Удмуртиын мытэмын 1-тӥ классэ гожтӥськон

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 23 января, 2020 14:45

Related Articles

udmurt.ru
Ижысь «Столичный» лицей
Туспуктэм: udmurt.ru

15-тӥ январьысен 1-тӥ классэ гожтӥськон кутскемын Можгаысь но Глазовысь школаосын, 18-тӥ январьысен со борды итӥськизы Ижысь куд-ог школаос. Кылсярысь, куриськонъёсты кутыны кутскизы «Столичный» лицей но К. Герд нимо гимназия.

Котькуд школаын гожтӥськон пӧртэм нуналэ усьтӥське, но 1-тӥ февралёзь вань школаос та ужез радъяны кулэ ни. Ку мытэмын луоз гожтӥськон сояз яке таяз школаын, тодыны луэ госулуги порталысь «Запись в школу» люкетаз, озьы ик ciur.ru сайтын яке школалэн стендъёсаз.

Та нуналлы нылпиоссэс 1-тӥ классэ гожтӥзы ни 600 пала анай-атайёс.

УД

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 23 января, 2020 14:45
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/users/u/udmdunne/domains/udmdunne.ru/wp-content/themes/allegro-theme/functions/filters.php on line 188
<