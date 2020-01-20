Лымылэсь выжыкыл
Related Articles
Пельняньлы сӥзем этнофестиваль туэ ортчоз 1-тӥ-8-тӥ феврале. Но со улсын радъяськись вожвылъяськонъёсы али ик пыриськыны луэ ини.
Таяз арын фестиваль «Ческыт выжыкыл» нимын ортче, соин вань ужрадъёсты огазеяло удмурт выжыкылъёс но мадёсъёс. «Лымы муртъёс» вожвылъяськонэ пыриськисьёслы но удмурт мифологиысь героез лымылэсь лэсьтоно (ӝуждалаез 2 метрозь мед луоз). Школа яке нылпи сад вӧзын, улон яке ужан инты азяды лэсьтэм лымыпогъёсын туспуктэмъёсты возьмало 3-тӥ февралёзь. Соосты ыстоно info@pelmenfest.ru электрон почтае. Конкурслэн положениеныз тодматскыны луэ pelmenfest.ru вотэс бамын.
Вормисьёсты 7-тӥ февралёзь быръёзы, нош ӟечкылалозы 8-тӥ феврале — ӵапак та нуналэ Ижысь Шор площадьын фестиваль бадӟым шулдыръяськонэн йылпумъяськоз.
Анасатсия Шумилова
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment