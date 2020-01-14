Краногорскын ортчоз «Удмурт дуннелэн» кубокез понна куасэн бызьылонъя ӵошатскон

Туэ 1-тӥ феврале Красногорск черкогуртын «Удмурт дунне» газетлэн кубокез понна куасэн бызьылонъя 57-тӥез ӵошатскон ортчоз.

Таяз учыре гурт спортсменъёсты дораз ӧтча Красногорск ёрос. Ӵошатскон радъяськоз «Удмурт дунне» газет, шаерысьтымы Куасэн бызьылонъя федерация, Красногорск ёрос администрация, «Калашников Спорт» огазеяськон юрттэмъя. Валтӥсь судья луоз Николай Поторочин.

Командаын луыны кулэ 6 яке тросгес спортсмен, семья но кивалтӥсь. Кивалтӥсьёс пӧлы пыро: муниципал кылдытэтъёслэн йыръёссы, соослэн воштӥсьёссы, ёрос кенешъёсысь депутатъёс, гурт хозяйствоосын кивалтӥсьёс. Соос бызьылозы арлыдзэс лыдэ басьтыса. Спорт семьяос 2 группалы висъясько: нылпиоссы 10 аресозь но 11-14 аресъемъёслы. Бызьылозы: атай — 2 иськем, анай — 1 иськем, пинал — 1 иськем.

Ваньмыз бызьылозы эрико амалэн, ӵошатсконъёс луозы масс-стартъёсъя.

Газетлэн кубокез понна вожвылъяськонын лыдэ басьтӥськоз 6 кужмо спортсменлэн, семьялэн но кивалтӥсьлэн усто лыдпусъёссы. Ӵошатсконлы кутскон сётӥськоз Красногорскысь куас базаын 11 часын.

Ӵошатсконэ пыриськыны мылкыд карисьёслы 30-тӥ январёзь заявка ыстоно 8 (34164) 2-16-00, сот. 89512087874 телефонъя яке kulturakras@yandex.ru адресъя. Вормисе потэм спортсменъёслы синпель кузьымъёс но грамотаос сётӥськозы, кужмо ёрослы — кубок. Ӵошатскон сярысь пыр-поч положение сётэмын газетлэн сайтаз. Сьӧрады вае эмъясьлэсь справказэ.