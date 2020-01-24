Малы кулэ анай капитал?

15-тӥ январе Россилэн Президентэз Владимир Путин Федерал Собранилы вазиськиз. Отын ӝутэм юанъёс, ялэм воштӥськонъёс егитъёсты но палэнэ ӧз кельтэ. Ижкарысь проектъёсъя «ЛИФТ» штабе пӧртэм огазеяськонъёсысь азьветлӥсьёс люкаськылӥзы, кивалтӥсьёсын, Общественной палаталэн ёзчиосыныз кенешизы.

Егитъёсты сюлмаськытэ Россилэн ӵуказе нуналыз



Президент оскытӥз, 2020-тӥ арысен нырысетӥ нылпи ваем понна ик анай капитал сётӥськоз шуыса, 2-тӥез понна та вӧзы 150 сюрс манет ватсаськоз. Ӵапак та реформа сярысь тужгес но трос вераськизы.

— Монэ та ивор шумпоттӥз, — вераз мугорез кыдатон культурая, спортъя но егитъёсын ужан политикая министрлэн воштӥсез Дмитрий Плешаков. — Семьяын нылпи вордӥськем бере коньдонэн юрттэт туж кулэ: ӟеч улон сэрегед мед луоз.

Министрен соглаш луиз Удмурт кун университетысь студент Константин. Но вуоно политолог малпамъя, та реформаосын гинэ югдурез тупатыны уз луы.

— Соосты паськытатыны кулэ, — малпа Константин. — Тани, кылсярысь, анай капитал сётозы, но со коньдон ипотека понна тырыны быроз. Нош нылпиез будэтоно. Соин ик, оло, егитъёслы уж сётон сярысь но сюлмаськоно.

— Президентмы демография понна сюлмаське. Анай капитал тросэзлы улоназы инъет выллем луоз, соос дӥсьтозы пинал вайыны, — шуиз Ижкарысь Общественной палаталэн ёзчиез Александр Бабица.

Мукетыз вераськон Конституцие воштонъёс пыртон пумысен потӥз. Выль Конституция бордын ужалоз Россиысь калыкъёслэн ассамблеязылэн советэныз кивалтӥсь Светлана Смирнова но. Данъяськымон, Удмуртиысь адями комиссие пыриз шуыса.

Дышетон удыс сярысь веранъёс но егитъёслэсь мылкыдзэс ӝутӥллям.

— Президент ӵектӥз улосвылъёсысь вузъёсы тросгес бюджетной интыос висъяны. Кызьы таӵе ивор уз шумпотты! — вераз Удмурт кун университетысь студент Роман. — Устоосыз выпускникъёсмы Москваысь вузъёсы кыстӥсько, берло доразы берытскемзы уг поты ни. Асьме доры ичи егит специалистъёс вуо.

Малпанъёссэс шараяны вань мылкыд карисьёс быгатӥзы, соин ик пумиськон бер ӝытозь кыстӥськиз. Егитъёслэн оскемзы потэ, вань воштӥськонъёс ӟечлы шуыса.

Мария Емельянова

