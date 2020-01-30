Роднязэ тодэ 16-тӥ даурозь

Глазов городысь Нина Кашиналэн быдэс улонэз сӥземын калык пӧлын ужанлы, калык понна сюлмаськонлы. Али но, пенсие потыса, со ваньмон дырзэ архивъёсын бугыръяське шаермы сярысь тросгес тодон понна.

Н. Кашина

Нина Кашинаез Глазов ёросын тодӥсьтэмез ӧвӧл, дыр. Нина Геннадьевна — гуртысь потэм интеллигент, математикаен дышетӥсь. Ужан сюрессэ мытӥз Понино школаын. Калык понна сюлмаськемез понна сое бырйизы Понино поселенилы кивалтӥсе, та ныпъетэз валаса 12 ар ӵоже нуиз. Отӥяз 11 ар Глазов ёросысь администрацилэн аппаратэныз кивалтӥз. Пенсие потыса но, мылкыдыз гань-гань пукыны уг сёты: со Глазов ёросысь Общественной кенешлэн, ёросысь шаерчиослэн огазеяськонзылэн ёзчиез, ульчаязы улӥсь мыло-кыдо адямиосын кылдытӥз аскивалтон огазеяськон — сюлмасько сюрессэс тупатон, ульчаоссэс чылкытатон, пӧртэм кичӧлтонъёсы пыриськон понна.

Но нырысь ик ми понна со шаерчи. Лулысь-сюлмысь тырше вордӥськем палъёсты мургес тодон но тодэм-каремзэ калык пӧлы вӧлмытон понна. Нина Геннадьевна семьяезлэсь выжы писпузэ эскериз, 16-тӥ даурозь родняоссэ шедьтӥз ни. Та ужез йылаз-пумаз вуттыны мылкыдыз бугырскиз, атаезлэсь Геннадий Никифорович Волковлэсь люкам материалъёссэ лыдӟыса. Собере Н. Кашина Иосиф Наговицын югдытӥсьлэн Татарстанын улӥсь ӵыжы-выжыеныз Валентина Хазиахметоваен валче Глазов пединститутын выжыосты утчанъя школа усьтӥзы. Отын калыкен пумиськонъёс радъялляло, архивъёсын шонер ужаны, шедьтэм документъёсты уже кутыны дышето. Со туж бадӟым юрттэт шаертодонэн вырись адямиослы, угось та вакытэ выжыоссэс утчаны мылкыд карисьёс трос, нош кызьы та борды басьтӥськоно, ваньмыз уг валало.

Нина Геннадьевна бадӟым уж нуэ Балезино ёросысь вордӥськем Истишур гуртэзлэсь историзэ люкан понна. Озьы ик тунсыко эскерон дасяз Афанасий Николаевич Ромашовлэн тодэ ваёнъёсызъя, огшоры воргоронлэн улэм-вылэмысьтыз шаермылэсь 100 аръем историзэ тодыны луэ. Совето Союзын улон-вылон усьтэмын А. Сысоев песятаез сярысь гожтэм докладаз, сое лыдӟиз Глазов ёрослэн 90 арезлы сӥзем конференциын. Вераны кулэ, Н. Кашинаен дасям материалъёс котьку но висъясько мур но оскымон луэменызы, угось та кышномурт трос саклык висъя зэмос документъёсты ужанлы.

Ачиз со вера: Ижкарысь яке Кировысь архивъёсы мынӥсько ке, кыӵе ке кужым юрттэ кадь. Сыӵе шумпотоно, кыӵе ке выль документ, гуртэн герӟаськем ивор шеде ке».

Шаертодон — со мертантэм дунне, со юрттэ выжыедлэсь, калыкедлэсь историзэс тодыны но со тодон-валанэз адямиослы усьтыны, оске Н. Кашина. Азьланяз со малпа люкам материалъёссэ бичетэн поттыны.

Глазов ёросысь шаерчиос