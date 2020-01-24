Скаллы но теплицалы коньдон

Туэ шаерысьтымы ог 1 сюрс 900 семья быгатоз социальной контрактъя коньдонэн юрттэт басьтыны. Кинлы но кызьы со сётӥське?

Балезино ёросысь Макаровъёслэн семьязылы мотоблок басьтыны коньдон сётэмын

Туспуктэм: udmurt.ru

Кышкано ӧвӧл

Ӟечгес улон вылысь кинлы ке пудо кулэ, кинлы ке — теплица, кин ке вуриськон машиналы ёрме, кин ке дышетскыны уксё уг шедьты. Котькудӥзлэн аслаз сюлмаськонэз. Соин ик начар улӥсь семьяослы ӝутӥськыны юрттон вылысь 2014-тӥ арын шаерысьтымы Калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министерство адямиосын аспӧртэм огкыл — соцконтракт — гожъяны кутскиз.Соя маке басьтыны я кыӵе ке уж мытыны коньдон висъяське. Уксё тӧлъя-буръя медаз кошкы шуыса, котькудӥз кулэ азинтӥськон программазэ бумага вылэ тупен-тупен гожтыны, солэсь быдэсъяськемзэ чаклало ёросысь калыкез утёнъя ёзысь специалистъёс. Семьяе вуэм уксё сиыса-юыса быдтэмын ке, сое берыктыны косозы. Адямиослы таӵе малпан яраз. Озьы 2014-тӥ арын министерство 100 семьяен соцконтракт гожтӥз 2 миллион манет тыр. Ваньмыз со республикалэн бюджетысьтыз висъяськиз.

— Та быдӟа юрттэт 2017-тӥ арозь арлы быдэ висъ­яськылӥз, — вера министерствоысь калыклы юрттэт сётонъя управлениысь ёзэн кивалтӥсь Мария Сандалова. — Котькуд ар ог 100 адямиен огкыл гожтылӥмы. Ог-огзылэсь кылыса, ми доры тросгес вазиськыны ӧдъязы. Озьы 2018-тӥ арын 134 семьялы 3 миллион манет тыр юрттӥмы. Соку адӟиськиз: адямиослы та кулэ, эшшо но тросэз коньдон кутысалзы, но соцконтракт шуонлэсь кышкало. Кин ке угось нырысь-валысь шумпотыса малпа: учкы ай, государстволэсь уксё поттыны амал вань. Нош коньдонлэсь кутӥськемзэ эскерозы

шуыса тодо но кышкатско.

Толэзьлы быдэ отчёт лэсьтоно угось. Эшшо гожтоно программа.

Соин валче начар улӥсь семьяос доры специалистъёс асьсэос потаны ӧдъязы, валэктон уж нуизы. Озьы 2019-тӥ арын 240 семьялы 6,2 миллион

манет тыр юрттыны луиз. Ваньмыз сямен соос гуртъёсын улӥсь трос нылпиё семьяос.

Выль шокчон

Балезино черкогуртысь 5 нылпи будэтӥсь Диляра но Николай Макаровъёслэсь шуге-леке вуэмзэс кылем арын ӵапак ёросысь калыкез утёнъя ёзысь специалистъёс синйылтӥзы. Николай Макаров — 2-тӥ группаысь инвалид. Но семьязэ сюдон вылысь юртъер котыраз кыштыр гинэ берга. Скал вордыса, йӧл, йӧлвыл, вӧй вузаса, коньдон поттэ. Кыед вузаны но кутскизы ни вал. Турын дасяны туж юрттылӥз мотоблок. Но кылем арын со тӥяськиз. Техникатэк пудо вордыны уз пӧрмытэ ни шуыса, скалзэс вузаны медо ни вал. Соку Макаровъёслы ёрос администрациын ӵектӥзы соцконтракт гожтыны. Министерствоысь вуэм уксёен семья быгатӥз выль мотоблок басьтыны.

— Картошка мерттыны-октыны но, тэльысь пу ворттыны но юрттэ со, — шумпотыса выль мотоблокез сярысь вера Николай Васильевич. — Ёросын документъёс лэсьтыны ӧй юрттысалзы ке, пудотэк но кылисько ни вал. Табере скалмы пересь ни, пиналзэгес басьтоно. Теплица но пуктэм потэ — нылпиосты сюдоно.

Выль техника котьмар карыны юрттэ

Туспуктэм: udmurt.ru

Николай Васильевичлэн киыз котьмалы мынэ. Нылпи садын плотник луыса ужа. Юртсы дӥне пулэсь шудон корка, нис­кылан гурезь лэсьтӥз. Табере аслаз но, гуртысь нылпиос но отысь уг васькалляло.

Нош Дэри ёросысь Вуж Казмас гуртысь Захаровъёс ёрос администрацие асьсэос вазиськизы. Татын но 5 пинал будэ.

— Адямиос, ыж вузаса, уксё потто, ойдо асьмеос но пудо вордом, шуи картэлы. Гидкуазь бадӟым. Контрактъя ӟеч выжыысь 2 ыж басьтыны уксё сётом шуизы. Огез

7,5 сюрс манет сылэ. Асьмеос но валаса ӧм вуттэ, кызьы гидамы бӧк­сӥсьёс пыризы, — вера

Татьяна Захарова.

Ужзы пӧрмиз. Ыжъёс ыжпиосын шумпоттӥзы. Захаровъёс асьсэды табере серекъяса фермеръёс шуо ни. Гидазы угось, ыжпиосты вузаса, пумен кылдӥзы эшшо 3 ыж, 3 парсь, 2 скал. Нылпиоссы но юрттӥсько. Гидзэ паськытатон бордын табере уен-нуналэн кыштыр берга Дмитрий Захаров.

Нялтас вераса, Дэри ёросын 2014-тӥ арысен 20 семьяен контракт гожтэмын ни. Ваньзы сямен личной подсобной хозяйствозэс юнматыны уксё куто. Кин ке пудо басьтэ, кин ке тӥрлык октэ, кин ке теплица ӝутэ. Ёрос администрациысь калыкез утёнъя ёзысь специалистъёс доразы толэзьлы быдэ кожало. Ёзэн кивалтӥсь Надежда Гайфуллина пусъемъя, ёросазы контрактлэн шоро-куспо быдӟалаез 23 сюрс манет луиз.

Начар улонлы пум

Контрактъя быгатыса ужась улосъёслы туэ федерал бюджетысь ватсаса уксё висъяськоз. Пилотной проектысь 21 улос пӧлы пыриз Удмуртия но. Озьы шаерамы вуыны кулэ ог 200 миллион манет. Эшшо ог 47 миллионэз чакламын республикалэн казнаяз. Федерал Собранилы вазиськоназ Президент Владимир Путин пусйиз: соцконтракт котькуд ёрмись семьялы юрттон вылысь аспӧртэм программа кадь луыны кулэ.

Калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министр Татьяна Чуракова: — Берло 5 ар ӵоже соцконтрактъя 778 начар улӥсь семьялы юрттӥмы. Туэ луонлык вань 1 сюрс 900 семьялы юрттэт сётыны. Талы 247 миллион манет висъяськоз. 250 сюрс манетозь коньдон басьтыны луэ аслэсьтыд уждэ усьтон понна.

Калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министр Татьяна Чуракова верамъя, контрактъя кӧня ке пумо уксё висъяськоз. Кинлы ке угось выль ужлы дышетсконо, кинлы ке огпол суменак юрттэт кулэ. Соин ик котькудӥзлэсь югдурзэ нимысьтыз эскерозы. Озьыен, юрттэт басьтыны луэ: дышетскыны я квалификациез будэтыны, ужбергатӥсь я фермер кариськыны, аслэсьтыд уждэ усьтыны. Эскерозы котькуд семьяез, кызьы но мар кароно, марлы уксё висъяно. Соин ик дӥсьтыса вазиськоно ёрос администрацие. Татын котыр ласянь юрттыны но валэктыны дась. Асьтэлэн мылкыдды но азяды пуктэм ужпумды гинэ мед луоз, соку программа но малпаны луоз, шуо министерствоын. Ёрос администрацие вазиськон понна сьӧре кутоно семья луэм сярысь документъёсты. Оген улӥсьёслы но юрттэт чакламын. Кинэн ке 3 толэзьлы, кинэн ке быдэс арлы контракт гожтозы.

Татьяна Чуракова пусъемъя, соцконтрактлэн ужпумез одӥг: 2024-тӥ арозь начар улӥсьёслэсь лыдзэс 2 поллы кулэстоно. Туннэ улыны тупатэм минимумлэсь пичи доходэн адямиос ог 180 сюрс кузя. Шаерамы вань улӥсьёс пӧлысь со ог 12 процентэз луэ. Толэзьлы быдэ пособие басьтӥсь начар семьяос ог 38 сюрс лыдъясько.

Елена Сараматова