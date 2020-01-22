Сиськем интые… пылаське!

Праздникъёсы сием-юэм бере тросэз малпаськонэ усё: кызьы меда мугорлы капчи кароно, мултэс люкаськем килограммъёсты быдтоно? Одӥгез амал — ичи сиськон (разгрузочной) нуналъёс ортчытон. Кыӵе соослэн пайдазы? Ваньмызлы-а соос тупало?

Ичи сиськон нуналъёс пайда луозы таза муртъёслы гинэ

Туспуктӥз: М. Егоров

Зэмзэ но, капчиятӥсь­кон нуналъёслэн пайдазы бад­ӟым — таин соглаш луо эмъясьёс но, тае ас вылазы шӧдо дырын-дырын диетаын пу­кылӥсьёс но.

Ичи сиськон нуналъёслэн пайдазы:

1. Адями куаёнлы уг сётскы, веськрес возиське; 2. Сиён-юонэн ӵош люкаськем вань кырсез мугорысь потэ, соин ӵош — токсинъёс но; 3. Вирысь холестерин кулэсме (холестерин бадӟым дыръя сюлэмлы, сэръёслы секыт йӧтэ: инфаркт кутыны, пери шуккыны быгатэ); 4. Вирысь мочевой кислота кулэсме (мочевой кислота мултэс ке, кырмиське подагра, пуш ёзвиосы, кылсярысь, пекляосы, изъёс кылдо); 5. Куд-ог сиёнъёсын сэрен кылдэм аллергия ортче.

Туала вакытэ чыл­кы­та­­тӥськон нуналъёс­ты тросэз ортчытъя­ло мул­тэс килограммъёслэсь мозмытскон поннагес. Но кызьы адӟиськом, соос пӧртэм висёнъёсты но алыны юртто, муре пыӵаса вуэмын ӧвӧл на ке. Со сяна, чакласькыса сиськыны куро куд-ог операциос яке пуш ёзвиосты эскерон азьын.

Но вунэтоно ӧвӧл, диетаын пукон азьын эмъясьёслэсь одно визь-кенеш юано. Угось умой карем интые, уродгес лэсьтыны кема ӧвӧл. Кылсярысь, чакласьконо сись­кон ёзвиос (ӝуш, сюл) ляб дыръя, сакыр диабетэн курадӟисьёслы нимысьтыз диета тупатоз эндокринолог. Малы ке шуоно таӵе нуналъёсы мугорлы уг тырмо витаминъёс, аминокислотаос, макро- но микроэлементъёс. Таин сэрен ик ӟигар бырыны быгатэ — ужазинлык лябӟе, йырлэн малпаськемез уг поты.

Ичигес сиськыны уг яра:

1. Нуны ваёно, нонтӥсь­кись нылкышноослы;

2. Кема кыстӥськись висёнъёслэн лек вакытазы;

3. Мылкыд пуксем дыръя, керӟегъяськыку;

4. Йыр поромылыку;

5. Кулыса усёно кадь луон вакытъёсы.

Мае тодоно восьмыны, тазалыксэс юнматыны чакласьёслы?

1. Ичигес сиськон нуналъёс тупатоно арняяз 1-2 пол, сутка ӵоже 700-1000 калорий тырмыт луоз.

2. Ӵуказеяз диетаын пукыны малпаськоды ке, туннэ ӝы-таз зол сиськоно ӧвӧл ни.

3. Суткаяз 1,5-3 литр газтэк чылкыт ву юоно.

4. Та нуналъёсы сэппуйы (желчный пузырь) тырме, соин ик сэпез (желчь) поттыны юрттӥсь турынъёсты парыса нуналаз 2 пол ке но юоно.

5. Секыт ужаны та вакытэ алэмын.

6. Сиыны луэ белокен узыр сиён: пӧзьтэм курег сӥль, чорыг, кизер варог, кӧжы, фасоль, соя. Нуналаз ог 400 грамм мед луоз. Мултэс уз луэ бакча емышъёс — кубиста, укроп, сельдерей, петрушка, арбуз, дыня, каун, кияр, помидор, перец. Таоссэ нунал куспын ог 1 но ӝыны килограмм пала сиёно.Сакыр диабет ӧвӧл ке, бакча емышъёсты воштыны луоз улмоен, грушаен, сливаен но садысь мукет емышъёсын.

7. Углеводъёсты кулэстыны тыршоно, пичияк сьӧд нянь, сьӧдчабей (гречка), пурысь рис, сезьы ӝук тырмоз.

8. Диетаысь потэм бере ӵуказеяз ик трос-трос сиськоно ӧвӧл.

9. Ичи сиськон нуналъёсы мылкыддэс ӝутыны юрттоз пыласькон — мунчоын, шурын, душын. Туж иназ луоз массаж. Нунал ӵоже ог ӝыны час ке но поръяны потано, гимнастика лэсьтоно.

Светлана ШАБАРДИНА, Сюлэм но сэр висёнъёсъя элькун больницаысь профилактикая ёзэн кивалтӥсь