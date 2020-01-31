Нырысьсэ вормиз 1945-тӥ арын

Якшур-Бӧдья черкогуртын улӥсь Зоя Андреевна Вахрушева кылем ар пумын 90 арессэ пусйиз. Капчи мылкыдо, сэзь йырсазё кышномурт егит дыръяз спортэн эшъяськиз.

З. Вахрушева 1952-тӥ арын кузьмам куасэныз

Туспуктӥз: В. Вахрушева

Зоя Вахрушева (ныл фамилиез Лебедева) вордскемын Выжойыл гуртын. Зоялэн атаез Андрей Андреевич Лебедев колхоз председательын ужамын, Быдӟым оже кошкыса, ивортэк ышемын. Анаез, Екатерина Ильинична, 5 пиналэн огназ кылиз, Зоя кыкетӥез вал. Мумизлы юрттӥськон вылысь, школазэ йылпумъяса, Зоя колхозэ кылиз. Школаын дышетскыкуз, туж яратӥз куасэн бызьылыны. Сьӧр гуртысь школае нуналлы быдэ 9 иськем ветлэмез юрттӥз солы шаерысьтымы но Совето Союзысь егитъёс пӧлын кужмоез спортсмен луыны. Удмуртиын нырысетӥ бадӟым вормонэз вал 1945-тӥ арын, нош 3 ар ортчыса, Урал зонаысь вань спортсменъёсты куасэн бызьылонъя вожвылъяськонъёсын вормиз. 1952-тӥ арын «Советской Удмуртия» газетлэн нырысетӥ ӵошатсконаз пыриськыса, 3-тӥ инты басьтӥз.

— Соку гинэ Горький городысь вормонэн бертӥ вал, нош 2-тӥ нуналаз газетлэн кубокез понна бызьылоно луоз, шуизы, — тодаз вае Зоя Андреевна. — Сюрес вылысь бертыса, жадемме ӧй вормы, лэся, 3-тӥ интые кыли.

1952-тӥ арын куасэн бызьылонъя ӵошатсконъёсын вормон басьтэмез понна ёросысь спорткомитет Зоя Андреевналы пу куас кузьмаз. Со куасэз мӧйы кышномурт туннэ но утялтыса возе.

Кузпалэныз Аркадий Ивановичен 58 ар валче улӥзы, ныл но пи будэтӥзы, 7 внукъёссылы пыд вылазы султыны юрттӥзы, табере Зоя Андреевналэн 10 правнукъёсыз. Али но кеч но тылобурдо вордэ на.

Валентина Емельянова