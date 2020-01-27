Ужаны кужым сётэ музъем

Николай Плетенёв Глазов ёросысь «Октябрьское» предприятилэн директорез 2014-тӥ арын луиз. Та воргорон, коньдонэн шуг-секытъёс шоры учкытэк, тырше хозяйствоез азинтон понна — гидъёсты выльдэ-тупатъя, йӧл кысконэз будэтэ, ужасьёсызлы ӟеч уждун тырон сярысь сюлмаське.

Н. Плетенёв

Трос аръёс ӵоже «Октябрьское» Глазовысь Чепца механикая заводлэн бурд улаз ужаз. Но огвакытэ завод Октябрьскойысь предприятилэсь куштӥськиз. Сое вузаны медо вал ини. Хозяйствоез быронлэсь утиз Николай Николаевич.

Н. Плетенёв асьме ёросысь ик Трубашур гуртын вордскемын но улэ, нуналлы быдэ ужаны Октябрьское ветлэ. Музъем ужез валан но гажан мылкыд анай-атайёсыз пыӵатӥзы, кыназы ик гурт удысын быдэс улонзэс тыршемын. Николай Николаевич йылпумъяз Ижысь гурт удысъя институтэз. Ужан сюрессэ механик луыса кутскиз «Октябрьское» предприятиын, собере отын валтӥсь инженерозь будӥз. Колхоз секыт югдуре вуон вакытэ, 2014-тӥ арын, гурт калык сое бырйиз председателе. Кивалтон удыс Николай Николаевич понна выль маке вал ке но, музъем гурт удысэз гажась но валась адями гижысь-пиньысь басьтӥськиз предприятиез пыд йылаз султытон борды. Нырысь-валысь техника но рос-прос ӧй вал, ужасьёслэн но мылкыдзы куашкамын вал. Но Николай Николаевич быгатӥз гуртоослы вуоно нуналлы оскон пыӵатыны, соослэсь ужзэс пайдаё радъяны. Кӧня ке ар куспын хозяйство пыд йылаз султӥз но азинскиз. Рос-прос но сюлмаськись кивалтӥсь луыны быгатэмез понна сое огкадь гажало гурт калык но, ёрос администрациын ужасьёс но.

Берло 2 ар ӵоже хозяйство быгатӥз выль техника басьтыны: кӧня ке комбайнъёс, кизён но рулон лэсьтӥсь техника но мукетыз. «Октябрьское» йӧл кысконлы бадӟымгес саклык висъя, арысь аре тросгес но тросгес йӧл кыскон понна сюлмаське. Каль (али) хозяйствое егит специалистъёс но лыкто, кивалтӥсь соослы дунтэк музъем люкылэ, пуктӥськыны материалъёсын, техникаен, коньдонэн юрттӥське.

Каргурт но хозяйствотэк улыны уг быгаты. Поселениен валче ву кошкон гумыосты чакласа возё, сюресъёсты тупатъяло, гуртъёсты утялтон сярысь сюлмасько. Предприятие ялан спонсорзы луэ гуртын ортчылӥсь ужрадъёслэн.

Озьы ик татын зол ужа профсоюззы, ачиз но Н. Плетенёв но тросэз ужасьёсыз та огазеяськонлэн ужаз пырисько. Николай Николаевич сюлмаське ужасьёслэсь тазалыксэс юнматон понна, соин ик профсоюз пыр санаторийёсы келяны путёвкаос висъялля. Ужаны мыло-кыдо ваньзэ но гуртоосты саклыктэк уг кельты, шуг-секытъёсы шедемзы дыръязы юрттыны выре. Тазьы адями понна выремез кытысь адӟод на каль!

Николай Николаевичлэн семьяез но адӟем карымон, кузпалыз Трубашурысь нылпи садын эм сузэр луыса тырше, 2 нылпиосыз но Глазов ёросын ик уло: пиез водитель луыса ужа, нылыз — нылпи садын воспитатель.

2019-тӥ Николай Николаевич понна туж секытэн радъяськиз, но кылдэм сюлмаськонъёсты кужмо воргорон вормиз. Табере со, гуртоосын ӵош предприятиез азинтон вылысь выль малпанъёсын уло но азинскон сюрес кузя вамышто.

Гажаса Глазов ёросысь «Удмурт Кенешлэн» ёзчиосыз