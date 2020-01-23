Удмуртиын мытэмын 1-тӥ классэ гожтӥськон
Related Articles
15-тӥ январьысен 1-тӥ классэ гожтӥськон кутскемын Можгаысь но Глазовысь школаосын, 18-тӥ январьысен со борды итӥськизы Ижысь куд-ог школаос. Кылсярысь, куриськонъёсты кутыны кутскизы «Столичный» лицей но К. Герд нимо гимназия.
Котькуд школаын гожтӥськон пӧртэм нуналэ усьтӥське, но 1-тӥ февралёзь вань школаос та ужез радъяны кулэ ни. Ку мытэмын луоз гожтӥськон сояз яке таяз школаын, тодыны луэ госулуги порталысь «Запись в школу» люкетаз, озьы ик ciur.ru сайтын яке школалэн стендъёсаз.
Та нуналлы нылпиоссэс 1-тӥ классэ гожтӥзы ни 600 пала анай-атайёс.
УД
Write a comment
No Comments
View comments
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment