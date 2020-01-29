Удмуртлыклэсь уг ӵыды

Сьӧлта ёросысь Югдон гуртын улӥсь Маргарита Трофимова дышетӥсьын ужакуз но, пенсие потыса но, удмуртлыкез утён но калык пӧлын азинтон понна сюлмаське. Берло дыре трос саклык висъя удмурт куиськонэз улӟытонлы.

М. Трофимова

Кез ёросын вордӥськем нылашез улон вуттӥз Сьӧлта ёросэ. Кӧня ке ужаз Юмгалан, покчи классъёсты визьнодаз, пионервожатой вал, бӧрысь 40 арлэсь кема Югдонын удмурт кыллы но литературалы дышетӥз. 20 арлэсь кема Маргарита Евстафьевна ёросысь анай кылъя дышетӥсьёслэн огазеяськонэнызы кивалтӥз. Солэн кивалтэмез улсын Югдон школа удмурт кылэз дышетонъя ёросын валтӥсь учреждение вал.

Маргарита Евстафьевна урокъёссэ котьку но тунсыко, мур пуштросо карыны тыршылӥз. Со быгатылӥз пиналъёслы анай кылзэ яратон мылкыд пыӵатыны, яратоно дышетӥсьсылы синмаськыса, уноез пиналъёс дышетӥсе мынӥзы. Бадӟым классъёсын дышетскись нылпиос, ёрос олимпиадаосы пыриськыса, устоосыз луылӥзы. Нылпиос урокъёс бере кружокъёсы ветлылӥзы. Кема аръёс ӵоже М. Трофимова литературно-творческой кружок нуиз. Нылпиос гожъяськыны дышетскизы, спектакльёс пуктылӥзы, асьсэ палазы вӧлмем калык кырӟанъёсты, лэчыт веранъёсты, сям-йылолъёсты люказы-гожтӥзы. Материалъёссы потылӥзы ёросысь «Октябрь», элькунысь «Ӟечбур!» но «Удмурт дунне» газетъёсын.

Маргарита Евстафьевна кичӧлтэмъя Югдонысь нылпиос быгатылӥзы шедьыны «Шундыкар» лагере. Трос аръёс ӵоже со школаысь музеен кивалтӥз, сое вашкала арбериосын, исторической материалъёсын тырмытӥз, нылпиослы экскурсиос радъялляз, гуртлэн но школалэн улэм-вылэменыз тодматылӥз.

Та сяна, Маргарита Евстафьевна ӟеч кусып возьылӥз «Вордскем кыл» журналэн, отын урокъёслы сценарийёсыз трос пол поталлязы.

Дышетон удысын гижысь-пиньысь тыршемез трос данъетъёсын пусъемын. 2003-тӥ арын со дышетӥсьёс пӧлын «Истоки» номинацияя вормиз. 2007-тӥ, 2012-тӥ аръёсы элькунысь «Устоез дышетӥсь» конкурсын устоез луиз, публикациосыз «Педагогический вестник» журналлэн дипломеныз пусъемын, луэ Россиысь дышетон удысысь дано ужась.

Арлыдызъя М. Трофимова кемалась пенсиын ини, но нылпиослэсь уг ӵыды. Кылем арын, егит дышетӥсь декретэ кошкем бере, сое выльысь школае ӧтизы. М. Трофимова калык пӧлын удмурт культураез вӧлмытэ. Гуртысьтызы клубын ужасьёсын ӵош радъялляло удмурт ужрадъёсты – «Чеберина», «Югдон батыръёс», К. Гердлы, А. Окилы сӥзем ӝытъёс. Кӧня ке ар талэсь азьло со куиськонэз улӟытон борды басьтӥськиз. Ачиз басма куэ, солэсь дӥськут, удмурт пужыосын ӵушконъёс, айшетъёс вуре. Гуртысьтызы нылпи садэ ветлӥсь пичиослы удмурт дэремъёс вурыса сётӥз ни. Кемалась ик ӧвӧл ёросын ортчем «Чеберай» конкурслы Анжелика Нестерова егит дышетӥсез дасяз, нылмурт вормисе потӥз.

Югдон школаысь дышетӥсьёс