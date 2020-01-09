Кытын но ку пайдаё шутэтсконо
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2-тӥ-7-тӥ толшор — «Лымы мунёослэн парадзы». Лымы мунё лэсьтыса ӵошатскон. Этноплощадкаосын калык шулдыръяськонъёс.
Кизнер ёрос, Бемыж черкогурт.
4-тӥ толшор — «Тол Айа дорын куноын». Тол Айа — толлэн кузёез. Тымет вылын конькиен нискылан, шудон, Выль ар шудонъёс лэсьтонъя мастер-классъёс, спорт ӵошатсконъёс, вуж арен люкиськон, выль арез пумитан.
Дэри ёрос, «Лудорвай» музей-заповедник.
12-тӥ толшор — «Вожодыр» пӧртмаськон. Шудонъёс, кырӟан-веранъёс, лӧптылонъёс, лымыын погылляськонъёс, мастер-классъёс, пӧртэм конкурсъёс, тыметэ Вожоез уллян.
Дэри ёрос, «Лудорвай» музей-заповедник.
1-тӥ тулыспал — «Удмурт дунне» газетлэн кубокез понна куасэн бызьылонъя ӵошатскон.
Красногорск черкогурт.
8-тӥ тулыспал — Пельняньлы сӥзем калыккуспо фестиваль.
Ижкар, Шор площадь.
23-тӥ тулыспал — «Дондыдорлэн тылъёсыз». 9-тӥ-13-тӥ дауръёсысь Чупчи дурысь карлэн улон-вылонэз. Татын улӥсьёсын ӵош сьӧд кужымъёслы пумит султон, чылкытатӥсь тылэз аратон. Пӧртэм мастер-классъёс, вуз карон но концерт.
Глазов ёросысь Адам гурт, «ДондыДор» парк.
29-тӥ тулыспал — «Кватчи табань» фестиваль. Удмурт табань сиён, «Заря» СПК-лэсь вуззэ веръян-басьтон. Пӧртэм шулдыръяськонъёс, ӵошатсконъёс: «Командаослэн квестсы», «Гурт хоккей», «Салазкиослэн парадзы».
Можга ёрос, Кватчи гурт.
16-тӥ куартолэзь — куно пумитанлы сӥзем «Шудо табань, табань на счастье!» юмшан. Веръяны луоз чабей, сьӧдчабей, сезьы, кӧжы пызьёслэсь табань. Удмурт калыклэн пӧраськон сям-йылолъёсыныз тодматскон, ӵошатскон. Сиён пӧранъя, киужъя мастер-классъёс, концерт. «Чеберинка-2020», «Ошмес гур — 2020» конкурсъёс.
Вотка ёрос, Кукуи гурт.
23-тӥ куартолэзь — Песянайёслы сӥзем фестиваль. Ёросъёсысь ветеранъёслэн коллективъёссылэн концертсы. Поселениос куспын квест. Ӝук сиён, турынэн чай юон.
Можга ёрос, Почешур гурт.
30-тӥ куартолэзь — удмурт семьяослэн «Кырӟась дор» элькун праздниксы. Кырӟась семьяос пӧлын конкурс. Уйпал удмуртъёслэсь тетера сиёнзэс пӧранъя мастер-класс. Выль пушнерен шыд, ӝук сиён, тетераен кунояськон, турынэн чай юон, этнодискотека.
Сьӧлта ёрос, Зямай (Малый Жайгил) гурт.
12-тӥ инвожо — фольклоръя но калык эктонъя «Тугоко» конкурс. Грак ёросын улӥсь пӧртэм калыкъёслэн эктонъёссылы сӥзем концерт. Нылпиослы площадка, мастер-классъёс, калык киужъёсты адӟытон. Шулдыръяськон, чай юон.
Грак черкогурт, Этнопарк.
19-тӥ-20-тӥ инвожо — «Эктоника», «Табань FEST» но «Бабушкина дача» проектъёсты огазеясь крезьгуръя фестиваль.
Шаркан черкогурт, Тол бабайлэн усадьбаез.
20-тӥ инвожо — удмурт калыклэн Герберез.
Вавож ёрос.
26-тӥ инвожо — «Батырево — удмурт батыръёслэн шаерзы» ӵошатскон. Концерт, пӧртэм спорт шудонъёс, «Батыр шудонъёс» вожвылъяськон, лобась кыйёслэн парад-конкурссы. «Италмас бусы» фотозона, дискотека.
Кизнер ёрос, Батырево гурт.
4-тӥ пӧсьтолэзь — фин-угор пӧраськонъя «Быг-быг» фестиваль.
Шаркан черкогурт, Тол бабайлэн усадьбаез.
2-тӥ-5-тӥ пӧсьтолэзь — калык творчествоя «Окно в небо» фестиваль-конкурс.
Дэри ёрос, Люк черкогурт.
11-тӥ пӧсьтолэзь — «Узы-боры» фестиваль-конкурс.
Сюмси черкогурт.
12-тӥ пӧсьтолэзь — Куарсур (Петрол ӝук). Петрол нунал — гужемлэн шорыз. Вуоно урожайлы сӥзем вӧсяськон. Турнаськон, выль кенъёслэн но семьяослэн ӵошатсконъёссы. Калык кырӟанъёс, шудонъёс, ӝук сиён.
Дэри ёрос, «Лудорвай» музей-заповедник.
17-тӥ пӧсьтолэзь — кырӟась гуртъёслэн «Жингрес гуръёс» фестивальзы.
Эгра ёрос, Сэп гурт.
2-тӥ гудырикошкон — «Выль». Выль урожайлы сӥзем адӟытон, мастер-классъёс. Егитъёс пӧлын быдэ вуонлы сӥзем «Эру» конкурс, концерт, этнодискотека.
Грак ёрос, Порым гурт.
2-тӥ гудырикошкон — «Выль». Инкуазьлы тау карыса выль урожайлы сӥзем шулдыръяськон, пӧртэм конкурсъёс, концерт, выль ӝук сиён.
Ижкар, Кызьпу арама.
14-тӥ-16-тӥ гудырикошкон — гурт культуралы сӥзем «ГуртFEST» фестиваль. Пӧртэм гуртъёсысь делегациослэн шествизы. Фольклор коллективъёсын, кырӟасьёсын тодматскон, киужъёсын адӟытон-вуз карон.
Дэри ёрос, «Лудорвай» музей-заповедник.
9-тӥ-23-тӥ гудырикошкон — Калык культурая фестиваль.
Ортче пӧртэм ёросъёсын. Йылпумъяське Пичи Пурга ёросысь Брангуртын.
22-тӥ гудырикошкон — пӧртэм выжы калыкъёслэн чеберлыксылы, устолыксылы сӥзем «Тыло толэзь» фестиваль. Ческыт калык сиёнэз быръён, нылкышно чеберлыкез возьматон, мастер-классъёс, рок- но фолк-группаослэн концертсы.
Глазов ёросысь Адам гурт, «ДондыДор» парк.
29-тӥ-30-тӥ гудырикошкон — «Сибирь трактлэн крезьгурез». Сибирь тракт кузя улӥсь пӧртэм выжы калыкъёслэн фестивальзы. Кырӟанъя конкурс, «Сьӧлта базар», купеч лавкае экскурсия, автопробег, «Кильмезские зори» концерт.
Сьӧлта черкогурт.
29-тӥ гудырикошкон — «Мултан ярмарка». Дун-чылкыт Инмар Анайлэн Успение храмаз служба. Яркыт концерт, егитъёслы, покчиослы площадкаос, киужъёсъя мастер-классъёс, Кизнер райполэсь но нимаз ужбергатӥсьёслэсь вуззэс басьтон.
Кизнер ёрос, Короленко черкогурт.
12-тӥ куарусён — «ГУБИ ФЕСТ» фестиваль.
Яр ёрос, «ЯРсКАЯ» база.
12-тӥ куарусён — Гордъёслэн 17-тӥ фестивальзы.
Ижкар, Космонавтъёслэн парксы.
12-тӥ куарусён — удмурт калык дӥсьлы сӥзем «Чильтр-вальтр» фестиваль. Чеберлыклэн, модалэн нуналзы. Быдэс республикаысь дизайнеръёслэсь выль коллекциоссэс возьматон. Удмурт чеберъяськонъёс лэсьтонъя, кускерттонъёс пунонъя мастер-классъёс, ярмарка, табань сиён.
Можга ёрос, Пазял гурт.
23-тӥ коньывуон — «Кырӟанэн шаермес данъяса» фестиваль. Самодеятельной композиторъёс, удмурт ансамбльёс, нимаз кырӟасьёс пӧлын конкурс. Грак ёросысь пӧртэм калыкъёслэн самодеятельной композиторъёсынызы тодматскон.
Грак черкогурт.
3-тӥ-4-тӥ шуркынмон — Удмуртилэн кунлык басьтэмез дырысен 100 ар тырмонлы сӥзем сӥё-дано ужрадъёс (удмуртия100.рф).
12-тӥ-13-тӥ толсур — «Выжыкылъёсысь геройёс Тол бабай дорын» фестиваль.
Шаркан черкогурт, Тол бабайлэн усадьбаез.
22-тӥ толсур — «Тылыс юмшан».
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