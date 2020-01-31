Чемпионъёсты дурись

«Советской Удмуртия» газетлэн призэз понна куасэн бызьылонъя ӵошатсконэ 1962-тӥ-1972-тӥ аръёсы, одӥгзэ но кельтытэк, пыриськылӥз Глазов ёросысь Рудольф Ураков. Котькудаз сямен вормись вал.

Рудольф Николаевич вордскемын 1838-тӥ арын Глазов ёросысь Адам гуртын. Эшъёсынызы ӵош гурт котырысьтызы вань гурезьёсыз волятыса возизы, салазкиен яке куасэн нискыласа. Школаын дышетскыкуз ик, куасэн бызьылонъя ӵошатсконъёсын ёросысь вань эшъёссэ азьпалтылӥз. Можгаысь педучилищеез йылпумъямез бере егит дышетӥсез ужаны ысто Глазов ёросысь Ӟакагуртысь (Дзякино) школае.

— Школаын дышетскыку пу куасъёсын, гын сапегъёсын бызьылӥмы, — тодаз вае Рудольф Николаевич. — 1957-тӥ арын шаерысьтымы егитъёс пӧлын 15 иськеме бызьылонын чемпион луи. Спортъя мастерлэсь куронзэ быдэстон сярысь но малпаськылӥ вал, нош школаын бадӟым ӵошатсконъёсы потаны монэ ӧз лэзе ни, соин огдырлы дышетон удысысь кошконо но луиз. Озьы мон 1964-тӥ арын спортъя мастерлэсь куронзэ быдэстӥ.

Школаын тренер луыса ужакуз, Рудольф Николаевич куасэн бызьылонлы сяна, шальыен шудонлы но великен ворттылонлы бадӟым саклык висъяз. Озьы Ӟакагуртысь пиналъёс 3 ар ӵоже вормылӥзы шаерысьтымы городкиен шудӥсьёс пӧлын. Нош великен ворттылӥсьёс вань кузьымъёсты уто вал. Глазовысь Ангелина Лукина СССР-ысь спортъя мастерозь будӥз.

— Тренерын ужам стаже огъя 46 ар люкаське, — шуэ Р. Ураков. — Глазовысь сельхоз-техникумын ужаме бере, кӧня ке арзэ гуртъёсысь пинал биатлонистъёсты дасяй. Пинал биатлонистъёслэн командазы Глазове интыяськемын вал, туйпал ёросъёсысь пиналъёс пӧлын мугорзэс кыдатӥзы Дэри, Шаркан но Алнаш спортсменъёс. Выльдӥськон вакыт кутскемен, мытэм ужмы аналмиз. Но мон данъяськыны быгатӥсько: дышетэм пияше Александр Ушаков биатлонъя Совето Союзлэн чемпионэз луиз.

1964-тӥ-1968-тӥ аръёсы Р. Ураков Удмуртиысь «Урожай» командаен быдэс Совето Союзэз котыръяз. Пӧлазы вылэм шаерысьтымы нимо-дано спортсменка Галина Кулакова но.

80 аресъем воргорон али но тэк пуконэз уг тоды. Глазов ёросын бадӟым ӵошатсконъёс ортчо ке, ваньмаз мыло-кыдо пыриське, соосты радъяны юрттэ, мугорзэ кыдатэ, ваньмон дыръяз хорын кырӟа, мандолинаен шудэ.

Валентина Емельянова