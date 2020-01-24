Книга — дун-чылкыт уж

Кылем арлэн пумаз Шарканын удмурт литературалы но искусстволы сӥзем нунал ортчиз. Ёрос администрациын пумиськонэ вуылӥзы шаерысьтымы удмурт газет-журналъёсын ужасьёс, писательёс, кылбурчиос, кырӟасьёс. Ужрад ортчиз «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн бурд улаз.

Е. Перезозчикова Шаркан ёрослы сӥзем книаген тодматэ

Туспуктӥз: «Шарканский краеведческий музей» огинлэн «ВКонтакте» бамысьтыз

«Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн кичӧлтэмезъя удмурт литературалы но культуралы сӥзем нуналъёс республикаысьтымы пӧртэм ёросъёсын ортчыло. Пумиськонъёсты радъяны юрттэ Культурая министерство. Маин паймытӥз Шаркан? Люкаськемъёслы, ны­­рысь ик, возьматэмын вал ёросысь культура, литература удысын ужась тужгес тодмо адямиослы сӥзем фильм. Тросэз уг тодо, но ӵапак Шаркан палъёсын вордӥськизы И. Дмитриев-Кельда, А. Бутолин, С. Широбоков гожъяськисьёс, туалаосыз пӧлысь — В. Котков, Л. Малых но мукетъёс. Со сяна, культура удысысь тодмо адямиос — Е. Пахомова, В. Митрофанов, А. Корепанова, скульптор А. Аникин но трос мукетъёс.

Администрациын пумиськон дыръя бадӟым саклык висъямын вал Быдӟым ож дыръя фронтын ожмаськем геройёслы но. Угось таяз арын война йылпумъяськем дырысен 75 ар тырмоз. Шарканысь шаертодонъя музейлэн кивалтӥсез Галина Стрелкова ивортӥз: таяз арын ёросазы «Мы вернулись с победой» книгалэсь 2-тӥ люкетсэ поттыны чаклало. Нырысетӥез 2016-тӥ арын потэм, отчы 365 адямилэн нимыз пыремын. Но со 8,6 процентэз гинэ, пе. Туннэ нуналлы выль книгае пыртыны 500-лэсь трос фронтовикъёслэн туспуктэмъёссы но соос сярысь гожтэмъёс люкамын ни.

— Книга — со аспӧртэм выж, калык войнае ветлэмъёсты медаз вунэты шуыса, — пусйиз Галина Стрелкова.

Быдэс Удмуртиысь фронтовикъёслы но соослэн нылпиоссылы, внукъёссылы бад­­­­­­ӟым кузьым луэ тод­мо пи­сательлэн Н. Кузнецовлэн «Дауръёслы улэпесь удмуртъёс» книгаез. Та книга кылем арын потӥз, удмурт калык понна со зэмос синпелет. Шаркан администрациын та книгаен тодматскон ортчиз. Николай Кузнецов пусйиз: архивъёсын со 20 ар пала ужа ни. Куд-огез та тыршемзэ дун-чылкыт шуэ. Зэм но, Николай Спиридонович шаерысьтымы калыклы выль сямен усьтӥз атайёслэсь, песятайёслэсь, вунэтэм нимъёссэс, соослэсь подвигъёссэс. Книгазэ учкыса, паймоно, кӧня кужым но мылкыд кулэ вал ваньзэ сое люканы, шедьтыны-тодыны. Книгаяз пырем котькуд адями сярысь историк пыр-поч вераны быгатоз. Тани «Шаркан-трикотаж» предприятилэн кивалтӥсезлэн Надежда Зайнаковалэн танкист атаез сярысь Николай Спиридонович тазьы вера:

— Паймисько, солэн ӝуж­да­лаез 1 метр 90 сантиметр вылэм, кызьы танке тэре вал меда? Сое США-лэн посольствояз охранае но пуктыны медо вылэм, но, кышнояськымтэ шуыса, басьтӥллямтэ…

Николай Кузнецовлэн книгаяз пыриз Шаркан ёросысь Кыква гуртысь Фёдор Лекомцев сярысь ивор. Та удмурт пияш, Белоруссиез фашистъёслэсь мозмытыку, Гитлерлэсь эшсэ, тодмо генералэз, пленэ басьтэм. Шаркан администрациын пумиськонэ Ф. Лекомцевлэн Елена внучкаез пыриськиз.

— Милям песятаймы ноку ӧз ушъяськылы, котькудӥз мон сямен ик карысал, шу­ы­лӥз, — вераз Елена. — Соин ик Николай Кузнецовлэн книгаез потэм бере гинэ ми валамы: песятаймы — герой. Асьмеос но историын бугыръяськыны кутским. Нош 5 ар талэсь азьло тодӥмы: песятай но песянай ӵош кариськиллям ӵапак война кутскем бере, 1941-тӥ арын 23-тӥ июне…

Пумиськонэ лыктэм журналистъёс но тау каризы Николай Кузнецовлы туж кулэ уж нуэмез понна. Таӵе книгаос калыклэсь мылкыдзэ бугырто, улонлэсь зэмос дунлыкъёссэ валаны юртто.

Та книга зэмос учыръёс вылын лэсьтэмын. Ортчоз ог 50 ар, уно сю кылбуръёс вӧзы вордӥськозы на эшшо уно чуръёс, нош таӵе литературалэн дунлыкез будоз гинэ. Угось со документъёс архивъёс вылэ пыкиськыса лэсьтэмын.

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Пумиськонлэн 2-тӥ люкетэз сӥземын вал туала удмурт га­зет-журналъёслы: кы­ӵе про­ектъёс но конкурсъёс бордын ужало туала журналистъёс. Калыклэсь мыл­­кыдзэ бурдъязы В. Котковлэн, А. Плотниковалэн кырӟанъёссы. Пумиськон туж шуныт ортчиз, калык кошкыны ӧз дырты. Мылкыд карисьёс удмурт газет-журналъёслы гож­тӥськыны, удмурт книга басьтыны быгатӥзы. «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн Шаркан ёросысь ёзэныз кивалтӥсь Елена Перевощикова тодматӥз ёрослы сӥзем выль книгаен. Отчы нылпиослэн но бадӟымъёслэн Шаркан палъёслы сӥзем ужъёссы пыртэмын. Нош ужрад йылпумъяськыку, Елена Леонидовна Николай Кузнецовлэсь «Дауръёслы улэпесь удмуртъёс» книгазэ кузьмаз ёросысь библиотекаослы. Пусйымон соиз но: ужрадэ, ёросысь удмурт активистъёс, дышетӥсьёс сяна, нылпиос но пыриськизы. Ась­сэ кылбуръёссэс лыдӟизы Мувыр школаысь нылъёс Кристина Никитина но Виктория Гуменникова.

Елена Панфилова