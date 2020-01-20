Выль ар шимес иворысен кутскиз. 31-тӥ декабре, Ижысь Перме нуись сюрес вылын машинаос шуккиськыса, кулӥз Ижкарысь кылбурчи Марат Багаутдинов. Солы 35 арес вал.

М. Багаутдинов вордскиз Ижкарын, дышетскиз Ижысь медициная кун академиын, татысь аспирантураез йылпумъяз. Москваысь А. Горький нимо литинститутын но тодон-валан басьтӥз. 2007-тӥ арысен М. Багаутдинов ужаз Удмуртиысь психиатрияя больницаын — нырысь врач вал, собере отделениен кивалтӥз, 2012-тӥ арысен валтӥсь врачлэн воштӥсез луыса ужаз.

Студент дыръяз М. Багаутдинов кылбуръёс гожъяны кутскиз. Чуръёсыз печатласькизы Россиысь зӧк журналъёсын, кылбурчи литературой премиослэн списокъёсазы ӵемысь сюрылӥз. Чуръёсызъя «Обманы Zрения» группа кырӟанъёс гожъялляз. Кылем арлэн пумаз М. Багаутдинов Ижысь мукет кылбурчиосын — Святослав Соколовен но Егор Завгородниен — Пермьын ортчем «Компрос» фестивале вуылӥз. Соку Пермьысь, Екатеринбургысь, Челябинскысь но Ижысь кылбурчиос кылбур батлын ожмаськизы. Удмуртиысь гожъяськисьёс вормемен валче, Ижкармылы «Ураллэн кылбур шоркарез» ним сётӥзы.

2016-тӥ арын М. Багаутдиновлэн «Удары» бичетэз потӥз. Книгаяз кулон сярысь трос гожъяз. Али шуыны луоз: аслэсьтыз вазь кошконзэ шӧдӥз, оло… Кылбурчиосты кулонэн шудэмлэсь ало, кулон сярысь гожъяськон сое ӧтёнлы пӧрме кадь, шуо. Но мыным потэ, М. Багаутдинов кулонэн чик ӧз шуды — со озьы кышканзэ вормыны тыршиз. Кулонлэсь нокытчы уд пегӟы ук: «Мальчик глядит в окно, он пока не знает / Жизнь — это если кто-нибудь умирает…».

Кылбуръёссэ лыдӟыса, валаны кутскиськод, макем капчиен сӧриськыны быгатэ адямилэн улонэз. Оло, ачиз автор тае валаз, больницаын ужаса, шуге-леке сюрем муртъёсты ӵем пумитаса? Лул-сюлэмлэсь ляб луэмзэ валаса, кылбурчи вера: котькуд муртэз яратоно, кылзоно, адӟоно. Поэтлэн адямиослы дырын-дырын вожез но потылэ кадь, со йыркуръяськыса юа: малы тӥ асьтэдыз уд утиське? Малы сюлэмдэс уд кылзӥське?

Смерть неизбежна и потому возможна

Жизнь беспричинна и потому бывает

К месту не к месту кто-нибудь умирает

Озьы — шӧдтэк шорысь, Выль арез пумитаку — кошкиз кылбурчи. Егит, востэм, визьмо, быгатӥсь, йӧно воргорон кошкиз витьымтэ шорысь. Кылбурчилы сӥзем пумиськон ортчоз 22-тӥ январе 18 часын Ижысь ЛИФТ штабын.

Анастасия Шумилова

Марат Багаутдинов



Пияш будӥз.

Тырмиз ни кызь арес.

Кисы пыдсаз ӧвӧл копейкаез.

Кыр?анъёслэсь уг ӵыдо пельёсыз.

Нош синъёсаз — шырлэсь но пурысьгес —

Йырйиськыса улэ мӧзмись лулыз.



Начар но палдурес

Пыкылонъёс шуккыло тыбырез.



Пияш будӥз.

Солы ни кызь одӥг.

Омыр кулэ ӧвӧл — вань никотин.

Музъем кулэ ӧвӧл — вань аракы.

Нимтэм, ӵыж-выль, шузи, сукыр —

Адями — пыронним — лушкемкыл.



Лык, эн кышка, матэгес кариськы.

Мон ачим кышкасько тынэсьтыд.



Пияш будӥз.

Кызь кык тырмиз пумен.

Кылъёс, кылъёс гинэ кисыосын.

Рюкзак пушкын ӝож Гроф мӧзме, Ялан кыскись йырыз усе умме.

Кылбур геройёсыз кулылэмын.



Табурет но вӧлдэт.

Одӥг сяська керттэт но кык керттэт.



Пияш будӥз.

Кызь куинь арес луиз.

Валаз, мар адями пушкын ватске.

Кутэ кагаз но печатен йӧтске.

Та адями мукет, соин

Али ик быдтыны кулэ сое.



Та кылбур — шара уйбыртон.

Огаз но чурын ӧвӧл мон.



Пияш будӥз.

Кызь ньыль, вить, куать, сизьым…

Будӥз тушез, кӧтыз ошиськемын.

Ӧс усьтыкуз, сое ӵыже.

Соин ?оскыт пыдкук, пыд тӧрнамын.

Кинлы меда кулэ на со сыӵе?





Ӟуч кылысь берыктӥз Анастасия Шумилова