дание вуылӥз

— Вотка ёросысь «Мир» хозяйствое Даниысь ӟеч выжыысь скалъёсты вуттӥзы, — тодаз вае зоотехник. — Ушъямзэс тодыса, малпай: оло, милемлы но соослэсь адӟем кароно? Пудоез выльдытэк нокызьы но уг луы ук. Нош Дания трос йӧл сётӥсь скалъёсыныз данъяське. Озьы сюрес вылэ дасяськыны кутски. Семьяосылы куаретыны ӧй дӥсьты. Анае сюлмаськыса уйёссэ уз изьы шуыса малпай. Аслым но кӧня ке кӧшкемыт вал кунгож сьӧры потыны. Но мыным кулэ вал ас синмыным адӟыны, ас валамея бырйыны 102 йыр ветылъёсты. 13 миллион манет кредит хозяйство басьтӥз пудоез выльдыны. Урод скал бырйи но басьтӥ ке, кызьы калыклэн син шораз учком? Даниын пудо вордыса бизнес лэсьтонзы зол радъямын — ветылъёссы кытчы но уг кошко. Соин ик монэн пумиськыны ӟуч кылын вераськись муртэ но асьсэос ик шедьтӥзы. Но огзэ соку ик шӧдӥ: ветылъёссы адямиослэсь кышкало, соос угось дышемын роботъёсын ужаны.

Кылем арын октябрь толэзе Даниысь ветылъёс вуизы «Заряе». Соос 3 толэзь ӵоже дышыны выризы адямиослы. Али ке но котькуд бадӟым куаралэсь кышкатско. 3-ез вайиз ни кунян но кутскиз йӧл сётыны. Азьланяз «заряос» малпало уногес кунян басьтыны но скал уллёзэс быдэсак выльдыны. Ваньмыз ӟеч пӧрмиз ке, эшшо огпол Дание вуылоно но выль ветылъёс вуттоно луоз, шуэ зоотехник.

— Кунгож сьӧры вуылытэк но луэ вал, дыр, — шуэ Зинаида Ивановна. — Россиын но ӟеч предприятиос вань. Но ми табере асьмеос племенной луиськомы, лыдпусъёсмес котыр ласянь умоятон бордын эшшо но тросгес ужано бере, ӟечгес ужасьёслэсь адӟем карытэк уг луы. Бере кылид ке, азьлань уд мыны ни. Соин ик гань-гань кариськыны уг луы.

Израиле но вуылӥз ни — татысь скал кыскон, пудо вордон-утялтон тӥрлыксылы синмаськиз. Выль гид пуктэм сяна, тӥрлыкез но выльдытэк уг луы, шуэ. Озьы «Европараллель» установка вуттыны но пуктыны быгатӥзы. Скал кыскисе гинэ но адямиос пумен уг лыкто ни ук, амалтэк роботъёс сярысь сюлмаськоно луэ. Роботъёс тросгес йӧл кыскыны юртто. Кылсярысь, 2018-тӥ арын хозяйствоын котькуд скаллэсь шорлыдын 6 сюрс 421 килограмм йӧл люказы вал ке, кылем арын лыдпуссэс 7 процентлы йылтыны быгатӥзы.

Валентин Спиридонович валтӥсь зоотехникез пумысен тазьы вера: пудо вордон удысын Зинаида Ивановна — мынам бур киы, ужзэ валаса но быгатыса радъя, калыкен но ужаны быгатэ, соин ик, маке выльдӥськон сярысь ужпум поттылыку, солы быдэсак оскисько.

Шутэтске ышыгын

— Ужез секыт шуыса адӟиськомы, — вера анаез Любовь Вячеславовна. — Уен-нуналэн со ужын. Уйин но куддыр шуак кошке. Но милемлы номыр со сярысь уг поттылы. Ужез сярысь вераськыны

уг яраты. Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов доры данъяны ӧтемзэс но ми эшъёсмы пыр кылӥмы. Али мон курка вордонъя предприятиын ужасько. Уже пырисько но кышноос шуо: нылдэ Данъян пулэ пырто, лэся, Люба. Паймемысьтым Зиналы жингыртӥсько. Мылкыдтэкгес вазиз: журналистъёс вуылӥзы, туспуктӥзы, юалляськизы. Со уг яраты ушъямез, уг быгаты ушъяськыны но. Сюлмысь ӟечкыламзэс но кылыны, ачиз кинэ ке ӟечкыланы но уг быгаты — пушкыз тырыса синвуаське. Мукет дыръя бӧрдэмзэ но ум адӟылӥське — ваньзэ пушказ ватэ. Огпол гинэ кызьы ке верамез вань: тодэ, пе, вал, кӧня мон синву кисьтӥ хозяйствоез племенной каронын тыршонъям, кыӵе ваньмыз секытэн сётӥськиз.

Гурт удысъя но сиён-юонъя министрен О. Абрамоваен

Данъян пул вылэ сюронлэсь дунзэ Зинаида Ивановна туж умой тодэ. Атаез но шуэ: заслужила. Нылкышно ачиз но шумпотэ. Но со дыре ик шуэ: со быдэс коллективлэн вормонэз, мон огнам номыр карыны ӧй быгатысал.

— Туэ эшшо одӥг фермаез йылаз-пумаз вуттоно, — сюлэмшугзэ вера Зинаида Ивановна. — Со сяна, эшшо огаз гидын реконструкция ортчытоно — отын 200 йыр пудо, выльдӥськытэк азьлань уд вамышты. Родильной отделенимес но паськытатоно-умоятоно. Сюро таза пудо йырез оглом 2 сюрс 800 йырозь вуттыны малпасько, таос пӧлысь скалъёс 1 сюрс луозы. Али сюро таза пудомы 1 сюрс 947 йыр, та пӧлысь кысконоез — 775. 2022-тӥ арозь котькуд скаллэсь шорлыдын 7 сюрс 320 килограмм йӧл басьтыны ужпум пуктӥсько ачим азе но, коллектив азе но. Малпанъёс бадӟымесь. Секытгес калыкен ужаны, валэктыны, возьматыны, курыны. Ужась калык но уг тырмы. Оглом хозяйствоын али 170 мурт тырше. Егитъёс ӧжыт. Соосты гуртэ кельтон вылысь хозяйство али квартираос ӝутэ. 2 специалистлы пуктӥз ни, эшшо 2-езлы юрт пуктӥське. Городын уж ӧвӧл бере, пудо утялтӥсе но егитъёс лыкто ни.

Анай-атайёсыз пусъемъя, Зинаида Ивановна шутэтскыны но уг быгаты. Шутэтскон нуналъёсыз тыро-пыдо ӧвӧл солэн, шуо. Тазэ умой адӟе Марат кузпалыз но. Марат Фаизов Пыӵас гуртысь ик луэ. Соос одӥг школаын дышетскемын. 6 ар эшъяськемын. Собере гинэ кузпалъяськемын. Пӧртэм выжыосысь шуыса, ӧз ик учке. Эмеспизылы Павлов кузпалъёс шумпотэмын,

юнме, пе, нырысь-валысь кепырамы, солэн анаез врач, йӧно нылкышно шуыса — туж огшоры семьяысь вылэм, шуо. Зинаида Ивановна ачиз но кузпалызлы тау каремысь уг дугды. Со ӧй валасал, ӧй юрттысал ке, оло, ужын номыр карыны ӧй быгатысал, шуэ.

— Картэ туж ӟеч, — вера Зинаида Фаизова. — Мон ужын ӝегасько ке, со сиён но пӧра. Ачим пӧраськыны туж ик уг яратӥськы. Нош Маратлы кельше пӧртэм сиён лэсьтыны. Пимес но школае келя, отысь басьтэ, кружокъёсы но секциосы нуэ-вае. Огпол но та пумысен куаретэмез ӧвӧл. Пимылы 7 арес. Солы саклыке уг тырмы шуыса, ачим но валасько. Но али мукет сямен уг быгатӥськы. Кинлы ке семьяезлы, кинлы ке ужезлы дырзэ но кужымзэ висъяно, лэся. Мон уж понна вордскемын кадь. Но мылкыды, оло, воштӥськоз но — нылпи ваем потэ на. Удмурт Сюгаил гуртэ 6 ар ӵоже корка пуктыны юнме ӧм выре ук. Али отчы выжимы ни. Бакча борды рос-прос басьтӥськыны дыр уг сюры на. Нош музъеммы 19 сотка.

Анай-атаез но мумиз-бубиз

Ваньмон дырзы кылдыку, Фаизовъёс Пыӵас гуртэ бертыны дырто.

— Картэ, атае сямен ик, пӧйшураны яратэ. Нюлэстэк улыны но уг быгаты. Ужез но тэлен герӟаськемын — сикез чакланъя-утялтонъя инженер со. Нош мынам анае вӧзын гинэ сюлэмы буйга. Мон понна со зэмос эш кадь. Быдэ вуэме бере со мыным вань сюлэмшугъяськонъёссэ усьтэ вал, табере — мон солы. Нокыӵе адямилы солы сямен усьтӥськеме уг луы. Сузэрелы верасько на. Но со али Ижын улэ, медакадемиын дышетсконзэ йылпумъяса, ординатураез ортче. Соин ик пумиськыны ӵем уг кылды.

Ваньмон дырыз луыку, Зинаида Ивановна ышыг инты утча. Кин ке зарезь дуре вуылэ, кин ке куасэн пота. Нош мыным секыт вакытъёсам но тужгес жадем дыръям огнам кылёно, шуэ.

Елена Сараматова

