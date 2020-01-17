Кык полэс кыктоос!

Яр черкогуртысь Ившинъёслэн бадӟым семьязы котькыӵе ужрадъёсы пыриське, спортэн эшъяське. Валентина Геннадьевна но Алексей Георгиевич 2 полэс кыктоослэн анай-атайзы луо.

Ярысь Ившинъёс

Туспуктӥз: Э. Карипов

Александра но Анна кыкто нылъёссы Ульяновскысь Б. Бугаев нимо гражданской авиацияя институтэ авиадиспетчерлы дышетскыны пыризы но, Ившинъёслэн коркаязы мӧзмыт луиз. Нош юртсы бадӟым. Сое 2008-тӥ арын йылаз-пумаз вуттӥзы вал.

— Кузпалэным кыкнамы но Ярысь 2 номеро школаын ужаськомы, — вера Валентина Геннадьевна. — Мон историяя, обществознаниея, шаертодонъя но

дуннеысь художественной культурая предметъёсты нуисько, Алексей Георгиевичлэн киыз тупатъяськыны мынэ. Кыкнамы но ялан нылпиос пӧлын. Озьы ке но эшшо пинал ваёно кариськимы. Кыкто вордӥськизы шуыса, милесьтым но золгес нылъёсмы шумпотӥзы.

Миронлы но Златалы 4 толэзь гинэ ай. Но кыллемзы уг поты — соослы ялан мае ке возьматоно, шудоно. Уйзэ но кӧлытэк потӥсько, шуэ анай. Но секыт шуыса уг ӝожтӥськы. Нырысетӥ нылпиосыз но кыктоос вал бере, мукет сямен пинал будэтонэз уг тодӥськы, пе. Кузпалыз но котьку вӧзаз.

— Ярам, спортэн кыштыр вырисько но, киосы кужмоесь — сотэк кыкназэс ялан ӝутъяны секыт луысал, — шуэ Валентина Ившина. — Ми дышемын быдэс семьяен походъёсы ветлыны. Коркан тэк пукыны огмы но ум яратӥське. Школаысь нылпиосты но ялан инкуазе поттылӥ. Кусып тупатӥмы Глазовысь Иднакар музеен. Екатеринбург, Казань, Киров, Москва городъёсы вуылӥмы. Али дышетскисьёсы ульчаысь коляскаен адӟо ке, ку уже потоды ни шуыса юало.

Валентина Геннадьевна 2014-тӥ арын Россиысь устоез дышетӥсь луиз, Россиысь Дышетонъя министерстволэн данъян грамотаеныз пусъемын. Школаын 15 ар ужа ни. Дышетскисьёсыз олимпиадаосын вормыло, ЕГЭ-ен вылӥ баллъёс люкало. Ачиз но котыр ласянь усто, соин ик сое 2 номеро школалы директоре пуктылӥзы. 2 ар кивалтэмез бӧрсьы ачиз кошкиз: семьялы дыры уг тырмы, дышетэме потэ, шуиз. Ужысь эшъёсыз али ялан верало, тонтэк школаын буш шуыса. Ачиз но арняяз кӧня ке час урокъёс ортчытъяны потыны малпа ни. Нылпиос дуннеез усьтыны юртто, шуэ.

Ившинъёсын тодматскыны туэ ар кутсконын вуылӥз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов. Валентина Геннадьевна но Алексей Георгиевич микрорайоназы кылдэм югдур сярысь мадизы. Микрорайон выль ай, соин ик татын сюресъёс но лэсьтыса вуттэмын ӧвӧл, нош трос нылпиё но егит семьяос лачак. Нӧд дыръя коляскаен но ортчыны уг луы. Интернет но татын уг куты. Александр Владимирович шуиз: ваньзэ тае санэ басьтом.

Елена Сараматова