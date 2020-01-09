Кытын но ку пайдаё шутэтсконо

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 9 января, 2020 16:56

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«Тол Айа»

2-тӥ-7-тӥ толшор — «Лымы мунёослэн парадзы». Лымы мунё лэсьтыса ӵошатскон. Этноплощадкаосын калык шулдыръяськонъёс.

Кизнер ёрос, Бемыж черкогурт.

4-тӥ толшор — «Тол Айа дорын куноын». Тол Айа — толлэн кузёез. Тымет вылын конькиен нискылан, шудон, Выль ар шудонъёс лэсьтонъя мастер-классъёс, спорт ӵошатсконъёс, вуж арен люкиськон, выль арез пумитан.

Дэри ёрос, «Лудорвай» музей-заповедник.

12-тӥ толшор — «Вожодыр» пӧртмаськон. Шудонъёс, кырӟан-веранъёс, лӧптылонъёс, лымыын погылляськонъёс, мастер-классъёс, пӧртэм конкурсъёс, тыметэ Вожоез уллян.

Дэри ёрос, «Лудорвай» музей-заповедник.

Вожодыр
Туспуктэм: «Я люблю Лудорвай» огин

1-тӥ тулыспал — «Удмурт дунне» газетлэн кубокез понна куасэн бызьылонъя ӵошатскон.

Красногорск черкогурт.

8-тӥ тулыспал — Пельняньлы сӥзем калыккуспо фестиваль.

Ижкар, Шор площадь.

23-тӥ тулыспал — «Дондыдорлэн тылъёсыз». 9-тӥ-13-тӥ дауръёсысь Чупчи дурысь карлэн улон-вылонэз. Татын улӥсьёсын ӵош сьӧд кужымъёслы пумит султон, чылкытатӥсь тылэз аратон. Пӧртэм мастер-классъёс, вуз карон но концерт.

Глазов ёросысь Адам гурт, «ДондыДор» парк.

«дондыдорлэн тылъёсыз» фестиваль
Туспуктэм басьтэмын «ДондыДор» огинысь

29-тӥ тулыспал — «Кватчи табань» фестиваль. Удмурт табань сиён, «Заря» СПК-лэсь вуззэ веръян-басьтон. Пӧртэм шулдыръяськонъёс, ӵошатсконъёс: «Командаослэн квестсы», «Гурт хоккей», «Салазкиослэн парадзы».

Можга ёрос, Кватчи гурт.

16-тӥ куартолэзь — куно пумитанлы сӥзем «Шудо табань, табань на счастье!» юмшан. Веръяны луоз чабей, сьӧдчабей, сезьы, кӧжы пызьёслэсь табань. Удмурт калыклэн пӧраськон сям-йылолъёсыныз тодматскон, ӵошатскон. Сиён пӧранъя, киужъя мастер-классъёс, концерт. «Чеберинка-2020», «Ошмес гур — 2020» конкурсъёс.

Вотка ёрос, Кукуи гурт.

23-тӥ куартолэзь — Песянайёслы сӥзем фестиваль. Ёросъёсысь ветеранъёслэн коллективъёссылэн концертсы. Поселениос куспын квест. Ӝук сиён, турынэн чай юон.

Можга ёрос, Почешур гурт.

30-тӥ куартолэзь — удмурт семьяослэн «Кырӟась дор» элькун праздниксы. Кырӟась семьяос пӧлын конкурс. Уйпал удмуртъёслэсь тетера сиёнзэс пӧранъя мастер-класс. Выль пушнерен шыд, ӝук сиён, тетераен кунояськон, турынэн чай юон, этнодискотека.

Сьӧлта ёрос, Зямай (Малый Жайгил) гурт.

12-тӥ инвожо — фольклоръя но калык эктонъя «Тугоко» конкурс. Грак ёросын улӥсь пӧртэм калыкъёслэн эктонъёссылы сӥзем концерт. Нылпиослы площадка, мастер-классъёс, калык киужъёсты адӟытон. Шулдыръяськон, чай юон.

Грак черкогурт, Этнопарк.

19-тӥ-20-тӥ инвожо — «Эктоника», «Табань FEST» но «Бабушкина дача» проектъёсты огазеясь крезьгуръя фестиваль.

Шаркан черкогурт, Тол бабайлэн усадьбаез.

20-тӥ инвожо — удмурт калыклэн Герберез.

Вавож ёрос.

26-тӥ инвожо — «Батырево — удмурт батыръёслэн шаерзы» ӵошатскон. Концерт, пӧртэм спорт шудонъёс, «Батыр шудонъёс» вожвылъяськон, лобась кыйёслэн парад-конкурссы. «Италмас бусы» фотозона, дискотека.

Кизнер ёрос, Батырево гурт.

«Батырево — удмурт батыръёслэн шаерзы»
Туспуктэм басьтэмын «РДК «Зори Кизнера» огинысь

4-тӥ пӧсьтолэзь — фин-угор пӧраськонъя «Быг-быг» фестиваль.

Шаркан черкогурт, Тол бабайлэн усадьбаез.

2-тӥ-5-тӥ пӧсьтолэзь — калык творчествоя «Окно в небо» фестиваль-конкурс.

Дэри ёрос, Люк черкогурт.

11-тӥ пӧсьтолэзь — «Узы-боры» фестиваль-конкурс.

Сюмси черкогурт.

12-тӥ пӧсьтолэзь — Куарсур (Петрол ӝук). Петрол нунал — гужемлэн шорыз. Вуоно урожайлы сӥзем вӧсяськон. Турнаськон, выль кенъёслэн но семьяослэн ӵошатсконъёссы. Калык кырӟанъёс, шудонъёс, ӝук сиён.

Дэри ёрос, «Лудорвай» музей-заповедник.

17-тӥ пӧсьтолэзь — кырӟась гуртъёслэн «Жингрес гуръёс» фестивальзы.

Эгра ёрос, Сэп гурт.

2-тӥ гудырикошкон — «Выль». Выль урожайлы сӥзем адӟытон, мастер-классъёс. Егитъёс пӧлын быдэ вуонлы сӥзем «Эру» конкурс, концерт, этнодискотека.

Грак ёрос, Порым гурт.

2-тӥ гудырикошкон — «Выль». Инкуазьлы тау карыса выль урожайлы сӥзем шулдыръяськон, пӧртэм конкурсъёс, концерт, выль ӝук сиён.

Ижкар, Кызьпу арама.

14-тӥ-16-тӥ гудырикошкон — гурт культуралы сӥзем «ГуртFEST» фестиваль. Пӧртэм гуртъёсысь делегациослэн шествизы. Фольклор коллективъёсын, кырӟасьёсын тодматскон, киужъёсын адӟытон-вуз карон.

Дэри ёрос, «Лудорвай» музей-заповедник.

«Гуртфест»
Басьтэмын «Я люблю Лудорвай» огинысь

9-тӥ-23-тӥ гудырикошкон — Калык культурая фестиваль.

Ортче пӧртэм ёросъёсын. Йылпумъяське Пичи Пурга ёросысь Брангуртын.

22-тӥ гудырикошкон — пӧртэм выжы калыкъёслэн чеберлыксылы, устолыксылы сӥзем «Тыло толэзь» фестиваль. Ческыт калык сиёнэз быръён, нылкышно чеберлыкез возьматон, мастер-классъёс, рок- но фолк-группаослэн концертсы.

Глазов ёросысь Адам гурт, «ДондыДор» парк.

29-тӥ-30-тӥ гудырикошкон — «Сибирь трактлэн крезьгурез». Сибирь тракт кузя улӥсь пӧртэм выжы калыкъёслэн фестивальзы. Кырӟанъя конкурс, «Сьӧлта базар», купеч лавкае экскурсия, автопробег, «Кильмезские зори» концерт.

Сьӧлта черкогурт.

«Сибирь трактлэн крезьгурез»
Туспуктэм басьтэмын МБУК «Селтимнский РДК» огинысь

29-тӥ гудырикошкон — «Мултан ярмарка». Дун-чылкыт Инмар Анайлэн Успение храмаз служба. Яркыт концерт, егитъёслы, покчиослы площадкаос, киужъёсъя мастер-классъёс, Кизнер райполэсь но нимаз ужбергатӥсьёслэсь вуззэс басьтон.

Кизнер ёрос, Короленко черкогурт.

12-тӥ куарусён — «ГУБИ ФЕСТ» фестиваль.

Яр ёрос, «ЯРсКАЯ» база.

12-тӥ куарусён — Гордъёслэн 17-тӥ фестивальзы.

Ижкар, Космонавтъёслэн парксы.

12-тӥ куарусён — удмурт калык дӥсьлы сӥзем «Чильтр-вальтр» фестиваль. Чеберлыклэн, модалэн нуналзы. Быдэс республикаысь дизайнеръёслэсь выль коллекциоссэс возьматон. Удмурт чеберъяськонъёс лэсьтонъя, кускерттонъёс пунонъя мастер-классъёс, ярмарка, табань сиён.

Можга ёрос, Пазял гурт.

23-тӥ коньывуон — «Кырӟанэн шаермес данъяса» фестиваль. Самодеятельной композиторъёс, удмурт ансамбльёс, нимаз кырӟасьёс пӧлын конкурс. Грак ёросысь пӧртэм калыкъёслэн самодеятельной композиторъёсынызы тодматскон.

Грак черкогурт.

3-тӥ-4-тӥ шуркынмон — Удмуртилэн кунлык басьтэмез дырысен 100 ар тырмонлы сӥзем сӥё-дано ужрадъёс (удмуртия100.рф).

12-тӥ-13-тӥ толсур — «Выжыкылъёсысь геройёс Тол бабай дорын» фестиваль.

Шаркан черкогурт, Тол бабайлэн усадьбаез.

22-тӥ толсур — «Тылыс юмшан».

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 9 января, 2020 16:56
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