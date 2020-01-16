Удмуртиысь «Огъя Россия» партилэн исполкомез интыосысь партилэн ёзчиосызлы семинар радъяз
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Отчы пыриськиз Кун Кенешлэн нырысетӥ воштӥсез Владимир Невоструев, партилэн интыосысьтыз секретарьёсыз. Нырысь ик вераськон мынӥз туэ ортчоно быръёнъёслы дасяськон сярысь. Соос 5 муниципальной округъёсын – Ижын, Воткинскын, Глазовын, Сарапулын, Можгаын радъяськозы. Быръёнъёс ортчозы куд-ог ёросъёсын но, та нуналлы чакламын: ужрад 21 ёросын радъяськыны быгатоз шуыса.
Озьы ик депутатъёс интыосын национальной проектъёслэсь быдэсъяськемзэс эскерон сярысь ужпум ӝутӥзы. Та сяна, Быдӟым Вормонлы 75 ар тырмон улсын ортчытоно ужрадъёсын план дасяны ӵектэмын. Кылсярысь, одӥгез соос пӧлысь «Вормон диктант», кылем арын со нырысьсэ эскерон вылысь радъямын вал.
УД
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