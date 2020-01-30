Красногорскын бызьылом нырысьсэ
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1-тӥ феврале Красногорск черкогуртын ортчоз газетмылэн кубокез понна куасэн бызьылонъя 57-тӥез ӵошатскон. Радъяськоз со «Удмурт дунне» газет, шаерысьтымы Куасэн бызьылонъя федерация, Красногорск ёрос администрация, «Калашников Спорт» огазеяськон юрттэмъя.
Газетмылэн кубокез понна нюръяськон мытэмын вал Ижын 1952-тӥ арын январь толэзе. Сое арлы быдэ 1999-тӥ арозь ортчытъяны выримы, 1995-тӥ арысен кубок понна нюръяськонэз бурд улаз басьтӥз Мугорез кыдатон культурая, спортъя но туризмъя министерство. Но кемалы ӧз, отӥяз коньдонэн шуг-секытъёс кылдылӥзы. Озьы ке но газетын тыршисьёс сяме пыӵам ужзэс ӧз аналтэ. Куд-ог дыръя ар кельтыса, куддыръя арлы быдэ ӵошатсконъёсыз ортчытъяны выримы.
«Советской Удмуртия» газетлэн призэз понна 1-тӥ ӵошатсконэ 25 ёрос командаос, 300 пала спортсменъёс пыриськизы. Газет понна нюръяськон 3 нунал ӵоже кыстӥськем, гуртоос 10, 30 но 50 иськемъёсы куасэн бызьылӥзы. Тужгес синмаськымон азинсконъёс басьтӥз Игра районлэн сборной командаез. Та ёросысь спортсменъёс эстафетаосын ваньзэс азьпалтӥзы. 3 нунал куспын Эгра ёросысь команда, 31 очко люкаса, вормись луиз. Соослы сётэмын вал газетлэн киысь кие вошъяськись кубокез но физкультурая но спорт ужпумъёсъя республиканской комитетлэн Почётной грамотаез.
Кемалы вунонтэм кылиз 55-тӥ ӵошатскон. Со ортчиз 2017-тӥ арын Кияса ёросысь Уддяди гуртын. Вожвылъяськонэ пыриськизы Иж, Сарапул, Чайковский городъёсысь, 12 ёросъёсысь но «Удмурт дунне» газетын ужасьёслэн командаоссы. Огъя ӵошатсконын вормись луиз Дэри ёросысь команда. Пусйыны кулэ созэ но: тросэз гурт спортсменъёс Кияса ёросэ нырысьсэ вуылӥзы но туж синмаськизы. Пичи ёросын улӥсь киясаос мукет ласянь но спортсменъёсты паймытӥзы. Вормисе потэм семьяосты «Буранэ» пуктыса ворттылытӥзы, нош ӵошатсконлы йылпумъян лэсьтыку туж шулдыр концерт возьматӥзы. Залэ люкаськем спортсменъёс доразы бертон сярысь ик вунэтӥзы кадь.
Берлоез — 56-тӥез — ӵошатсконъёс ортчизы 2018-тӥ арын Сьӧлта ёросысь Югдон гуртын. Кияса ёрос администрациысь мугорез кыдатон культурая но спортъя ёзэн кивалтӥсь Валерий Тихонов, ӵошатсконэ пыриськем сяна, комментаторлэсь ужзэ быдэстӥз.
2020-тӥ ар. Таяз учыре куасэн бызьылӥсьёс пумиськозы Красногорск черкогуртын. Гурт тол шудонъёс ортчо ке но, спортысь ветеранъёс ӵошатсконмес азинтыны куро. Ваньзэ лыдэ басьтыса, кылем арын та проектмес Удмурт Республикалэн Тӧроезлы Александр Бречаловлы возьматӥмы. Шумпотӥмы, милям ӵошатсконъёсмы 2020-тӥ арын шаерамы ортчись ужрадъёсын календаре пыртэмысь.
Нимаз стартъёсын вормисьёс коньдон кузьым понна нюръяськозы, нош ёрос командаос — газетмылэн кубокез понна. Командаын луыны кулэ ичизэ 6 спортсмен, кивалтон удысын ужась но семья.
Спортсменъёс бере куас сюрес вылэ потозы гожъяськон удысын ужасьёс. Ӵапак Красногорскын сётскон сётэмын луозы Удмуртиысь журналистъёслэн 7-тӥ спартакиадазылы.
Спортсменъёс, артистъёс, вормисьёс…
Азьвыл газетлэн кубокез понна вожвылъяськонын, куасэн бызьылон сяна, трамплинысь тэтчан но вылэм.
1960-тӥ аръёсы вань спортсменъёсты ӝытазе нулло вылэм Ижысь удмурт театре спектакль учкыны. Гуртоос понна со вераны луонтэм шумпотон но бадӟым дан вылэм.
1973-тӥ арын Шарканын ортчем ӵошатсконын спортсменъёс сцена вылын кырӟаны-вераны быгатэмзэс но эскериллям. Котькуд команда 4-5 номер возьматэм, шулдыръяськон 12 час кыстӥськылэм. Нимысьтыз ӧтем специалистъёс спортсменъёслы-артистъёслы дунъет сётӥллям.
Газетлэн кубокез ӵемгес «кунояз» Можга ёрослэн командаяз — 12 пол, соослэсь ӧжытаклы бере кылё шарканъёс, дэриос, глазовъёс, эграос. Быдэн одӥг пол кубокмес утылӥзы Балезино, Ува, Кулига ёросъёс но Ижысь куасэн бызьылӥсьёс.
Кытын но ку
«Советской Удмуртия» газетлэн призэз понна ӵошатсконъёс вал:
1952-тӥ арысен 1991-тӥ арозь — пӧртэм интыосын ортчизы, ӵемгес «Югдонын»;
«Удмурт дунне» газетлэн призэз понна ӵошатсконъёс:
1992-тӥ арысен 1999-тӥ арозь — пӧртэм интыосын;
2001-тӥ арын — 49-тӥ ӵошатскон — Воткаысь Новый посёлок;
2004-тӥ — 2005-тӥ аръёсы — 50-тӥ-51-тӥ ӵошатсконъёс — Якшур-Бӧдьяын;
2012-тӥ арын — 52-тӥ ӵошатскон — Ижысь Г. Кулаковалэн спорткомплексаз;
2014-тӥ ар — 53-тӥ ӵошатскон — Якшур-Бӧдьяын;
2015-тӥ ар — 54-тӥ ӵошатскон — Вавож ёросысь Нюрдор-Котьяын;
2017-тӥ ар — 55-тӥ ӵошатскон — Кияса ёросысь Уддядиын;
2018-ти арын — 56-тӥ ӵошатскон — Сьӧлта ёросысь Югдонын.
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