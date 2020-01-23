Удмуртиын нырысьсэ сётэмын проценттэм кредит

Удмуртиысь нырысетӥез ужбергатӥсь ужзэ паськытатыны МОНОГОРОДА.РФ фондлэсь проценттэм кредит басьтӥз.

Огкыл гожтон

Туспуктэм: udmurt.ru

114 миллион манет тыр таӵе кредит мыноз Глазовысь мебель лэсьтонъя фабрикалэсь ужзэ паськытатонлы. Та нуналъёсы та пумысен огкыл гожтӥзы фондлэн валтӥсь директорез, ВЭБ.РФ корпорацилэн кивалтӥсезлэн воштӥсез Ирина Макиева но Глазовысь предприятилэн учредителез Карим Касимов.

Басьтэм коньдонэн чакламын предприятилэсь ужан корпусъёссэ выльдыны. Лэсьтӥськонэз йылпумъям бере 250 выль ужан интыос кылдозы. Таин валче ужазинлык 2 полы уноялоз, пе.

МОНОГОРОДА.РФ фондэн таӵе нырысетӥзэ огкыл гожтон со азьланезлы бадӟым ужпумъёс пуктон, соосты та фондэн ӵош быдэстыны быгатом, шуиз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов.

Сергей Захаров