Мар ватске диван улын?

Ижысь «Колизей» юртысь адӟытон центрын усьтӥськиз «100 лет! Молодость Удмуртии» выставка (16+). Выставка ужалоз 1-тӥ февралёзь.

Чудья Жени вуж диванлэсь но вашкала газетъёслэсь инсталляция лэсьтӥз

Туспуктӥз Максим Егоров

Адӟытон элькунысьтымы туала искусствоен тодматэ. 3 залын люкамын егит художникъёслэн ужъёссы. Залъёсты радъязы Сергей Орлов, Максим Верёвкин художникъёс но Никита Сморкалов режиссёр но музыкант.

Кураторъёслэн искусство шоры учконзы пӧр­тэм, соин залъёс но ог-огзылэсь юн висъясько. Кыл­сярысь, видеоартэн тунсыкъяськись Н. Сморкалов видеоен но анимациен вырись художникъёсын ужаз. Пӧлысьтызы тросэз Ижысь «Арт-резиденци­ын» быгатон­лыкъёссэс будэто. Пей­мыт залын интыям экранъёсысь адӟыны луэ суредаськисьёслэсь «уйвӧтъёссэс». Та залын ик ужа «Шумовая филармония». Татын Ижысь пӧртэм музыкантъёслэн концертъёссы но крезьгуро перформансъёс ортчыло.

Сергей Орлов люказ дышетскисьёсызлэсь суредъёссэс. Одӥг суредаськись дорын дышетскыса но, егит художникъёс дуннеез пӧртэм сямен возьмато. Кин ке абстракциос суреда, мукетыз комикслы тупась ужъёс пӧрмытэ, кин ке графикаез гажа.

Куд-ог художникъёс ужъёссэс юри та выставка понна кылдытӥзы. Соос возьматэмын Максим Верёвкинлэн залаз. Пӧлазы суредъёс, туспуктэмъёс, инсталляциос вань… Татысь ик адӟыны луэ удмурт суредаськисьлэсь Чудья Женилэсь ужъёссэ. Огез тунсыко инсталляциез — «Поддиванная история (времён формирования Удмуртской Республики)». Урдсӥн пуктэм диванлэн улаз «Гудыри» газетысь бамъёс лякылэмын, вылазы Кузебай Гердлэн тусыз граффити амалэн суредамын. Чудья Жени вера: историез вунэтӥськом, но диван улын маке кыле ке, сое поттыны луэ на.

Анастасия Шумилова