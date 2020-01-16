Пичи гуртъёслэн бадӟым сюлмаськонъёссы

Александр Бречалов, Юкаменск ёросын ужакуз, бадӟым саклык висъяз гуртоослэсь сюлмаськонъёссэс кылзонлы но югдурез воштон амалъёсты шедьтонлы.

Юкаменск школа

Туспуктӥз: Э. Карипов

Азинсконлы инъет

Юкаменск черкогуртысь школаын «Большой ремонт» чотын кылем арын укноос, липет воштэмын, ву кыскон но шуныт кошкон гумыос выльдэмын, сьӧросъёсын но мисьтӥськон сэрегъёсын выль тӥрлык пуктылэмын.

Озьы ик туэ «Дышетон» нацпроект улсын школаын «Точка роста» центр кылдоз, со улсын нимысьтыз классъёс усьтӥськозы, вуоз кулэ луись тӥрлык. Нылпиос 3 удысъя — технология, информатика, ОБЖ — тодон-валан люкалозы, проектъёс гожъяны дышетскозы.

Юкаменск школаын ик Тӧро азинтӥз ӟеч сяме пыӵам ужрадзэ — пумиськылӥз бад­ӟым классъёсын дышетскисьёсын. Вераз аслаз кивалтонэ лыктэмез, ужбергатонэн но общественной ужен выремез сярысь. Бӧрысь пиналъёс солы пӧртэм тунсыко юанъёс сётъязы.

Сюрес лэсьтӥзы асьсэос

Тӧро пумиськылӥз Ӝуам (Жувам) гуртын улӥсьёсын но. Кылем арын гурт быдэс Россия тыр гудыртӥз: городын улӥсь адямиос эсэпсэ валатэк серем каризы, ӝуамъёс выль сюрессэс резина сапегъёсын, дэриез коласа, усьтӥзы шуыса. Нош гуртоос, проект гожтыса, сюрессэс тупатыны коньдон утӥзы, ужъёсты быдэстыны асьсэлэсь коньдонзэс понӥзы на. Бен, асфальтэн ӧз шобыртэ ке но, транспортлы потымон лэсьтӥзы. Азьвыл уго зор-кот дыръя пичи машинаен татӥ уд ортчы вал.

ЖУВАМЫСЬ КЛУБ

ТУСПУКТӤЗ: А. СНИГИРЕВА

— Гуртмы кузя кыс­тӥськись сюресмылэн тужгес урод интыосаз изъёс кисьтӥм, гопъёссэ ӵо­шкытатӥм. Вань гурт калык та уже пыриськиз, Митрошка гурт но бордамы итӥськиз, соос но уго та сюрес пыр ветло. Котькуд коркась быдэн 815 манетэн бичам, пайдаё ужлы адямиос коньдонзэс ӧз жалялэ, — вераз гуртлэн старостаез Анатолий Васильев.

Ӝуамъ­ёслэн мылкыдзы па­чыламын: одӥг ужез берыктэмзы бере мукетъёсыз борды но басьтӥсь­кы­ны уг кышкало. Гуртоос Тӧролы вазиськизы, школа юртсэс клублы сётыны курыса. Алиез лулчеберетъя юртсы вуж ини, пе, нош со вакытэ ик школа буш сылэ. Кӧня ке ар талэсь азьло, нылпиоссы ӧжыт кылемен, со пытсамын вал. Али 2 этажъем вӧл-вӧл школаын библиотека гинэ интыяське. Ӝуамын 12 пиналзы вань на, соосты автобусэн мукет гуртэ нулло.

Александр Бречалов кожаз на Камки гуртэ. Татын пумиськылӥз Татьяна но Михаил Васильевъёслэн трос нылпиё семьяенызы. Васильевъёслэн туала но чебер корказы мукетъёсызлэсь висъяське. Таӵе улыно-вылыно юрт пуктыны быгатӥзы, 2018-тӥ арын «Гуртэз азинтон» программае пыриськыса, лэсьтӥськонлы 1 миллион манетлэсь ятыр субсидия басьтӥзы. Нош кылем арын Михаил Фёдорович «Агростартап» программаын вормиз на, пороз будэтыны но техника басьтыны 1 миллион 855 сюрс манет грант утӥз.

Камкиысь калык Тӧроен пумиськонын

Туспуктӥз: Э. Карипов

Тӧролэсь лыктэмзэ тодыса, Васильевъёслэн корка доразы гурт калык но люкаськиз. Камкиос сюлмаськонъёссэс веразы: гуртазы клубзы вань, но ужасьсы ӧвӧл. Нош калыклэн ӵош люкаськемез, шулдыръяськемез потэ. Тани Выль арез гинэ но валче пумитаны ӧз быгатэ — шулдыръяськонэз радъясь ӧз шедьы. Туж кулэ вал, пе, арняяз кӧня ке нунал ке но клубын ужась адями. Кылдэм югдурез тупатыны куремын ёрослэн йырызлы Константин Бельтюковлы.

Ангелина Снигирёва