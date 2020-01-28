Кужым сётэ беризь куар

Балезино ёросысь Миктапи (Нововолково) гуртысь 89 аресъем Тамара Фёдоровна Чиркова чидаз война вылтӥ будонэз но, колхоз ӝутонэз но, оген нылпи будэтонэз но. Гуртын со огез арлыдоез но гажамонэз адями луэ.

Нюлэс дасясь

Быдӟым ож кутскыку, Тамара Чирковалы 10 арес вал ни. Но та кыллэсь пуштроссэ соку уг тоды на вал.

— 1941-тӥ арын 22-тӥ июне мемиос турнаны мынэмын вал. Война сярысь иворез кылыса, эшъёсын люкаськимы но бызьыса возь вылэ э-э-э дыбыр мынӥськомы, маке ӟеч­сэ вераллям кожаса. Со кылъ­ёслэсь вань курытсэ берлогес валамы. Мынам тятяе 1942-тӥ арын ожын быремын, чиптэм-чаптэм ышемын, шай­вылзэ но ум тодӥське. 4 ку­зя пиналъёс пӧлысь война выл­тӥ 3 кузя кылимы. Сютэм улыса, пичиез сузэрмы кулӥз. Сютэм улыса ик, дышетсконысь но аналски.

Т. Чиркова

Туспуктӥз Е. Сараматова

6-тӥ классэз йылпумъямез бере юлтошез шуиз: Тома, фамиллямес гожтыны, кыед поттыны но вал кыткыны быгатӥськом ни, ойдо колхозэ кутскомы. Нылашъёслы ыж пастуханы оскизы. Кӧтсы сюмаса беризь вылэ тубо но куар сиё вал.

— Вӧйын пӧзьтэм кадь ческыт ук та шуыса, куар сиылӥм, — синвуаськыса тодаз вае Тамара Фёдоровна. — Ӵужектэмзэ-куасьмемзэ но озьы ик сыс­кылӥм. Деревняын ваньмы огкадь улӥмы, но куд-огез кытысь ке нянь шедь­тылӥзы ик. Милям номырмы но ӧй вал. Удалтыкуз нянез куасьтэм-изэм пешникен (полевой хвощ) пыжылӥм. Гуртоос сямен ик, ми но курег, ыж, скал вордылӥм. Нош мар толыкез? Йӧлэз, курегпузэз, ыж гонэз одӥгтэм сдать карыны косылӥзы. Маслозавод асьмелэн вал, отчы ведраен нуналаз кык пол йӧл васькытъяллям. Куддыр асьмелы вӧй шуккымон лушкем кельтӥськомы вал.

Колхоз ваньбурез но келяллязы. Ю тысь калто ке, нырысь люкамзэ ваньзэ валлё (азьло) Балезиное нуо вал. Вань колхозъёс пӧлысь ю тысь первой нуиськод ке, вал борды флаг думылӥзы. Колхозмы урод ӧй вал. Етӥн будэтонъя миллионер но вал.

Тужгес ӝожомыса Тамара Фёдоровна тодаз вае нюлэс дасяны ысъямзэс. Мугорыз пичи, чиед. Лымые кускозяз вые. Шунскыны, кӧлыны нокин дораз уг пырты.

— Юлтоше мынэсьтым зӧк (бадӟым) вал. Чутык — пыдесыз йыр кадь, сое но нюлэскы ыстӥзы. Ӵошен писпу коралоды, пе. Ум вормиське. Ки кынмемын. Ӟигар уг тырмы. Учкыны кӧшкемыт — сокем зӧкесь пужымъёс. Бӧрдӥськом. Нош норма тырмытоно. Огпол шуисько: Валя, тон котьма кар, мон бригадирмылы верало но кошко, монэ судить уз каре. Пыдын но деревняме шедьто, шуисько. Ой, йырыз кур луиз бригадирмылэн. Бертыны ӧз лэзьы.

Бригадир

Нюлэс дасянын ужамез бӧрсьы фермае кунян сюдыны выжтэмзы Тамара Чиркова понна выжыкыл кадь потӥз. Пудо понна сюлмаськемзэ адӟыса, сое дояркае каризы. Но татын но оломае но чидано луиз. 25 скалэз кыскем сяна, соосты пастухано, улазы вальыны куро фермае аслыд пыртылоно вал.

— Бер сӥзьылозь пастухано луылӥз, — вера Тамара Фёдоровна. — Огпол куазь зоре. Кезьыт. Пыдъёс кутэн. Чиньыос номыре уг шӧдо ни. Скалъёс писпуос улысь уг пото, кынмыса шымырско. Мырдэм фермае вуттӥ. Воштыны дӥсь ӧвӧл. Пыд йылысь тани-тани пограло. Фермаен кивалтӥсь гуртам келяз. Озьы улытозям огпол скалъёсме кыскытэк кельтӥ. Тордылэм вераоссы борды йӧтскыны но уз лэзе ни шуыса, уже бызисько. Учкисько но — кыскемын.

Тамара Фёдоровна ёросазы огез устоез доярка лыдъяськылӥз. Таукаронъёсын но грамотаосын уно пол пусйылэмын. Ужаны вырылӥ — асме ачим ӧй жалялля, гуртэ таман гинэ пыралляй, шуэ.

Калыкен одӥг кыл шедьтэ шуыса, сое бригадире но юнматъязы. Калык яратылӥз сое, котьку кылзӥськылӥз. Али но юн гажало.

— Калык соку ужась вал. Укно ултӥзы, уж вераса, ветлӥсько вал. Уг кыло ке, коркаязы пырисько. Огпол но пумит ӧз кариське. Совхоз но соку зӧк вал — 11 деревня огазеямын. Чисто ваньмыз быриз. Парсь но, ыж но, курег но вал. Туннэ, ферма бервылъёс сяна, гуртамы номыр ӧвӧл ни. Калыклы уж но быриз. Нош кыӵе ӟеч улӥмы вал ай совхозын! Огпол ялӥзы: отпуск но арнялы быдэ выходной, пе, сётозы. Кызьы озьы тэк улод меда шуыса, туж паймимы. Шутэтскытэк ужаны дышемын вал уго. Нош трудоденез уждунэн воштэмзы бере кыӵе шумпотӥ­мы. Нырысь-валысь 5 манет бась­­тӥськомы вал. Кыӵе лӧп­тӥмы! Дэрем но басьтыны луэ вал ук соин. Отӥяз 50 манет басьтыны ӧдъямы. Кин ке 80 басьтэ ке, сомында ук со, мар соин карод ни шуыса паймылӥмы. Нош литой сапегъёс потэм бере толалтэ но соин ветлылӥмы, — шуэ Тамара Чиркова.

Анай

Тамара Фёдоровна артысь Ушур гуртэ бызиз ик вал, но 4 толэзь ортчыса, берлань бертӥз. Секытэн шуыса, ӧз малпа ни.

— Мужике ӟеч вал. Бабае юись сюриз, дурить карылӥз. Кошкы татысь шуыса, уллялляз. Бызьыкум тодӥсько вал кыӵе семьяе мынэмме, ӟеч калык ӧз лэзьы вал. Бызьытэк кылё шуыса кышкай. Чебер потӥз, яратӥ. Гармошкаен шудэмезлы ик синмаськи кадь. Но ми солы кулэ ӧй вал. Одӥг ныркышет коть сёт вал нылызлы. Деревняям берытскеме бере берен нуы­ны выре на вал, но мон фермае пегӟи. Асме но, нылме но ӝож карозы, малпай. Мукет азе но курало на вал. Первоеныз шудэ ӧй вал бере, мукетыныз уз луы ни, шуи. Озьы ик улӥ, — лулӟе песянай.

Тамара Фёдоровналэн нылыз Глазовын улэ, внукез вань. Проч огнам улӥсько, шуэ. Двухквартирной коркан огпалаз со, мукет палаз воксё буш — бускельёсыз кулӥзы ни.

— Шимес, но мар карод на. Ярам коть, телевизор вань. Уйбыт уг кӧлӥськы — оломар но малпасько. «Удмурт дунне» газетэз киям кутӥсько, мае меда ӧй на лыдӟы шуыса. Турынъёслэсь чай парисько. Ӟуземелы быдэ малпасько: 90 арозь улоно вал. Пичи дырме малпаса, куддыр беризь куар но парисько. Кужым сётэ кадь потэ. Каль улон каньыл, ми егит дыръя кадь секыт ӧвӧл, — шуэ нылкышно.

Гуртэ ужаны я улыны лыктӥсь егитъёсты Тамара Чиркова доры улыны пырто. Ачиз но со котькудзэ семьязэ кадь пумита, котькудӥзлы шумпотэ. Ассэ но улэмъязы яратыны кутско, кошкемзы бере но асьсэ песянайзы доры сямен вуыло.

Елена Сараматова

