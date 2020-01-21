Татиана егитъёсты уте

Асьмелы дурбасьтӥсь святойёс трос. Огез соос пӧлысь курадӟытыса вием Татиана. Со вордӥськемын 3-тӥ дауре Римысь узыр семьяын. Солэн атаез консул вылэм. Соку Римын язычество вӧлмемын вал. Но куд-огез ас понназ, малпанъёссэ шарае поттытэк, Инмарлы лушкемен вӧсяськыса улӥз. Татианалэн атаез но Христослы оскись вал. Соин ик Татианалы но зэмос Инмарлы оскон юн пыӵаз.

Татианаез лек пӧйшуръёс пӧлы куштӥзы. Но арыслан пыдесъяськыса нылкышнолэсь пыдъёссэ нюлыны ӧдъяз.

Нылаш пичи дырысеныз ик ассэ ачиз Инмарлы сӥзьыны малпаз. Быдэ вуэмез бере со семья кылдытон сярысь ӧз малпаськы, дьяконисса луиз — вӧсяськонъёс дыръя баӵколы юрттӥськиз. Вашкала дыръя уго кышномуртъёс но дьякон луыны быгато вылэм. Со сяна, Татиана сюлэмыз куремъя ветлэ вылэм пытсэт сьӧры шедемъёс доры. Соослы юрттӥськыны, мылкыдзэс капчигес карыны но Инмарлы осконзэс юнматыны сюлмаськем. Язычникъёс со вакытэ вӧсяськисьёсын туж юн нюръяськиллям. Адями Инмарлы оске шуыса тодо ке, сое соку ик темницае кушто вылэм. Татиана вылэ но кин ке чагиськем, сое но

пытсэт сьӧры пытсаллям. Соос Инмарлы оскись адямиез осконэзлэсь палэнтыны но язычествое кыскыны тыршо вылэм. Но Татиана юн осконэзлы луыса Инмарлэсь

ӧз куштӥськы, ас вылаз ку-радӟонэз басьтӥз. Татианаез вандылӥзы но, жугизы но, сутылӥзы но. Нош со Инмарлэн юрттэмезъя ваньзэ чидаз.

Маиз паймымон: Татианаез жугисьёслы но Инмар «усьтӥськиз». Соос валазы, нылкышнолы бадӟым но мур осконэз юрттэ шуыса. Святой гожтэмъёсын верамъя, сое зэмзэ но 4 кылчинъёс утё вал. Жугисьёс нылмуртэ вӧсь каро, но со дыре ик асьсэос, пе, жугемын луо. Уно паймымон ужъёс луиллям соку. Йыркуръяськисьёс асьсэос адӟизы со чудоосты, янгыш лэсьтэмзэс валазы но Татиана азьын пыдесъяськыса ӧпкелизы (прощение куризы). Тросэз соос асьсэос но оскисьёс луизы.

Татианаез жуго, возьмало, ку со Инмарлэсь куштӥськоз, нош мукет нуналаз нылкышно йӧнамын луэ ини. Солы паймыса, йыркуроос нош ик мукет ултӥян малпало. Огполаз, арысланъёс мед кесялозы шуыса, сое цирке лек пӧйшуръёс пӧлы куштӥзы. Но арыслан нуныяськыны, нылкышнолэсь пыдъёссэ нюлыны ӧдъяз. Мукет адямиос но адӟем карозы но язычестволэсь палэнскозы шуыса, Татианаез ӝоггес быдтыны тыршизы — йырзэ ӵогизы. Сокем юн осконзы вал вашкала дыръя адямиослэн — кызьы но соосты уг курадӟыто, нош соос чидало, Инмарлэсь уг куштӥсько вылэм.

Туала вакытэ черкын кин ке чурытгес кыл вераны шедьтэ ке, адями отчы ветлэмысь дугдэ. Со курадӟемын-марамын но ӧвӧл. Но шораз «мукет

сяменгес учкизы», янгышенгес маке вераны шедьтӥзы — адями куатаськиз, йыркуръяськыны ӧдъяз. Со но возьматэ, туала адямилэн осконэз ляб шуыса. Соин ик туж потэ вылэм: Инмарлы оскон ласянь асьмеос пичи ке но мед тупасалмы вашкала вакытысь адямиослы. Кужым, визьлык но Утисьмы доры матэгес кариськыны луонлык мед сётысал Инмармы асьмелы.

Туж курадӟытыса вием Татианаез асьсэлы каризы егитъёс. Императрица Елизавета Петровна Москваысь кун университетэз усьтон сярысь указ гожтӥз 1755-тӥ арын та святоез буре ваён нуналэ — 12-тӥ толшоре (выль стилья 25-тӥе). Со дырысен Татианалэн (туала дыръя — Татьяналэн) нуналыз студентъёслэн праздниксылы пӧрмиз. Татиана ачиз но дышетскемын, визьмо вал. Но со, атаезлэн узырлыкезлэсь куштӥськыса, рос-прос валатскыса, Инмар доры кариськиз. Солы байлык луиз Инмарлы осконэз. Шумпотоно, та нуналэ черке лыкто трос студентъёс, соос, курадӟытыса вием Татианалы вазиськыса, вӧсясько, солэсь юрттэт куро. Ӵем дыръя дышетскон интыосазы но, сое сӥлы карыса, уно пӧртэм ужрадъёс ортчытъяло. Святойёс пыр егитъёс Инмар доры кыстӥсько. Со асьсэлы но пайдаё луэ, асьмелы но азьланезлы оскон но утиськон сётэ.

Та толэзе черк пусъе: