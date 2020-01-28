Нуналаз — 125 грамм нянь

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 28 января, 2020 17:02
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872 нунал ӵоже блокадаын улэм Ленинградэз но татысь калыкез тодэ вайыса, Россиын ортчиз «Блокадалэн нянез» акция.

«Блокадалэн няняез» акция
Фото: udmurt.ru

Фашистъёсын котыртэм Ленинградын сютэм улонлэсь 600 сюрслэсь ятыр адями быриз. Тужгес сютэм вакытэ, 1941-тӥ арын сӥзьыл, юнматӥзы: нуналаз заводъёсын ужасьёслы 250 грамм нянь сётъяно, служащийёслы но нылпиослы — 125 грамм. Нянез бадӟымгес карон понна сое пыжизы, олокыӵе но ватсэтъёс, кылсярысь, целлюлоза но кыӵ (жмых), ватсаса. Огвакытэ писпу сулэн но пыжылӥзы. Озьы ке но та нянь дунолэсь но дуно потылӥз калыклы.

Россиысь пӧртэм учреждениос «Блокадалэн няняез» акция борды итӥськизы. Волонтёръёс блокада сярысь листовкаос вӧлмытӥзы но нянь сётъязы. Валамон, асьме вакытэ кыӵен пыжем нянь уг ни сиё. Но ёрмонэз, сютэм улонэз адӟымтэослы 125 граммъем нянь юдэслэн пичи луэмез гинэ но кӧшкематыны быгатэ.

Акция ортчиз Удмуртиын но. Кылсярысь, Ижысь Суредаськон искусствоосъя музейын волонтёръёс быдэс нунал ӵоже листовкаос но нянь сётъязы.

Виктория Крамова

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 28 января, 2020 17:02
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